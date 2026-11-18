Vice City voltou e já divide o topo com Hyrule. "GTA 6" alcançou 99 de 100 no Metacritic nesta quarta-feira, 18, na véspera do lançamento. Com a nota, o novo jogo da Rockstar Games empatou com "The Legend of Zelda: Ocarina of Time", clássico de 1998 que ocupava sozinho o topo do ranking.

A marca foi registrada na manhã em que as primeiras críticas foram publicadas. Até o momento, o agregador reúne 139 avaliações do jogo.

Jogo bateu marca de quase 30 anos

Por 28 anos, só "The Legend of Zelda: Ocarina of Time" teve 99 pontos no Metacritic. A marca, registrada pela versão original de 1998, foi igualada por "GTA 6".

O jogo da Rockstar chegou à mesma nota com seis vezes mais avaliações: 139 críticas, ante as 22 que compõem a média de "Ocarina of Time".

Das 139 análises de "GTA 6" contabilizadas até a publicação, 109 deram nota máxima. A menor pontuação foi 80 de 100.

A IGN deu 100 de 100 a "GTA 6", com destaque para o nível de detalhe do mundo aberto e a liberdade que o jogo dá ao jogador para experimentar. "Sinceramente, nunca joguei nada que me impactasse tanto quanto 'GTA 6' – e, por enquanto, não pretendo parar de jogar", disse Luke Reilly, da IGN.

Já o The Guardian destacou o "realismo inacreditável": "Leonida é tão realista que às vezes chega a ser inacreditável, tão vasta que causa uma sensação avassaladora, e fora das missões da história principal, você pode fazer o que quiser", disse Keza MacDonald, do The Guardian, que também deu nota 100 para o novo jogo.

'GTA 6' é o jogo mais bem avaliado da Rockstar

Com 99 pontos, "GTA 6" superou a melhor marca da Rockstar no Metacritic. O recorde do estúdio pertencia a "GTA 4", que chegou a 98. "GTA 5" e "Red Dead Redemption 2" alcançaram 97 pontos cada.

O Metascore reúne as notas da crítica especializada em uma média ponderada de 0 a 100. O placar pode mudar conforme o site incorpora novas avaliações.

Sobre o que é 'GTA 6' e quando lança?

O jogo acompanha Lucia Caminos e Jason Duval, um casal que se vê no meio de uma conspiração criminosa depois que um serviço dá errado. A trama passa por Vice City, versão fictícia de Miami, e por outras regiões de Leonida, estado inspirado na Flórida.

"GTA 6" chega nesta quinta-feira, 19, para PlayStation 5 e Xbox Series X|S, 13 anos após o lançamento de "GTA 5".