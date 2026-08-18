Rock in Rio 2026: veja horários dos shows, opções de transporte e novidades do festival

Já é possível montar a sua agenda individual e planejar todos os detalhes para o Rock in Rio 2026. O aplicativo oficial do festival já está liberado para Android e iOS, permitindo consultar os horários dos shows, criar uma programação personalizada, compartilhar a agenda direto no Instagram e checar informações completas sobre acessibilidade e experiências no Parque Olímpico.

Além disso, a plataforma já permite comprar lockers, garantir opções de transporte, conferir modalidades do Rock in Rio Club e checar detalhes sobre o espetáculo ECCO by Lightwire.

Até 4 de setembro, data de abertura do evento, o app vai receber atualizações com o mapa completo da Cidade do Rock, detalhes de ativações das marcas parceiras e horários de experiências. Em breve, os fãs também vão poder comprar bebidas de forma antecipada e agendar horários nos brinquedos direto pela tela do celular.

Veja os horários dos shows:

04 de setembro

Palco Mundo

16h40 - Nova Twins

19h00 - The Hives

21h20 - Rise Against

00h05 - Foo Fighters

Palco Sunset

15h30 - Di Ferrero

17h50 - Detonautas convidam Biquini

20h10 - Hot Milk

22h45 - Capital Inicial convida Dado Villa-Lobos

New Dance Order

21h05 - Cat Dealers

22h30 - Atkö

00h00 - Giu x Carola

01h30 - Steve Angello

Espaço Favela

15h00 - GBZ7N

16h50 - Hitmaker

19h10 - Rodrigo do CN

Palco Supernova

14h30 - Chady

16h00 - Rock in Gil com Larissa Luz

18h00 - Venere Vai Venus

20h10 - Diogo Defante

Palco Global Village

15h00 - Giovana Moraes

16h50 - Leela

19h10 - Paulinho Moska

05 de setembro

Palco Mundo

16h40 - Sepultura

19h00 - MGK

21h20 - Bring Me The Horizon

00h05 - Avenged Sevenfold

Palco Sunset

15h30 - Malvada convida Day Limns

17h50 - Black Pantera convida Nervosa

20h10 - Poppy

22h50 - Bad Omens

New Dance Order

21h05 - Victor Lou

22h30 - Camina Jun x Eli Iwasa

00h00 - Volkoder

01h30 - James Hype

Espaço Favela

15h00 - Quantum

16h50 - Canto Cego

19h10 - Major RD

Palco Supernova

14h30 - Zerobadass

16h00 - Mc Taya

18h00 - Lvcas

20h10 - Supercombo

Palco Global Village

15h00 - Rhegia

16h50 - Noturnall + Russell Allen

19h10 - Korzus

Rock in Rio 2026: veja line-up completo, ingressos, novas atrações e muito mais

06 de setembro

Palco Mundo

16h40 - Barão Vermelho Encontro Formação Original convida Fernando Magalhães

19h00 - Nelly

21h20 - Black Eyed Peas

00h05 - Calvin Harris

Palco Sunset

15h30 - Calema

17h50 - BaianaSystem

20h10 - Jota Quest toca Tim Maia

22h45 - Ne-Yo

New Dance Order

21h05 - Sofi Tukker

22h30 - Liu

00h00 - Casa Bonita / Brisotti & Viot

01h40 - Meduza

Espaço Favela

15h00 - Budah

16h50 - Rael

19h10 - Xamã

Palco Supernova

14h30 - O Escritório

16h00 - Bayside Kings

18h00 - Matanza Ritual

20h10 - João Gordo & Asteroides Trio em “Blitzrieg Psycho Bop Ramones 50”

Palco Global Village

15h00 - Bento Gil convida Flor Gil

16h50 - Mãeana

19h10 - Mohamed Ramadan

07 de setembro

Palco Mundo

16h40 - Luísa Sonza convida Roberto Menescal

19h00 - Jon Batiste

21h20 - Gilberto Gil

00h05 - Elton John

Palco Sunset

15h30 - Vanessa da Mata convida Rubel

17h50 - Roupa Nova convida Guilherme Arantes

20h10 - Péricles canta Motown

22h45 - Laufey

New Dance Order

21h05 - Max Styler

22h30 - Leo Janeiro & Simo Not Simon

00h00 - Aline Rocha

01h30 - Fatboy Slim

Espaço Favela

15h00 - Tiee

16h50 - Mart’nália

19h10 - Belo

Palco Supernova

14h30 - Maui

16h00 - Melly

18h00 - Zeca Veloso

20h10 - Alee

Palco Global Village

15h00 - Wanda Sá

16h50 - Joyce Moreno, Leila Pinheiro e Fernanda Takai

19h10 - João Bosco

11 de setembro

Palco Mundo

16h40 - Nexz

19h00 - Hwasa

21h20 - Alok – Keep Art Human

00h05 - Stray Kids

Palco Sunset

15h30 - Jota.Pê convida Luedji Luna e Zaynara

17h50 - Os Garotin convidam Duquesa

20h10 - PJ Morton

22h45 - Jamiroquai

New Dance Order

21h05 – Anna

22h00 – Departamento

00h00 – Omiki

01h00 – Neelix & Vegas

Espaço Favela

15h00 - Caio Luccas

16h50 - Puterrier & MC Carol

19h10 - MC Cabelinho convida TZ da Coronel

Palco Supernova

14h30 - Muse Maya

16h00 - Isa Buzzi

18h00 - Ananda

20h10 - NandaTsunami

Palco Global Village

15h00 - Lambateria com Félix Robatto

16h50 - Rio Bronx

19h10 - Soulidifield

12 de setembro

Palco Mundo

16h40 - Pedro Sampaio

19h00 - J Balvin

21h20 - Demi Lovato

00h05 - Maroon 5

Maroon5 (Wesley Allen/Reprodução)

Palco Sunset

15h30 - Criolo, Amaro & Dino

17h50 - Gilsons convida Daniela Mercury e Olodum

20h10 - João Gomes ao lado da Orquestra Brasileira

22h45 - Mumford & Sons

New Dance Order

21h05 - Bhaskar

22h00 - Adam Sellouk

23h00 - Gabe

00h00 - Alok & Family – Ekanta & Swarup

01h30 - Alok Pres. Rave The World

Espaço Favela

15h00 - Soul de Brasileiro

16h50 - Priscila Senna

19h10 - Timbalada

Palco Supernova

14h30 - Celo Dut

16h00 - Yago Oproprio

18h00 - Milo J

20h10 - Delacruz

Palco Global Village

15h00 - Badi Assad

16h50 - Hamilton de Holanda

19h10 - Mestrinho

13 de setembro

Palco Mundo

17h00 - Ivete Sangalo

19h10 - Lola Young

21h35 - Halsey

00h05 - Twenty One Pilots

Palco Sunset

15h50 - Carol Biazin convida Joyce Alane

18h05 - Joelma convida Viviane Batidão

20h20 - Marina Sena convida Céu

22h50 - Zara Larsson

New Dance Order

21h05 - Dawn Patrol / Maz, Andot, Riascode, Bakka

22h30 - Illusionize

00h00 - Roddy Lima

01h30 - John Summit

Espaço Favela

15h00 - Marvvila

16h50 - Suel

19h10 - Dennis

Palco Supernova

14h30 - Ar Baby

16h00 - Bruna Black

18h00 - Sant

20h10 - Lourena

Palco Global Village

15h00 - Kynnie

16h50 - Lucy Alves

19h10 - Haley Smalls

Como chegar na Cidade do Rock?

O público do festival tem duas alternativas oficiais de transporte integradas ao aplicativo. O serviço Primeira Classe oferece pontos de embarque estratégicos no Rio de Janeiro, na Grande Rio e também em estados vizinhos, como São Paulo e Minas Gerais.

Para quem prefere o transporte público, o BRT opera com três linhas especiais criadas exclusivamente para o evento, com itinerários diretos e semidiretos rumo à Cidade do Rock.

A compra das duas modalidades pode ser feita de forma simples, diretamente pela plataforma do evento.

Rock in Rio (Wesley Allen/Divulgação)

Quando acontece o Rock in Rio 2026?

O festival será realizado nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. As entradas para os dias 6 e 12 já estão totalmente esgotadas.

Confira os destaques do Palco Mundo:

4 de setembro: Foo Fighters

5 de setembro: Avenged Sevenfold

6 de setembro: Calvin Harris

7 de setembro: Elton John

11 de setembro: Stray Kids

12 de setembro: Maroon 5

13 de setembro: Twenty One Pilots (encerramento)

O line-up ainda conta com grandes nomes nacionais e internacionais, como Rise Against, The Hives, Nova Twins, Capital Inicial, Steve Angello, Bring Me The Horizon, Machine Gun Kelly, Sepultura, Black Eyed Peas, Nelly, Gilberto Gil, Jon Batiste, Luísa Sonza, Alok, Jamiroquai, Demi Lovato, J Balvin, Pedro Sampaio, Halsey e Ivete Sangalo.

Novidades na Cidade do Rock

O Palco Mundo terá uma nova cenografia e, pela primeira vez, toda a estrutura frontal será revestida por 2.400 metros quadrados de painéis de LED. O New Dance Order também terá uma nova estrutura. A pista contará com 56,5 metros de largura e 22,5 metros de altura, com 502 metros quadrados de painéis de LED.

Na área gastronômica, a Gourmet Square terá oito restaurantes e funcionará 12 horas por dia. A curadoria será assinada pelo chef Pedro Siqueira. A Área Vip terá gastronomia comandada pela chef Heaven Delhaye, em parceria com a GSH.

O espetáculo aéreo The Flight também retorna ao festival, com manobras acrobáticas sincronizadas, trilha sonora especial e 756 disparos de fogos diurnos.

Outra atração será o ECCO, espetáculo da LightWire que será apresentado em uma arena na Cidade do Rock. A experiência combina bailarinos, projeções, holografia, áudio imersivo e figurinos tecnológicos com LED e fibra óptica. Serão cinco apresentações diárias, de 20 minutos cada, com capacidade para 1.000 pessoas por sessão.

A Babilônia Feira Hype também retorna ao festival para celebrar 30 anos. O espaço terá nova localização, próximo ao New Dance Order, com 20 tendas e 60 expositores ao longo dos sete dias.

Ingressos e acessos

A venda de ingressos acontece exclusivamente pela Ticketmaster Brasil. O ingresso de gramado custa R$ 870 na inteira, R$ 435 na meia-entrada e R$ 739,50 para clientes Itaú. Não há cobrança de taxa de serviço.

O Comfort Zone, nova modalidade de ingresso de gramado que dá acesso a uma área exclusiva na lateral do Palco Mundo, custa R$ 1.950 na inteira, R$ 975 na meia-entrada e R$ 1.657,50 para clientes Itaú. O consumo nos bares não está incluído.

O pagamento pode ser feito por cartão de crédito ou PIX. Clientes que utilizarem cartões de crédito emitidos pelo Itaú têm 15% de desconto, não cumulativo com a meia-entrada, e podem parcelar em até oito vezes sem juros. Nos demais cartões, o parcelamento pode ser feito em até seis vezes sem juros.

O público geral pode comprar até quatro ingressos por dia, com possibilidade de combinar entradas de Gramado e Comfort Zone e limite de uma meia-entrada por setor.

O acesso ao festival será feito exclusivamente pelo aplicativo Quentro. Os ingressos digitais deverão ser baixados e ativados pela plataforma. As instruções sobre ativação, acesso e transferência também serão enviadas ao e-mail cadastrado na Ticketmaster.

Impacto econômico do Rock in Rio

Segundo informações divulgadas pelo festival, o Rock in Rio gerou mais de 297,6 mil empregos diretos e indiretos desde sua primeira edição. Em 2024, a última edição realizada no Rio de Janeiro, o evento teve impacto econômico de R$ 2,9 bilhões na cidade.

Desde 1985, mais de 12,3 milhões de pessoas passaram pelas Cidades do Rock e assistiram a mais de 4.667 artistas em 141 dias de festival.

O Rock in Rio foi criado por Roberto Medina e teve sua primeira edição em 1985, no Rio de Janeiro. Desde então, o evento também foi realizado em Portugal, Espanha e Estados Unidos. Em 2022, o festival foi considerado patrimônio cultural imaterial do Estado do Rio de Janeiro.