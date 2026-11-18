Voltar ao confessionário pode render uma saída na primeira semana ou o prêmio de campeão. Na história do "Big Brother Brasil" (BBB), participantes como Marcelo Dourado, Kleber Bambam e Ana Paula Renault aceitaram encarar outra temporada, com resultados diferentes.

O assunto ganha espaço com o "BBB 27", que estreia em 11 de janeiro de 2027 e reunirá Pipocas, Camarotes e Veteranos. A presença de antigos competidores já movimentou outras três edições: 2010, 2013 e 2026. Relembre quem retornou para disputar uma nova temporada.

BBB 10

A edição de 2010 inaugurou o retorno de ex-participantes à competição. Joseane Oliveira, do "BBB 3", conquistou uma vaga como madrinha da tribo dos Belos e escolheu Marcelo Dourado, do "BBB 4", para permanecer no jogo com ela.

Joseane saiu no primeiro Paredão. Dourado chegou à final e venceu com 60% dos votos, tornando-se o primeiro campeão do programa em uma segunda participação.

Marcelo Dourado foi o vencedor do BBB 10 (Reprodução/Globo)

BBB 13

Em 2013, seis ex-BBBs entraram na estreia. A desistência de um deles abriu espaço para mais um retorno ao longo da temporada.

Kleber Bambam — do "BBB 1": o primeiro campeão do reality — desistiu na semana inicial.

Dhomini — do "BBB 3": vencedor em 2003, foi eliminado no segundo Paredão de sua nova tentativa.

Fani Pacheco — do "BBB 7": voltou seis anos depois da estreia e foi a 11ª eliminada.

Natália Casassola — do "BBB 8": alcançou o quarto lugar, a melhor colocação entre os veteranos daquela temporada.

Eliéser Ambrósio — do "BBB 10": foi o sétimo eliminado e iniciou um relacionamento com Kamilla Salgado.

Anamara — do "BBB 10": protagonizou um Paredão falso, voltou à casa após passar pelo Quarto Secreto e terminou como a nona eliminada.

Yuri Fernandes — do "BBB 12": entrou após a saída de Bambam e acabou eliminado em um Paredão triplo contra Fani e Marcello.

Anamara no Paredão Falso / Reprodução TV Globo (TV Globo)

BBB 26

Em 2026, o programa reuniu seis antigos competidores em um grupo chamado Veteranos, ao lado de Pipocas e Camarotes.

Ana Paula Renault — do "BBB 16": a jornalista retornou dez anos depois da edição marcada pelo bordão “Olha ela!” e por sua desclassificação. Na segunda passagem, conquistou o título com 75,94% da média dos votos.

Alberto Cowboy — do "BBB 7": conhecido pela rivalidade com Diego Alemão, voltou à competição 19 anos após sua estreia. No "BBB 26", conquistou quatro lideranças e foi o décimo eliminado.

Babu Santana — do "BBB 20": o ator enfrentou dez paredões em 2020 e terminou em quarto lugar. No "BBB 26", conquistou sua primeira liderança no reality e foi o sétimo eliminado, com 68,62% da média dos votos para sair.

Jonas Sulzbach — do "BBB 12": terceiro colocado em sua primeira participação, ganhou outra oportunidade 14 anos depois. No "BBB 26", conquistou quatro lideranças.

Sarah Andrade — do "BBB 21": lembrada pela aliança com Gil do Vigor e Juliette no início daquela edição, retornou cinco anos após a estreia e foi a quarta eliminada.

Sol Vega — do "BBB 4": voltou 22 anos depois de sua primeira temporada, na qual ficou conhecida pela interpretação de “We Are the World”. No "BBB 26", foi desclassificada após agredir Ana Paula Renault.

Babu Santana / Reprodução TV Globo (Divulgação/Gshow )

Quais são as outras novidades do 'BBB 27'?

Com estreia em 11 de janeiro de 2027, o "BBB 27" terá mudanças nas Casas de Vidro, na formação do Paredão e nas entrevistas com os eliminados. Tadeu Schmidt segue na apresentação da temporada, com duração prevista de 100 dias.

Entre 8 e 10 de janeiro, o "Seleção BBB" acompanhará os candidatos nas Casas de Vidro das cinco regiões do país. Além da votação pelas vagas, haverá provas diárias que darão aos vencedores vantagens para usar na casa principal.

Aos domingos, o reality terá duas edições. A primeira, após "Temperatura Máxima", dará início à formação do Paredão. A segunda, depois do "Fantástico", concluirá a dinâmica com a Prova Bate e Volta. O Sincerão também ganhará um formato com elementos de jogo e ritmo mais ágil.

Às terças-feiras, o eliminado participará de uma conversa na TV Globo logo após o programa, com plateia e representantes de duas torcidas: um fã e um hater. Nesse encontro, poderá ver suas redes sociais e fazer a primeira ligação telefônica ao vivo. Depois, a entrevista continuará no "Bate-Papo BBB", no gshow e no Globoplay.