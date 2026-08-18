Morre a atriz Glória Menezes, ícone da dramaturgia brasileira, aos 91 anos

Morreu nesta terça-feira, 18, aos 91 anos, a atriz Glória Menezes, uma das principais figuras da teledramaturgia brasileira. Segundo a família, ela morreu em casa, no Rio de Janeiro.

Nascida Nilcedes Soares de Magalhães, em Pelotas (RS), em 19 de outubro de 1934, Glória construiu uma carreira marcada por cerca de 40 trabalhos na televisão e personagens que ultrapassaram os papéis de mocinhas e vilãs.

A trajetória de Glória Menezes

A atriz começou a carreira na Escola de Arte Dramática, onde fundou o grupo Jovens Independentes e participou de seus primeiros espetáculos no teatro. Seu primeiro trabalho profissional lhe rendeu um prêmio de revelação em um festival de teatro.

Em 1959, estreou em novelas com Um Lugar ao Sol, da TV Tupi. No ano seguinte, chegou ao cinema em O Pagador de Promessas, filme indicado ao Oscar e considerado um dos principais títulos da filmografia nacional.

O encontro (e o amor) com Tarcísio Meira

Na televisão, a atriz construiu uma trajetória de sucesso e formou ao lado de Tarcísio Meira um dos casais mais icônicos da teledramaturgia brasileira. Eles ficaram juntos por 59 anos, até a morte do ator, em agosto de 2021. Ele morreu em decorrência da Covid-19.

Juntos tiveram um filho, o ator Tarcísio Filho. Glória ainda tinha outros dois filhos, João Paulo e Maria Amélia, de seu primeiro casamento.

Glória e Tarcísio começaram a parceria na TV Excelsior, em 2-5499 Ocupado, considerada a primeira novela diária da televisão brasileira.

Juntos, protagonizaram novelas como A Deusa Vencida (1965), Sangue e Areia (1967), Rosa Rebelde (1969), Irmãos Coragem (1970), O Semideus (1973) e Cavalo de Aço (1973).

Os dois encerraram o contrato com a Rede Globo em 11 de setembro de 2020, fechando um ciclo de 52 anos na emissora. O último trabalho da atriz no canal foi na novela Totalmente Demais, em 2015.

Diferentes perfis de Glória Menezes

A partir dos anos 1980, a atriz aumentou seu portfólio e passou a interpretar personagens de diferentes perfis. Explorou a comédia em Jogo da Vida (1980), Guerra dos Sexos (1983) e Brega & Chique (1987). Em 1990, viveu sua primeira vilã, Laurinha Figueiroa, em Rainha da Sucata.

Glória Menezes também se destacou em produções como Deus nos Acuda (1992), pelo qual recebeu o Troféu Imprensa de Melhor Atriz, A Próxima Vítima (1995), Torre de Babel (1998), O Beijo do Vampiro (2002), Senhora do Destino (2004), A Favorita (2008) e Totalmente Demais (2015), sua última novela.

Ao longo da carreira, recebeu um Prêmio APCA, três Troféus Imprensa e três Prêmios Qualidade Brasil. Também foi homenageada com o Troféu Oscarito, do Festival de Gramado, e o Troféu Mário Lago por sua trajetória artística.