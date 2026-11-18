GTA: jogo da Rockstar igualou a nota de "Ocarina of Time", clássico de 1998, na véspera do lançamento. (Rockstar Games/Divulgação)
Freelancer
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 09h55.
GTA 6 estreou com nota recorde de 99 no Metacritic, superando todos os outros jogos da franquia. O jogo chegou ao topo do ranking ao lado de um clássico dos anos 1990. As pré-vendas já teriam ultrapassado US$ 4 bilhões antes mesmo do lançamento oficial.
A volta a Vice City rendeu à Rockstar a maior nota da história da franquia no Metacritic. Na véspera do lançamento, "GTA 6" marcou 99 de 100 na versão para PlayStation 5 e Xbox Series X.
Com as primeiras críticas, publicadas nesta quarta-feira, 18, o jogo passou a dividir o topo do ranking com "The Legend of Zelda: Ocarina of Time", clássico de 1998.
Na franquia, a liderança era de "GTA IV", que recebeu 98 pontos. Já "GTA: Vice City", que fez da cidade o cenário principal em 2002, chegou a 95 pontos.
O Metascore é a média ponderada das avaliações da crítica e pode variar conforme a plataforma. A lista reúne a maior nota registrada para cada jogo ou expansão e indica em qual versão ela foi alcançada.
"GTA IV" chegou aos 98 pontos em 2008 com a história de Niko Bellic, que vai para Liberty City ao encontro do primo Roman. O jogo ficou um ponto à frente de "GTA III", que levou a série a um mundo aberto em 3D, e de "GTA V", que repetiu os 97 pontos.
Já "Vice City" e "San Andreas" empataram com 95 pontos. O primeiro levou a série a uma cidade inspirada em Miami nos anos 1980. O segundo acompanhou Carl "CJ" Johnson em San Andreas na década seguinte.
"GTA 6" chega nesta quinta-feira, 19, para PlayStation 5 e Xbox Series X|S. O jogo acompanha Lucia Caminos e Jason Duval, que se envolvem em uma conspiração no estado fictício de Leonida depois que um golpe dá errado em Vice City.
A IGN deu 100 de 100 a "GTA 6", com destaque para o nível de detalhe do mundo aberto e a liberdade que o jogo dá ao jogador para experimentar. "Sinceramente, nunca joguei nada que me impactasse tanto quanto 'GTA 6' – e, por enquanto, não pretendo parar de jogar", disse Luke Reilly, da IGN.
Já o The Guardian destacou o "realismo inacreditável": "Leonida é tão realista que às vezes chega a ser inacreditável, tão vasta que causa uma sensação avassaladora, e fora das missões da história principal, você pode fazer o que quiser", disse Keza MacDonald, do The Guardian, que também deu nota 100 de 100 para o novo jogo.