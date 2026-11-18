O vice-presidente Geraldo Alckmin desponta na disputa pela Fazenda no quarto mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, na avaliação de Christopher Garman, diretor-executivo para as Américas da Eurasia Group. "Achamos que Geraldo Alckmin talvez seja ligeiro favorito para ser ministro da Fazenda", afirmou nesta quarta-feira, 18, no BV Macro Day, evento do banco BV.

Atrás de Alckmin, Garman lista o atual ministro, Dario Durigan, o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, e o governador do Piauí, Rafael Fonteles. Para ele, quase todos defenderiam um segundo round de ajuste fiscal, com uma emenda constitucional para conter o gasto obrigatório. "Acho que esse script está dado", disse. A diferença estaria na reação do mercado, que tende a ser melhor com o vice-presidente no cargo, pela ponte com o setor privado e pela credibilidade.

Na Casa Civil, a disputa é entre o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad e o senador Camilo Santana. "Na Casa Civil, acho que está empatada entre esses dois nomes", afirmou.

Haddad, na avaliação dele, seria um aliado da equipe econômica na disciplina fiscal. "O senador Camilo Santana é um bom quadro, mas talvez o compromisso dele seja um pouco mais incerto", disse.

Correção fiscal no curto prazo

Garman vê dois momentos decisivos no novo mandato. O primeiro ocorre nas próximas seis semanas, com a escolha da equipe econômica e os sinais sobre as contas públicas, em meio a uma crise de confiança visível no câmbio e nos juros.

Nesse ponto, ele se diz mais construtivo. "Acredito que alguma correção de rumos do lado fiscal virá", afirmou. Segundo o analista, o governo já reconhece que o país vive uma crise de juros altos e que corrigir o gasto obrigatório é condição para o Banco Central cortar a Selic.

O debate que Haddad propôs há dois anos, rejeitado por chegar no meio do mandato, "preparou o terreno para o debate hoje no governo", segundo Garman. A discussão é como manter o crescimento real das despesas entre 2% e 2,5% ao ano. "Não é um debate de tesouraço e corte de gasto, não é isso que está na mesa."

O projeto de ajuste em votação no Senado (PLP 299/2026) seria a fase um, com o mínimo de consenso possível antes da escolha do ministro. O peso maior está no corte de gastos tributários, que, segundo Garman, fica mais difícil de aprovar em 2027.

A lógica invertida do terceiro mandato

Em 2023, depois de uma vitória apertada e do 8 de janeiro, o governo temia que uma recessão abrisse espaço para uma oposição não democrática. Por isso, segundo Garman, inverteu o ciclo tradicional. Elevou os gastos em mais de 10% reais logo no início e tentou segurá-los depois, estratégia que "geralmente não dá certo" e ajuda a explicar os juros altos.

Sem essa ameaça no horizonte, ele espera a volta do roteiro convencional, com ajuste no começo para ganhar fôlego ao longo do mandato. "Tudo indica que será bem diferente do terceiro", disse.

Pesa também a fase da carreira de Lula, que tem 81 anos, terminará o mandato aos 85 e somará 16 anos no poder. "Vamos reconhecer que o presidente Lula é a liderança política mais marcante da história política moderna brasileira", afirmou. Garman lembra que lideranças dominantes, no capítulo final, passam a pensar no legado.

PEC do gasto obrigatório tem 65% de chance

A Eurasia vê 65% de probabilidade de o governo apresentar uma PEC para reduzir a taxa de crescimento dos gastos obrigatórios no orçamento. "Mas se vai colocar na mesa agora ou esperar para o ano que vem é mais difícil cravar", disse Garman.

Faltam cerca de quatro semanas para o recesso. Fontes no governo, diz ele, discutem deixar para 2027 um pacote mais amplo, com a PEC, uma reforma do Judiciário contra privilégios e um corte de emendas parlamentares, sob o discurso de que "todo mundo tem que pagar um pouco do preço". "Mas você não consegue negociar isso esse ano", afirmou. O problema é que esperar significa negociar com um Congresso mais à centro-direita e de oposição, que assume em 2027.

Aprovação de Lula abaixo de 40%

O segundo momento, no primeiro semestre de 2027, é o que mais preocupa Garman. "Estou mais preocupado com o segundo momento do que com o primeiro", disse.

A aprovação de Lula, hoje em média de 47%, deve cair com a retirada dos estímulos fiscal e de crédito, o custo de capital alto e as famílias endividadas. "A nossa aposta na Eurasia é que, fácil, fácil, a aprovação do presidente Lula vai estar abaixo de 40%, provavelmente até a metade do ano que vem", afirmou.

Para o analista, Lula não venceu por otimismo do eleitor. Na campanha, 53% viam o país na direção errada, 69% diziam ter perdido poder de compra e 61% não queriam nem Lula nem Bolsonaro. A virada veio de uma campanha eficaz contra Flávio Bolsonaro. "Mas esse quadro permanece", afirmou.

Garman cita ainda luas de mel curtas na região. José Antonio Kast, no Chile, tem 26% de aprovação. Keiko Fujimori, no Peru, caiu de 57% para 40%. Rodrigo Paz, na Bolívia, está em 22%. "Nós estamos vivendo um ambiente global de luas de mel curtas e aprovação popular mais baixa." É nessa fase, segundo ele, que cresce o risco de mudança na política econômica.

Legado e tributação do "andar de cima"

Ao perguntar o que está na cabeça de Lula ao pensar o legado, Garman diz ouvir três palavras: desigualdade, soberania e democracia. Na prática, espera propostas para reduzir a regressividade tributária e taxar "o andar de cima", sobretudo com a popularidade em queda. "Alguma versão disso vem", disse. Uma delas pode chegar antes, a tributação de títulos isentos, que elevaria a arrecadação e a demanda por títulos públicos.

Na soberania, prevê o uso de minerais críticos, data centers e transição energética como ativos geopolíticos, ligados a uma política industrial. "O Brasil tem ativos bem interessantes nesse novo ambiente geopolítico global", afirmou. O desafio é fazer isso sem afugentar investimentos. "Fazer isso com a aprovação popular caindo me preocupa um pouco." Por isso, para ele, o perfil da Casa Civil em 2027 talvez seja mais importante do que o da Fazenda.

Midterms afastam escalada no Irã

No exterior, Garman avalia que a derrota republicana nas eleições de meio de mandato levou a Casa Branca a desistir de escalar o conflito com o Irã. "Esse plano mudou depois dessa derrota", disse. Com o petróleo a US$ 110 ou US$ 120 o barril, "seria um momento bem perigoso para o presidente Trump". A Eurasia espera a manutenção do bloqueio, sem acordo à vista, e petróleo mais caro por mais tempo.

Ele também prevê que Donald Trump busque vitórias em Cuba, Venezuela e México. "No Brasil, eu acho que vai ter uma normalização da relação bilateral." O Congresso democrata, diz, dará pistas de um eventual governo democrata, com regulação de inteligência artificial e postura mais dura com a China.