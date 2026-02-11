BBB 26: Relembre a trajetória de Sol Vega, 'Veterana' que pode ser expulsa

A situação se complicou no pós-Paredão do Big Brother Brasil 2026. Nesta quarta-feira, 11, as sisters Ana Paula Renault e Sol protagonizaram uma briga que gerou questionamentos nas redes sociais: Sol pode ser expulsa?

Isso porque a sister teria apertado o braço e empurrado Ana Paula durante a discussão.

A briga começou depois de Milena bater na porta dos quartos e acordar os adversários. Depois disso, Sol se levantou e foi até o outro quarto acordar o restante dos participantes. Daí, o conflito escalou.

Relembre a trajetória de Sol Vega

Entre os “Veteranos” anunciados pelo programa está Sol Vega, nome artístico de Solange Vega, participante do BBB 4 e uma das figuras mais lembradas das primeiras edições.

Sol retorna ao BBB mais de duas décadas após uma trajetória marcada por carisma, bom humor espontâneo e por protagonizar um dos momentos mais icônicos do programa. No BBB 4, exibido em 2004, ela terminou em 4º lugar e entrou para a história do reality com o episódio conhecido como “Iarnuou”.

Entrada no BBB 4

Sol Vega entrou no BBB 4 aos 25 anos, após disputar uma vaga por meio de votação popular e ser aprovada com 76% dos votos. À época, trabalhava como frentista e chamou atenção pelo perfil simples, extrovertido e pela forma espontânea de se comunicar, em contraste com outros participantes da casa.

Desde o início da temporada, era conhecida pelo humor e pela intensidade nas relações, o que rapidamente a tornou uma das figuras mais populares daquela edição.

O momento 'Iarnuou'

O principal marco da trajetória de Sol no BBB ocorreu durante uma prova de resistência realizada em uma gaiola. Na dinâmica, ela cantou a música We Are the World, de Michael Jackson e Lionel Richie, em inglês improvisado.

A performance ficou conhecida como “Iarnuou” e se transformou em um dos momentos mais emblemáticos da história do Big Brother Brasil, repercutindo pelo público mesmo antes da era das redes sociais. O episódio foi relembrado em programas da Globo e virou referência recorrente em edições posteriores do reality.

Ao longo do BBB 4, Sol construiu a imagem de participante carismática e intensa. Apesar do destaque, não chegou à final.

Ela foi eliminada no penúltimo paredão, em disputa contra Juliana, encerrando sua participação em 4º lugar na edição.

Após o reality, Sol Vega investiu na carreira artística, atuando em peças de teatro e em produções de televisão, como a série Supermax. Também trabalhou como modelo e presença em eventos. Com o passar dos anos, consolidou-se como empresária, com atuação no setor de moda afro.