Cielo: empresa usa agentes de IA (Germano Lüders/Exame)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 11h01.
A Cielo, empresa de meios de pagamento, passou a usar agentes de inteligência artificial em uma gerência de produtos para preparar novas funcionalidades antes do desenvolvimento. Os agentes reúnem relatos de clientes, propõem soluções e verificam se cada projeto tem evidências, regras de negócio, protótipo e critérios de avaliação. Segundo a empresa, desde julho de 2026 o tempo médio para desenvolver novas funções caiu de 50,5 para 12,3 dias em mais de 20 iniciativas, como a devolução de Pix no aplicativo Cielo Gestão e ajustes na antecipação de recebíveis. A decisão sobre o que priorizar continua com o time de produto.
Os lojistas que usavam o aplicativo Cielo Gestão conseguiam acompanhar as vendas, mas sentiam falta de uma função para devolver um pagamento feito via Pix.
A Cielo usou agentes de inteligência artificial para organizar esses relatos e ajudar a montar um protótipo. A solução ficou pronta em menos de uma semana, segundo a empresa.
A devolução via Pix é uma das mais de 20 iniciativas que passaram pelo novo processo desde julho de 2026. Em uma gerência de produtos, a Cielo passou a usar agentes para reunir evidências sobre um problema, propor soluções e conferir se o projeto está pronto para avançar.
Segundo a companhia, o tempo médio medido para desenvolver novas funcionalidades caiu de 50,5 para 12,3 dias, uma redução de 76%. A mediana passou de 39 para 12 dias.
O sistema começa pelos sinais que os clientes deixam em pesquisas de satisfação, interações com o atendimento e no uso dos produtos.
Um agente chamado Assistente de Discovery coordena o trabalho dos demais e reúne o resultado em uma interface para o time de produto. A equipe pode usar esse material para definir o problema, comparar alternativas e preparar um protótipo.
Antes do projeto seguir para desenvolvimento, outro agente confere se há evidências para sustentar a proposta, regras de negócio, um protótipo e critérios para avaliar se a função está pronta.
Também verifica se a equipe já definiu como acompanhar os resultados depois do lançamento. Se algum desses pontos estiver em aberto, o sistema indica o que falta e a gravidade da lacuna. A decisão de priorizar a iniciativa continua com o time de produto.
“A tecnologia só muda o resultado quando muda o jeito de trabalhar. O ganho não veio de criar agentes, veio de redesenhar como uma decisão de produto é preparada, para que ela chegue ao cliente com mais evidência e menos tempo de espera”, afirma Carlos Alves, vice-presidente de Tecnologia e Negócios da Cielo, em comunicado.
A Cielo também divulgou um indicador específico da fase anterior ao desenvolvimento. No histórico usado pela empresa, 51,2% das demandas passavam mais de 30 dias nessa etapa, e 23,3% ultrapassavam 45 dias. Depois da adoção dos agentes, nenhuma das iniciativas acompanhadas ficou acima de 30 dias, e cerca de 15% foram concluídas em menos de cinco dias.
É nessa fase que a equipe precisa transformar uma reclamação ou uma oportunidade em algo que possa ser construído e testado.
Uma solicitação como “facilitar a devolução de um Pix” ainda precisa virar regras sobre quais transações podem ser devolvidas e como o lojista vai acompanhar a operação.
Com o novo processo, os designers revisam os protótipos iniciais produzidos com apoio dos agentes, e a equipe de dados participa da definição das métricas desde o planejamento.
O material divulgado pela Cielo não especifica as datas usadas para compor a base histórica nem os marcos exatos de início e fim da medição que gerou a redução de 76%. Os resultados foram reportados para a operação descrita pela empresa, que hoje usa o sistema em uma gerência de produtos.
Outro projeto mexeu na antecipação de recebíveis, operação que permite ao lojista receber antes do prazo valores de vendas já realizadas.
A análise das interações com a Assistente Cielo, ferramenta que responde a dúvidas sobre extratos, produtos e serviços, apontou dificuldades no fluxo. A nova versão ficou disponível em menos de 30 dias e, após a implantação, o volume antecipado por esse canal dobrou, segundo a companhia. A Cielo não divulgou os valores em reais nem o intervalo usado na comparação.
A conciliação de pagamentos também passou pelo novo processo. Relatos de atendimento sobre dificuldades de integração levaram à pré-ativação de arquivos que ajudam o lojista a comparar as vendas registradas com os valores recebidos.
As iniciativas fazem parte de uma estratégia mais ampla de uso de IA. Em outra frente, a Cielo já apresentou um agente para realizar pagamentos dentro de conversas com chatbots.
A Cielo afirma usar mais de 500 agentes de IA em diferentes áreas. O sistema de produtos foi construído internamente e já passou por mais de 150 atualizações desde a primeira versão. Alves vê espaço para levá-lo a outras equipes. “Os agentes pesquisam, consolidam e comparam alternativas, mas a decisão continua com o time de produto, que responde pelo resultado”, diz.
É a redução arredondada do tempo médio informado pela empresa, de 50,5 para 12,3 dias. A mediana caiu de 39 para 12 dias.
Ele coordena os agentes que ajudam o time de produto a reunir evidências, comparar soluções e preparar iniciativas para desenvolvimento. A equipe decide o que será priorizado.
Segundo a companhia, o sistema é usado em uma gerência de produtos. Os mais de 500 agentes citados pela Cielo abrangem diferentes atividades da empresa.
Glossário
Agentes de IA
Sistemas de inteligência artificial capazes de executar tarefas com certa autonomia, como pesquisar informações, comparar alternativas e acionar outras ferramentas, a partir de um objetivo definido por pessoas.
Pix
Sistema de pagamentos instantâneos criado pelo Banco Central, que permite transferências e pagamentos em poucos segundos, a qualquer hora do dia.
Antecipação de recebíveis
Operação em que o lojista recebe antes do prazo os valores de vendas já feitas no cartão, geralmente mediante o pagamento de uma taxa.
Conciliação de pagamentos
Processo de comparar as vendas registradas por uma empresa com os valores efetivamente recebidos, para identificar diferenças, taxas e atrasos.