A volta a Vice City rendeu à Rockstar a maior nota da história da franquia no Metacritic. Na véspera do lançamento, "GTA 6" marcou 99 de 100 na versão para PlayStation 5 e Xbox Series X.

Com as primeiras críticas, publicadas nesta quarta-feira, 18, o jogo passou a dividir o topo do ranking com "The Legend of Zelda: Ocarina of Time", clássico de 1998.

Na franquia, a liderança era de "GTA IV", que recebeu 98 pontos. Já "GTA: Vice City", que fez da cidade o cenário principal em 2002, chegou a 95 pontos.

Quais são as notas dos jogos anteriores de 'GTA' no Metacritic?

O Metascore é a média ponderada das avaliações da crítica e pode variar conforme a plataforma. A lista reúne a maior nota registrada para cada jogo ou expansão e indica em qual versão ela foi alcançada.

"Grand Theft Auto IV" (2008) — 98

(2008) — "Grand Theft Auto V" (2013) — 97

(2013) — "Grand Theft Auto III" (2001) — 97

(2001) — "Grand Theft Auto: Vice City" (2002) — 95

(2002) — "Grand Theft Auto: San Andreas" (2004) — 95

(2004) — "Grand Theft Auto: Chinatown Wars" (2009) — 93

(2009) — "Grand Theft Auto IV: The Lost and Damned" (2009) — 90

(2009) — "Grand Theft Auto IV: The Ballad of Gay Tony" (2009) — 89

(2009) — "Grand Theft Auto: Liberty City Stories" (2005) — 88

(2005) — "Grand Theft Auto: Vice City Stories" (2006) — 86

(2006) — "Grand Theft Auto 2" (1999) — 70

(1999) — "Grand Theft Auto (Game Boy Advance)" (2004) — 68

Qual GTA tinha a maior nota antes de 'GTA 6'?

"GTA IV" chegou aos 98 pontos em 2008 com a história de Niko Bellic, que vai para Liberty City ao encontro do primo Roman. O jogo ficou um ponto à frente de "GTA III", que levou a série a um mundo aberto em 3D, e de "GTA V", que repetiu os 97 pontos.

Já "Vice City" e "San Andreas" empataram com 95 pontos. O primeiro levou a série a uma cidade inspirada em Miami nos anos 1980. O segundo acompanhou Carl "CJ" Johnson em San Andreas na década seguinte.

Quando 'GTA 6' será lançado?

"GTA 6" chega nesta quinta-feira, 19, para PlayStation 5 e Xbox Series X|S. O jogo acompanha Lucia Caminos e Jason Duval, que se envolvem em uma conspiração no estado fictício de Leonida depois que um golpe dá errado em Vice City.

A IGN deu 100 de 100 a "GTA 6", com destaque para o nível de detalhe do mundo aberto e a liberdade que o jogo dá ao jogador para experimentar. "Sinceramente, nunca joguei nada que me impactasse tanto quanto 'GTA 6' – e, por enquanto, não pretendo parar de jogar", disse Luke Reilly, da IGN.

Já o The Guardian destacou o "realismo inacreditável": "Leonida é tão realista que às vezes chega a ser inacreditável, tão vasta que causa uma sensação avassaladora, e fora das missões da história principal, você pode fazer o que quiser", disse Keza MacDonald, do The Guardian, que também deu nota 100 de 100 para o novo jogo.

Confira o trailer de 'GTA 6':