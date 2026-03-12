De favorito a eliminado: a queda de Babu no BBB 26

Aos 46 anos, Babu Santana voltou ao Big Brother Brasil seis edições depois de sua primeira participação. O ator, que ficou marcado na memória do público como recordista de paredões no BBB 20, retornou ao reality como um dos Veteranos da temporada, mas com uma trajetória profissional e financeira completamente transformada em relação à primeira passagem pelo programa.

Participação marcante no BBB 20

Nascido no Vidigal, zona sul do Rio de Janeiro, Babu iniciou sua carreira artística no grupo de teatro "Nós do Morro", projeto cultural responsável por revelar diversos talentos da periferia carioca. Após fazer parte do elenco de filmes como "Cidade de Deus", "Tim Maia" e "Estômago", além de novelas como "Malhação: Vidas Brasileiras", ele foi convidado para entrar no Big Brother Brasil 20 como Camarote.

A experiência no BBB 20 foi marcada por números extremos. Babu enfrentou 10 paredões durante a temporada, se tornando o participante que mais foi para paredões de toda a história do Big Brother, inclusive de outros países.

Mesmo com poucos aliados e passando por berlindas consecutivas, conseguiu chegar à quarta colocação, sendo eliminado apenas no último paredão do programa, que teve como campeã Thelma Assis. Seu jeito sincero e direto virou meme e ampliou exponencialmente sua presença digital: entrou no reality com 23 mil seguidores e saiu com mais de 5 milhões.

Nova chance no BBB 26

O carioca retornou ao reality após ser convidado mais uma vez, dessa vez como parte do grupo Veteranos, para integrar a nova edição.

Começou com uma postura mais discreta, se aliando a jogadores como Edilson e Juliano, mas sua participação foi se tornando maior a partir de embates com Jonas Sulzbach e Alberto Cowboy.

Na segunda semana, Babu conquistou uma liderança inédita, já que durante todo o BBB 20 ele não conseguiu vencer nenhuma Prova do Líder. Ele indicou Matheus, que não era seu embate direto, e o brother foi eliminado.

Após o jogo se afunilar, o Veterano percebeu que teria que tomar um lado e, junto com Chaiany, Solange Couto e Leandro, se aliou a Ana Paula Renault e Milena. Os brothers chegaram a votar juntos e a dividir o mesmo quarto, mas desavenças entre eles o tornaram grandes rivais no jogo.

Por conta do rompimento entre Babu e Ana Paula, o grupo se dividiu em dois: de um lado Ana Paula, Milena, Juliano e Samira e no outro Babu, Solange, Chaiany e Leandro.

A nova rivalidade ganhou força e protagonizou alguns dos embates mais intensos da edição, com acusações de traição e o envolvimento de pautas sociais e raciais.

No último sábado, 7 de março, Babu foi emparedado em uma dinâmica que obrigava o Anjo Milena e o Monstro Jonas a indicarem um brother ao Paredão. O brother alegou ter ficado chateado com a decisão de Milena, que era sua antiga aliada.

Na terça-feira, 10, o ator foi eliminado com 68,62% dos votos, enquanto Milena e Chaiany, que também disputavam o Paredão, receberam 30,91% e 0,47% respectivamente.

Para o público, o rompimento com Ana Paula, que é a atual favorita a ganhar a edição, e a série de falas e acusações contra a sister pesaram para a decisão de encerrar a segunda partipação do brother.

No discurso de Tadeu Schmidt, o apresentador reforçou "Quando você usa as armas erradas, não interessa de que lado você está ou contra quem você está batalhando, você é retirado da disputa."