Os lojistas que usavam o aplicativo Cielo Gestão conseguiam acompanhar as vendas, mas sentiam falta de uma função para devolver um pagamento feito via Pix.

A Cielo usou agentes de inteligência artificial para organizar esses relatos e ajudar a montar um protótipo. A solução ficou pronta em menos de uma semana, segundo a empresa.

A devolução via Pix é uma das mais de 20 iniciativas que passaram pelo novo processo desde julho de 2026. Em uma gerência de produtos, a Cielo passou a usar agentes para reunir evidências sobre um problema, propor soluções e conferir se o projeto está pronto para avançar.

Segundo a companhia, o tempo médio medido para desenvolver novas funcionalidades caiu de 50,5 para 12,3 dias, uma redução de 76%. A mediana passou de 39 para 12 dias.

O que os agentes fazem antes de uma função ser desenvolvida?

O sistema começa pelos sinais que os clientes deixam em pesquisas de satisfação, interações com o atendimento e no uso dos produtos.

Um agente chamado Assistente de Discovery coordena o trabalho dos demais e reúne o resultado em uma interface para o time de produto. A equipe pode usar esse material para definir o problema, comparar alternativas e preparar um protótipo.

Antes do projeto seguir para desenvolvimento, outro agente confere se há evidências para sustentar a proposta, regras de negócio, um protótipo e critérios para avaliar se a função está pronta.

Também verifica se a equipe já definiu como acompanhar os resultados depois do lançamento. Se algum desses pontos estiver em aberto, o sistema indica o que falta e a gravidade da lacuna. A decisão de priorizar a iniciativa continua com o time de produto.

“A tecnologia só muda o resultado quando muda o jeito de trabalhar. O ganho não veio de criar agentes, veio de redesenhar como uma decisão de produto é preparada, para que ela chegue ao cliente com mais evidência e menos tempo de espera”, afirma Carlos Alves, vice-presidente de Tecnologia e Negócios da Cielo, em comunicado.

O que mudou nos projetos que mais demoravam

A Cielo também divulgou um indicador específico da fase anterior ao desenvolvimento. No histórico usado pela empresa, 51,2% das demandas passavam mais de 30 dias nessa etapa, e 23,3% ultrapassavam 45 dias. Depois da adoção dos agentes, nenhuma das iniciativas acompanhadas ficou acima de 30 dias, e cerca de 15% foram concluídas em menos de cinco dias.

É nessa fase que a equipe precisa transformar uma reclamação ou uma oportunidade em algo que possa ser construído e testado.

Uma solicitação como “facilitar a devolução de um Pix” ainda precisa virar regras sobre quais transações podem ser devolvidas e como o lojista vai acompanhar a operação.

Com o novo processo, os designers revisam os protótipos iniciais produzidos com apoio dos agentes, e a equipe de dados participa da definição das métricas desde o planejamento.

O material divulgado pela Cielo não especifica as datas usadas para compor a base histórica nem os marcos exatos de início e fim da medição que gerou a redução de 76%. Os resultados foram reportados para a operação descrita pela empresa, que hoje usa o sistema em uma gerência de produtos.

O volume antecipado pela Assistente Cielo dobrou

Outro projeto mexeu na antecipação de recebíveis, operação que permite ao lojista receber antes do prazo valores de vendas já realizadas.

A análise das interações com a Assistente Cielo, ferramenta que responde a dúvidas sobre extratos, produtos e serviços, apontou dificuldades no fluxo. A nova versão ficou disponível em menos de 30 dias e, após a implantação, o volume antecipado por esse canal dobrou, segundo a companhia. A Cielo não divulgou os valores em reais nem o intervalo usado na comparação.

A conciliação de pagamentos também passou pelo novo processo. Relatos de atendimento sobre dificuldades de integração levaram à pré-ativação de arquivos que ajudam o lojista a comparar as vendas registradas com os valores recebidos.

As iniciativas fazem parte de uma estratégia mais ampla de uso de IA. Em outra frente, a Cielo já apresentou um agente para realizar pagamentos dentro de conversas com chatbots.

A Cielo afirma usar mais de 500 agentes de IA em diferentes áreas. O sistema de produtos foi construído internamente e já passou por mais de 150 atualizações desde a primeira versão. Alves vê espaço para levá-lo a outras equipes. “Os agentes pesquisam, consolidam e comparam alternativas, mas a decisão continua com o time de produto, que responde pelo resultado”, diz.