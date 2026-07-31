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Globo encerra contratos de Jonas Sulzbach e Alberto Cowboy após o BBB 26

Emissora concluiu as avaliações pós-reality e definiu quais participantes seguirão vinculados ao seu casting

Jonas e Cowboy: decisão marca uma nova etapa na gestão de ex-BBBs e reforça a seleção de nomes com maior potencial comercial (Reprodução/Globo)

Jonas e Cowboy: decisão marca uma nova etapa na gestão de ex-BBBs e reforça a seleção de nomes com maior potencial comercial (Reprodução/Globo)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 31 de julho de 2026 às 11h26.

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A Globo definiu mais um capítulo do pós-BBB 26. A emissora decidiu encerrar os contratos de agenciamento de Jonas Sulzbach e Alberto Cowboy, dois dos veteranos que retornaram ao reality neste ano.

A medida faz parte da estratégia de selecionar um grupo mais enxuto de talentos para representar comercialmente após o fim do programa.

Decisão após as avaliações

Segundo informações da coluna Outro Canal, da Folha de S.Paulo, a Globo optou por não renovar os vínculos dos dois ex-BBBs depois do encerramento da edição de 2026. A análise levou em conta o planejamento comercial da empresa para os próximos meses e o potencial de participação em campanhas publicitárias e projetos futuros.

Jonas Sulzbach chegou a ser tratado como um dos nomes em destaque nos bastidores logo após deixar o programa. Na época, a emissora estudava ampliar sua parceria por meio da ViU, braço de influência da Globo. Meses depois, a estratégia mudou e o contrato foi encerrado.

Grupo reduzido segue com a emissora

A política da Globo para ex-participantes do BBB 26 passou por uma seleção criteriosa. Em maio, a empresa renovou contratos de participantes como Milena, Samira, Chaiany, Marciele e Maxiane, enquanto outros nomes permaneceram em negociação.

O movimento reforça um modelo adotado pela emissora nos últimos anos, concentrando investimentos em participantes com maior perspectiva de retorno comercial, presença em campanhas publicitárias e espaço em projetos de entretenimento.

O que muda para Jonas e Cowboy

O fim do vínculo com a Globo não impede Jonas Sulzbach e Alberto Cowboy de seguirem carreira como influenciadores ou fecharem contratos com marcas de forma independente. A decisão representa apenas o encerramento da representação comercial feita pela emissora após o reality. Os dois seguem livres para negociar contratos diretamente com marcas ou por meio de outras agências.

Jonas chegou a participar de algumas campanhas publicitárias da Globo nos meses seguintes ao fim do reality. Em abril, estrelou uma ação digital para o iFood logo após deixar a casa. No mesmo período, também apareceu em uma campanha da Ademicon, uma das patrocinadoras do "BBB 26".

A trajetória de Alberto foi diferente. O ex-BBB teve pouca procura por parte do mercado publicitário e não participou de campanhas comerciais desde que deixou o programa. Durante a edição, ele figurou entre os participantes com menor aprovação do público.

O movimento faz parte de uma reavaliação mais ampla do elenco pós-reality. Em maio, a Globo já havia encerrado o vínculo com alguns participantes do grupo Pipoca do "BBB 26", entre eles Jordana Morais.

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