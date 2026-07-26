Ryan Gosling é confirmado como Motoqueiro Fantasma no MCU

A Marvel Studios confirmou Ryan Gosling como o novo Motoqueiro Fantasma durante o painel da San Diego Comic-Con, encerrando anos de especulações sobre a entrada do ator no Universo Cinematográfico da Marvel (MCU).

O anúncio foi feito por Kevin Feige, presidente do estúdio, no tradicional Hall H, principal palco do evento, e posiciona o personagem entre as apostas da empresa para a próxima fase da franquia.

O longa será dirigido por Shawn Levy, responsável por Deadpool & Wolverine, e tem estreia prevista para 2028. Embora a Marvel ainda não tenha revelado detalhes da trama, a escolha de Gosling reforça a estratégia do estúdio de reunir nomes de grande apelo comercial para renovar o interesse do público após o encerramento da Saga do Infinito.

A escalação de Ryan Gosling coloca fim a um dos rumores mais do MCU, alimentado por declarações do próprio ator sobre o interesse em interpretar o personagem.

Nos cinemas, o Motoqueiro Fantasma ficou conhecido pela interpretação de Nicolas Cage, que viveu Johnny Blaze em dois filmes lançados em 2007 e 2011, fora da cronologia do MCU. Já dentro do universo compartilhado da Marvel, o personagem apareceu na série Agents of S.H.I.E.L.D, com Gabriel Luna interpretando Robbie Reyes, outra versão do anti-herói.

Vingadores: Doutor Destino prepara a maior reunião de heróis da Marvel

A confirmação de Ryan Gosling ocorreu durante a apresentação da nova fase do MCU, que também destacou Vingadores: Doutor Destino. O filme terá Robert Downey Jr. no papel de Victor Von Doom, o Doutor Destino, após mais de uma década interpretando Tony Stark, o Homem de Ferro. A produção será dirigida pelos irmãos Anthony e Joe Russo, responsáveis por Vingadores: Ultimato.

O elenco reúne nomes históricos da franquia, como Chris Evans, Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Paul Rudd, Letitia Wright e Winston Duke. Também retornam personagens introduzidos nas fases mais recentes do MCU, incluindo o novo Quarteto Fantástico, Shang-Chi, Thunderbolts e Namor.

Outro destaque da apresentação foi a confirmação do retorno dos X-Men da antiga Fox, reunindo Patrick Stewart, Ian McKellen, James Marsden, Alan Cumming, Rebecca Romijn e Kelsey Grammer no mesmo filme. A estratégia reforça a aposta da Marvel no conceito de multiverso para conectar diferentes gerações de personagens e recuperar o fôlego da franquia nos cinemas.