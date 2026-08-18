Pop
CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Rock in Rio 2026: veja horários dos shows, opções de transporte e novidades do festival

Com programação liberada no app, público já pode organizar horários, garantir transporte oficial e conferir as novidades da edição

Em 2024, a última edição realizada no Rio de Janeiro, o evento teve impacto econômico de R$ 2,9 bilhões na cidade (Wagner Meier/Getty Images)

Em 2024, a última edição realizada no Rio de Janeiro, o evento teve impacto econômico de R$ 2,9 bilhões na cidade (Wagner Meier/Getty Images)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 16h28.

Última atualização em 18 de agosto de 2026 às 16h30.

Priorizar nos meus resultados Google

Já é possível montar a sua agenda individual e planejar todos os detalhes para o Rock in Rio 2026. O aplicativo oficial do festival já está liberado para Android e iOS, permitindo consultar os horários dos shows, criar uma programação personalizada, compartilhar a agenda direto no Instagram e checar informações completas sobre acessibilidade e experiências no Parque Olímpico.

Além disso, a plataforma já permite comprar lockers, garantir opções de transporte, conferir modalidades do Rock in Rio Club e checar detalhes sobre o espetáculo ECCO by Lightwire.

Até 4 de setembro, data de abertura do evento, o app vai receber atualizações com o mapa completo da Cidade do Rock, detalhes de ativações das marcas parceiras e horários de experiências. Em breve, os fãs também vão poder comprar bebidas de forma antecipada e agendar horários nos brinquedos direto pela tela do celular.

Veja os horários dos shows:

04 de setembro

Palco Mundo

  • 16h40 - Nova Twins
  • 19h00 - The Hives
  • 21h20 - Rise Against
  • 00h05 - Foo Fighters

CIDADE DE QUEBEC, QUEBEC – 8 DE JULHO: Dave Grohl, do Foo Fighters, apresenta-se no terceiro dia do Festival d'été de Québec em 8 de julho de 2023, na cidade de Quebec, Quebec. (Foto de Barry Brecheisen/WireImage)

Palco Sunset

  • 15h30 - Di Ferrero
  • 17h50 - Detonautas convidam Biquini
  • 20h10 - Hot Milk
  • 22h45 - Capital Inicial convida Dado Villa-Lobos

New Dance Order

  • 21h05 - Cat Dealers
  • 22h30 - Atkö
  • 00h00 - Giu x Carola
  • 01h30 - Steve Angello

Espaço Favela

  • 15h00 - GBZ7N
  • 16h50 - Hitmaker
  • 19h10 - Rodrigo do CN

Palco Supernova

  • 14h30 - Chady
  • 16h00 - Rock in Gil com Larissa Luz
  • 18h00 - Venere Vai Venus
  • 20h10 - Diogo Defante
  • Palco Global Village
  • 15h00 - Giovana Moraes
  • 16h50 - Leela
  • 19h10 - Paulinho Moska

05 de setembro

Palco Mundo

  • 16h40 - Sepultura
  • 19h00 - MGK
  • 21h20 - Bring Me The Horizon
  • 00h05 - Avenged Sevenfold

Palco Sunset

  • 15h30 - Malvada convida Day Limns
  • 17h50 - Black Pantera convida Nervosa
  • 20h10 - Poppy
  • 22h50 - Bad Omens

New Dance Order

  • 21h05 - Victor Lou
  • 22h30 - Camina Jun x Eli Iwasa
  • 00h00 - Volkoder
  • 01h30 - James Hype

Espaço Favela

  • 15h00 - Quantum
  • 16h50 - Canto Cego
  • 19h10 - Major RD

Palco Supernova

  • 14h30 - Zerobadass
  • 16h00 - Mc Taya
  • 18h00 - Lvcas
  • 20h10 - Supercombo

Palco Global Village

  • 15h00 - Rhegia
  • 16h50 - Noturnall + Russell Allen
  • 19h10 - Korzus

Rock in Rio 2026: veja line-up completo, ingressos, novas atrações e muito mais

06 de setembro

Palco Mundo

  • 16h40 - Barão Vermelho Encontro Formação Original convida Fernando Magalhães
  • 19h00 - Nelly
  • 21h20 - Black Eyed Peas
  • 00h05 - Calvin Harris

Os reis da música eletrônica

Palco Sunset

  • 15h30 - Calema
  • 17h50 - BaianaSystem
  • 20h10 - Jota Quest toca Tim Maia
  • 22h45 - Ne-Yo

New Dance Order

  • 21h05 - Sofi Tukker
  • 22h30 - Liu
  • 00h00 - Casa Bonita / Brisotti & Viot
  • 01h40 - Meduza

Espaço Favela

  • 15h00 - Budah
  • 16h50 - Rael
  • 19h10 - Xamã

Palco Supernova

  • 14h30 - O Escritório
  • 16h00 - Bayside Kings
  • 18h00 - Matanza Ritual
  • 20h10 - João Gordo & Asteroides Trio em “Blitzrieg Psycho Bop Ramones 50”

Palco Global Village

  • 15h00 - Bento Gil convida Flor Gil
  • 16h50 - Mãeana
  • 19h10 - Mohamed Ramadan

07 de setembro

Palco Mundo

  • 16h40 - Luísa Sonza convida Roberto Menescal
  • 19h00 - Jon Batiste
  • 21h20 - Gilberto Gil
  • 00h05 - Elton John

Palco Sunset

  • 15h30 - Vanessa da Mata convida Rubel
  • 17h50 - Roupa Nova convida Guilherme Arantes
  • 20h10 - Péricles canta Motown
  • 22h45 - Laufey

New Dance Order

  • 21h05 - Max Styler
  • 22h30 - Leo Janeiro & Simo Not Simon
  • 00h00 - Aline Rocha
  • 01h30 - Fatboy Slim

Espaço Favela

  • 15h00 - Tiee
  • 16h50 - Mart’nália
  • 19h10 - Belo

Palco Supernova

  • 14h30 - Maui
  • 16h00 - Melly
  • 18h00 - Zeca Veloso
  • 20h10 - Alee

Palco Global Village

  • 15h00 - Wanda Sá
  • 16h50 - Joyce Moreno, Leila Pinheiro e Fernanda Takai
  • 19h10 - João Bosco

11 de setembro

Palco Mundo

  • 16h40 - Nexz
  • 19h00 - Hwasa
  • 21h20 - Alok – Keep Art Human
  • 00h05 - Stray Kids

Palco Sunset

  • 15h30 - Jota.Pê convida Luedji Luna e Zaynara
  • 17h50 - Os Garotin convidam Duquesa
  • 20h10 - PJ Morton
  • 22h45 - Jamiroquai

New Dance Order

  • 21h05 – Anna
  • 22h00 – Departamento
  • 00h00 – Omiki
  • 01h00 – Neelix & Vegas

Espaço Favela

  • 15h00 - Caio Luccas
  • 16h50 - Puterrier & MC Carol
  • 19h10 - MC Cabelinho convida TZ da Coronel

Palco Supernova

  • 14h30 - Muse Maya
  • 16h00 - Isa Buzzi
  • 18h00 - Ananda
  • 20h10 - NandaTsunami

Palco Global Village

  • 15h00 - Lambateria com Félix Robatto
  • 16h50 - Rio Bronx
  • 19h10 - Soulidifield

12 de setembro

Palco Mundo

  • 16h40 - Pedro Sampaio
  • 19h00 - J Balvin
  • 21h20 - Demi Lovato
  • 00h05 - Maroon 5
Maroon5

Maroon5 (Wesley Allen/Reprodução)

Palco Sunset

  • 15h30 - Criolo, Amaro & Dino
  • 17h50 - Gilsons convida Daniela Mercury e Olodum
  • 20h10 - João Gomes ao lado da Orquestra Brasileira
  • 22h45 - Mumford & Sons

New Dance Order

  • 21h05 - Bhaskar
  • 22h00 - Adam Sellouk
  • 23h00 - Gabe
  • 00h00 - Alok & Family – Ekanta & Swarup
  • 01h30 - Alok Pres. Rave The World

Espaço Favela

  • 15h00 - Soul de Brasileiro
  • 16h50 - Priscila Senna
  • 19h10 - Timbalada

Palco Supernova

  • 14h30 - Celo Dut
  • 16h00 - Yago Oproprio
  • 18h00 - Milo J
  • 20h10 - Delacruz

Palco Global Village

  • 15h00 - Badi Assad
  • 16h50 - Hamilton de Holanda
  • 19h10 - Mestrinho

13 de setembro

Palco Mundo

  • 17h00 - Ivete Sangalo
  • 19h10 - Lola Young
  • 21h35 - Halsey
  • 00h05 - Twenty One Pilots

Palco Sunset

  • 15h50 - Carol Biazin convida Joyce Alane
  • 18h05 - Joelma convida Viviane Batidão
  • 20h20 - Marina Sena convida Céu
  • 22h50 - Zara Larsson

New Dance Order

  • 21h05 - Dawn Patrol / Maz, Andot, Riascode, Bakka
  • 22h30 - Illusionize
  • 00h00 - Roddy Lima
  • 01h30 - John Summit

Espaço Favela

  • 15h00 - Marvvila
  • 16h50 - Suel
  • 19h10 - Dennis

Palco Supernova

  • 14h30 - Ar Baby
  • 16h00 - Bruna Black
  • 18h00 - Sant
  • 20h10 - Lourena

Palco Global Village

  • 15h00 - Kynnie
  • 16h50 - Lucy Alves
  • 19h10 - Haley Smalls

Como chegar na Cidade do Rock?

O público do festival tem duas alternativas oficiais de transporte integradas ao aplicativo. O serviço Primeira Classe oferece pontos de embarque estratégicos no Rio de Janeiro, na Grande Rio e também em estados vizinhos, como São Paulo e Minas Gerais.

Para quem prefere o transporte público, o BRT opera com três linhas especiais criadas exclusivamente para o evento, com itinerários diretos e semidiretos rumo à Cidade do Rock.

A compra das duas modalidades pode ser feita de forma simples, diretamente pela plataforma do evento.

Rock in Rio

Rock in Rio (Wesley Allen/Divulgação)

Quando acontece o Rock in Rio 2026?

O festival será realizado nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. As entradas para os dias 6 e 12 já estão totalmente esgotadas.

Confira os destaques do Palco Mundo:

  • 4 de setembro: Foo Fighters

  • 5 de setembro: Avenged Sevenfold

  • 6 de setembro: Calvin Harris

  • 7 de setembro: Elton John

  • 11 de setembro: Stray Kids

  • 12 de setembro: Maroon 5

  • 13 de setembro: Twenty One Pilots (encerramento)

O line-up ainda conta com grandes nomes nacionais e internacionais, como Rise Against, The Hives, Nova Twins, Capital Inicial, Steve Angello, Bring Me The Horizon, Machine Gun Kelly, Sepultura, Black Eyed Peas, Nelly, Gilberto Gil, Jon Batiste, Luísa Sonza, Alok, Jamiroquai, Demi Lovato, J Balvin, Pedro Sampaio, Halsey e Ivete Sangalo.

Novidades na Cidade do Rock

O Palco Mundo terá uma nova cenografia e, pela primeira vez, toda a estrutura frontal será revestida por 2.400 metros quadrados de painéis de LED. O New Dance Order também terá uma nova estrutura. A pista contará com 56,5 metros de largura e 22,5 metros de altura, com 502 metros quadrados de painéis de LED.

Na área gastronômica, a Gourmet Square terá oito restaurantes e funcionará 12 horas por dia. A curadoria será assinada pelo chef Pedro Siqueira. A Área Vip terá gastronomia comandada pela chef Heaven Delhaye, em parceria com a GSH.

O espetáculo aéreo The Flight também retorna ao festival, com manobras acrobáticas sincronizadas, trilha sonora especial e 756 disparos de fogos diurnos.

Outra atração será o ECCO, espetáculo da LightWire que será apresentado em uma arena na Cidade do Rock. A experiência combina bailarinos, projeções, holografia, áudio imersivo e figurinos tecnológicos com LED e fibra óptica. Serão cinco apresentações diárias, de 20 minutos cada, com capacidade para 1.000 pessoas por sessão.

A Babilônia Feira Hype também retorna ao festival para celebrar 30 anos. O espaço terá nova localização, próximo ao New Dance Order, com 20 tendas e 60 expositores ao longo dos sete dias.

Ingressos e acessos

A venda de ingressos acontece exclusivamente pela Ticketmaster Brasil. O ingresso de gramado custa R$ 870 na inteira, R$ 435 na meia-entrada e R$ 739,50 para clientes Itaú. Não há cobrança de taxa de serviço.

O Comfort Zone, nova modalidade de ingresso de gramado que dá acesso a uma área exclusiva na lateral do Palco Mundo, custa R$ 1.950 na inteira, R$ 975 na meia-entrada e R$ 1.657,50 para clientes Itaú. O consumo nos bares não está incluído.

O pagamento pode ser feito por cartão de crédito ou PIX. Clientes que utilizarem cartões de crédito emitidos pelo Itaú têm 15% de desconto, não cumulativo com a meia-entrada, e podem parcelar em até oito vezes sem juros. Nos demais cartões, o parcelamento pode ser feito em até seis vezes sem juros.

O público geral pode comprar até quatro ingressos por dia, com possibilidade de combinar entradas de Gramado e Comfort Zone e limite de uma meia-entrada por setor.

O acesso ao festival será feito exclusivamente pelo aplicativo Quentro. Os ingressos digitais deverão ser baixados e ativados pela plataforma. As instruções sobre ativação, acesso e transferência também serão enviadas ao e-mail cadastrado na Ticketmaster.

Impacto econômico do Rock in Rio

Segundo informações divulgadas pelo festival, o Rock in Rio gerou mais de 297,6 mil empregos diretos e indiretos desde sua primeira edição. Em 2024, a última edição realizada no Rio de Janeiro, o evento teve impacto econômico de R$ 2,9 bilhões na cidade.

Desde 1985, mais de 12,3 milhões de pessoas passaram pelas Cidades do Rock e assistiram a mais de 4.667 artistas em 141 dias de festival.

O Rock in Rio foi criado por Roberto Medina e teve sua primeira edição em 1985, no Rio de Janeiro. Desde então, o evento também foi realizado em Portugal, Espanha e Estados Unidos. Em 2022, o festival foi considerado patrimônio cultural imaterial do Estado do Rio de Janeiro.

Acompanhe tudo sobre:Rock in RioMúsicaShows-de-músicaFestivais
Próximo

Mais de Pop

'Halloween: The Game': veja como funciona o novo jogo de Michael Myers

Stella Lefty: de desconhecida a fenômeno country viral em poucos meses

Ella Langley chega à 21ª semana no topo do Hot 100 e mira recorde de Mariah Carey

‘Da Magia à Sedução’: onde assistir ao primeiro filme antes da sequência?

Mais na Exame

Inteligência Artificial

Com R$ 23 bi para investir em IA, Brasil tem orçamento da Índia, mas sem uma nação de engenheiros

Brasil

Real Time Big Data: Lula tem vantagem de 31 pontos sobre Flávio Bolsonaro na Bahia

Pop

'Halloween: The Game': veja como funciona o novo jogo de Michael Myers

Casual

O terno saiu do escritório e foi direto para a festa