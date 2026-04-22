Da expulsão à vitória: conheça a trajetória de Ana Paula Renault, vencedora do BBB 26

Ana Paula Renault conquistou o título do BBB 26 nesta terça-feira, 22, uma década após sua primeira participação no reality da TV Globo. Ela conquistou a vitória com 75,94% dos votos.

Na edição anterior, apontada como favorita ao prêmio, chegou a retornar de um paredão falso com forte apoio popular, mas deixou o programa após expulsão por agressão. Desta vez, permaneceu por cem dias confinada e enfrentou, durante o período, a morte do pai, Gerardo Renault, ocorrida dois dias antes da final.

A decisão de continuar no jogo foi associada a ele, descrito como seu principal incentivador, e resultou na premiação de R$ 5,7 milhões, valor mais alto já registrado no programa.

A jornalista, natural de Minas Gerais, obteve 75,94% dos votos na final. A segunda colocação ficou com Milena, babá e também mineira, que recebeu 17,29%. Integrante do grupo Pipoca, ela manteve aliança com Ana Paula ao longo da temporada. O terceiro lugar foi ocupado pelo dançarino Juliano Floss, do grupo Camarote, com 6,77%.

"Ana Paula Renault é um escândalo. Jogando esse jogo com uma detemrinaçao, entrega e sarcasmo sem precendentes", afirmou Tadeu Schmidt no discurso final. "Provocou e confrontou todo mundo. Que mulher é essa? Todo mundo tinha uma questão com Ana Paula. O BBB 26 girou em torno de você. Todo reality show deveria ter Ana Paula Renault. Parabéns, Ana Paula, o BBB 26 sempre foi seu".

Na edição de 2026, Ana Paula integrou o grupo de Veteranos, formado por ex-participantes que mantiveram relevância junto ao público. Também participaram Sol Vega (BBB 4), Sarah Andrade (BBB 22), Babu Santana (BBB 20), Jonas (BBB 12) e Alberto Cowboy (BBB 7).

Durante o confinamento, enfrentou conflitos com Jonas, Babu Santana e Alberto Cowboy, que tiveram impacto direto na dinâmica do programa. Jonas passou a ser chamado de "quinta série", apelido que repercutiu dentro e fora da casa. O participante chegou a participar de um ensaio do jornal Extra caracterizado como estudante. Outra rivalidade foi com Maxiane, que recebeu o apelido de "coordenadora de resort", especialmente na fase final.

Ao longo dos três meses de programa, Ana Paula participou de cinco paredões, enfrentou três castigos do monstro e conquistou duas lideranças. Ela integrou o grupo "Eternos", ao lado de Milena, Samira e Juliano Floss. A proximidade com Milena gerou questionamentos dentro da casa. O participante Matheus afirmou que a relação entre as duas reproduzia uma dinâmica de hierarquia, descrevendo Ana como "patroa" e Milena como "empregada". Ele foi eliminado na segunda semana.

A origem do "Olha ela!"

Na edição de 2016, Ana Paula teve forte presença nos conflitos do programa e ganhou destaque pela postura direta. Chegou a retornar de um paredão falso contra Ronan, com 74% dos votos. Ao voltar para a casa, protagonizou o momento que originou o meme "olha ela!".

A trajetória naquele ano foi interrompida após um episódio em festa, quando Renan interveio em uma discussão entre Ana Paula e Adélia e recebeu dois tapas no rosto. Sob efeito de álcool, ela foi desclassificada, o que alterou o andamento do jogo e abriu caminho para a vitória de Munik.

Mesmo após a expulsão, manteve visibilidade na televisão. Ainda em 2016, passou a integrar o elenco do Video Show como repórter e teve participação na novela "Haja coração", interpretando a si mesma.

Em 2018, participou do reality show "A Fazenda", exibido pela Record, sendo eliminada na terceira semana. Dois anos depois, em 2020, firmou contrato com o SBT, onde atuou em programas do período da tarde.