'Veterana': quem foi a participante que esteve em 4 edições do BBB?

A próxima edição do Big Brother Brasil promete apostar na nostalgia ao trazer veteranos de volta à casa, reunindo ex-participantes que vão ganhar uma nova chance de disputar o prêmio e reescrever suas trajetórias no reality.

Mas, você sabia que uma ex-BBB já esteve em quatro edições? Natália Casassola foi confinada no BBB 8 e 13 e fez participações rápidas em outras duas, as edições 4 e 10, um feito raro que a coloca como a participante que mais vezes atravessou a porta da casa mais vigiada do país.

BBB 4

A primeira aparição de Natalia foi há mais de duas décadas, na edição 4. Na época, o programa escolheu dez concorrentes e abriu votação para que o público selecionasse mais dois, um homem e uma mulher. A modelo concorreu a vaga, mas perdeu para a frentista Solange.

BBB 8

A gaúcha teve a oportunidade de virar de fato uma "sister" no BBB 8. Dentro do reality, ela se envolveu em conflitos, alianças e momentos de grande repercussão ao longo da edição e conseguiu avançar até a fase final do jogo, terminando em terceiro lugar.

BBB 10

A modelo teve outra oportunidade de voltar a casa mais vigiada do Brasil, dessa vez no BBB 10. No primeiro dia de programa, os participantes foram divididos em quatro equipes comandadas por ex-BBBs. O time que ganhasse dava direito a uma vaga para seu padrinho. O escolhido foi Marcelo Dourado, ex-BBB 4, que se tornou o campeão da edição 10.

BBB 13

Já nessa edição, seis ex-brothers retornaram ao programa. Além de Natalia, Fani, Anamara, Dhomini, Eliéser e Bambam também foram confinados.

Em sua nova oportunidade, a gaúcha não foi ao paredão até a reta final do programa, recebendo poucos votos da casa ao longo da edição e terminando o BBB em quarto lugar. Natalia foi a última participante "veterana" a deixar a casa naquele ano.