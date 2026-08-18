Quem vai se apresentar no show de intervalo da NFL no Rio? Veja os nomes confirmados

O primeiro jogo da temporada regular da NFL no Rio de Janeiro terá Ricky Martin e Pedro Sampaio como atrações do show do intervalo, em uma apresentação que vai misturar música latina e eletrônica brasileira.

Ricky Martin e Pedro Sampaio no Maracanã

A apresentação acontecerá em 27 de setembro, durante o intervalo do confronto entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys. A partida começa às 17h25, pelo horário de Brasília, e será válida pela terceira semana da temporada regular 2026-27.

Essa é a primeira vez que Pedro Sampaio se apresentará no Maracanã. Já Ricky Martin esteve como convidado especial na apresentação de Bad Bunny, no último Super Bowl, que aconteceu em fevereiro.

A escolha também cria uma conexão curiosa entre os dois músicos. Em março, Pedro Sampaio dublou "María", sucesso de Ricky Martin, durante a "Batalha do Lip Sync", do "Domingão com Huck". Na mesma ocasião, recriou a apresentação de Bad Bunny no show do intervalo do Super Bowl LX.

"Fazer parte de outro evento histórico da NFL, ao lado de Pedro Sampaio, é muito emocionante", declarou Ricky Martin.

Luis Martinez, general manager da NFL no Brasil, também comentou a escalação: “Estamos muito felizes em receber Ricky Martin e Pedro Sampaio para o show do intervalo, no que será o primeiro jogo da temporada regular da NFL no Rio de Janeiro. Ricky é um fenômeno global há muitos anos, e Pedro alcançou novos patamares tanto no Brasil quanto no mundo.”

NFL amplia espetáculo no Brasil

A apresentação mantém uma tradição recente da NFL no país. Em 2024, na estreia da liga em território brasileiro, Anitta comandou o show do intervalo. No ano seguinte, a atração foi a colombiana Karol G.

A edição de 2026 terá uma diferença importante: pela primeira vez, o show do intervalo reunirá uma estrela internacional e um artista brasileiro.

O Brasil já soma mais de 36 milhões de fãs da NFL, segundo a própria liga. Atualmente, quatro franquias exploram oficialmente o mercado nacional: Detroit Lions, Miami Dolphins, New England Patriots e Philadelphia Eagles. A NFL também mantém projetos de desenvolvimento do futebol americano no país por meio do NFL Flag.

Primeiro jogo da NFL no Rio

Ravens e Cowboys vão protagonizar o terceiro jogo da NFL no Brasil e o primeiro realizado no Rio de Janeiro. As duas partidas anteriores aconteceram em São Paulo, no estádio do Corinthians.

Em 2024, os Eagles derrotaram os Packers por 34 a 29. No ano seguinte, os Chargers venceram os Chiefs por 27 a 21.

O acordo atual prevê pelo menos três jogos da NFL no Rio nos próximos cinco anos. Além do Rio de Janeiro, a temporada da NFL também terá partidas em Londres, Madri, Melbourne, Cidade do México, Munique e Paris.

Onde assistir ao show do intervalo da NFL?

O jogo entre Ravens e Cowboys e o show do intervalo serão exibidos por Sportv e getv.