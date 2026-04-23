Quais foram os campeões mais novos do BBB? Vitória de Ana Paula reacende dúvida

BBB: Munik, aliada e ex-amiga de Ana Paula no BBB 16, segue no topo da lista dos mais jovens (Reprodução / TV Globo)
Freelancer
Publicado em 23 de abril de 2026 às 10h37.
A vitória de Ana Paula Renault no Big Brother Brasil 26 entrou para a história por um motivo especial: ela se tornou a campeã mais velha do reality show. O feito também faz o público olhar para o outro lado do ranking, o dos vencedores mais jovens que já levaram o prêmio.
Ao longo de 26 edições, alguns participantes conquistaram o programa ainda no início da vida adulta. No topo dessa lista aparece Munik Nunes, que venceu o BBB 16 aos 19 anos.
O detalhe curioso é que Munik dividiu o confinamento justamente com Ana Paula Renault. Naquele ano, as duas formaram aliança dentro da casa, viveram momentos de amizade e parceria no jogo, embora a relação tenha esfriado depois do programa. Ana Paula acabou expulsa da edição após agredir um participante, e Munik seguiu até conquistar o prêmio.
Ana Paula Renault fez história ao vencer o BBB 26 na noite desta terça-feira, 21. Aos 44 anos, a mineira se tornou a participante mais velha a conquistar o prêmio máximo do reality show da Globo.
Com a marca, ela superou Marcelo Dourado, que era o recordista até então. O ex-brother venceu o BBB 10 quando tinha 37 anos e, desde então, liderava a lista dos campeões mais velhos do programa.
Ela retornou ao confinamento dez anos após sua passagem marcante pelo BBB 16 e conseguiu transformar a segunda chance em título.
No resultado oficial da final, Ana Paula venceu com 75,94% dos votos. Milena terminou na segunda colocação, com 17,29%, enquanto Juliano Floss ficou em terceiro lugar, com 6,77%.