Quais foram os campeões mais novos do BBB? Vitória de Ana Paula reacende dúvida

Se Ana Paula virou a campeã mais velha, alguns nomes marcaram época ao vencer ainda muito cedo.

BBB: Munik, aliada e ex-amiga de Ana Paula no BBB 16, segue no topo da lista dos mais jovens (Reprodução / TV Globo)

Maria Luiza Pereira
Publicado em 23 de abril de 2026 às 10h37.

A vitória de Ana Paula Renault no Big Brother Brasil 26 entrou para a história por um motivo especial: ela se tornou a campeã mais velha do reality show. O feito também faz o público olhar para o outro lado do ranking, o dos vencedores mais jovens que já levaram o prêmio.

Ao longo de 26 edições, alguns participantes conquistaram o programa ainda no início da vida adulta. No topo dessa lista aparece Munik Nunes, que venceu o BBB 16 aos 19 anos.

O detalhe curioso é que Munik dividiu o confinamento justamente com Ana Paula Renault. Naquele ano, as duas formaram aliança dentro da casa, viveram momentos de amizade e parceria no jogo, embora a relação tenha esfriado depois do programa. Ana Paula acabou expulsa da edição após agredir um participante, e Munik seguiu até conquistar o prêmio.

Ranking dos campeões mais jovens do BBB

  1. Munik Nunes (BBB 16): 19 anos
  2. Emilly Araújo (BBB 17): 20 anos
  3. Cida dos Santos (BBB 4): 21 anos
  4. Davi Brito (BBB 24): 21 anos
  5. Gleici Damasceno (BBB 18): 23 anos

Ana Paula é campeã do BBB 26

Ana Paula Renault fez história ao vencer o BBB 26 na noite desta terça-feira, 21. Aos 44 anos, a mineira se tornou a participante mais velha a conquistar o prêmio máximo do reality show da Globo.

Com a marca, ela superou Marcelo Dourado, que era o recordista até então. O ex-brother venceu o BBB 10 quando tinha 37 anos e, desde então, liderava a lista dos campeões mais velhos do programa.

Ela retornou ao confinamento dez anos após sua passagem marcante pelo BBB 16 e conseguiu transformar a segunda chance em título.

No resultado oficial da final, Ana Paula venceu com 75,94% dos votos. Milena terminou na segunda colocação, com 17,29%, enquanto Juliano Floss ficou em terceiro lugar, com 6,77%.

