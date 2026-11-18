O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o presidente da China, Xi Jinping, têm um encontro histórico marcado para a próxima quinta-feira, 19. A reunião acontecerá na cidade de Shenzhen, na China, durante a cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec). O que estiver na mesa de discussão pode definir os rumos do planeta em temas delicados, como guerras.

Essa será a primeira vez que os líderes dessas três potências globais se encontrarão à portas fechadas. Cada país apresentou suas expectativas sobre o que poderá ser discutido.

A Casa Branca cravou que o tema do armamento nuclear estará na pauta, e que o presidente Trump está determinado a fechar um acordo para reduzir o número de armas nucleares no mundo. Este tema, inclusive, é usado como justificativa para a guerra do país com o Irã, que estaria desenvolvendo, segundo o governo norte-americano, uma arma do gênero.

O Kremlin afirmou que a reunião demonstra a atual ordem mundial multipolar. O governo chinês seguiu esta linha de raciocínio, mas disse que o encontro terá um significado histórico e que contribuirá para a paz no mundo.

Segundo a Federação de Cientistas Americanos (FAS), Estados Unidos, Rússia e China concentram os maiores arsenais nucleares do mundo, cerca de 86% das ogivas existentes. A estimativa é de que sejam aproximadamente 4.400 ogivas russas, 3.700 americanas e 620 chinesas.

Nova Conferência de Yalta?

Parte da imprensa global, como a agência Reuters, o britânico Financial Times e a revista New Yorker, levantou o questionamento se o encontro seria uma “nova Conferência de Yalta”, o que espelha a preocupação de outras potências, deixadas de fora da reunião.

A Conferência de Yalta foi um encontro histórico em 1945, após o fim da Segunda Guerra Mundial, entre o presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, o premiê britânico Winston Churchill e o líder soviético Joseph Stalin.

Naquele encontro, que aconteceu na Crimeia, território que hoje está em disputa entre Rússia e Ucrânia, foram discutidos os rumos do mundo pós guerra, divisão de territórios, o destino da Alemanha e as novas zonas de influência.

Países como Japão, membros da União Europeia, Ucrânia e Taiwan apresentaram apreensão diante da cúpula trilateral, de onde podem sair acordos que afetem o resto do mundo, sobretudo territórios sob disputa.

O governo russo se manifestou sobre as análises, e nega a semelhança com Yalta. Segundo o Kremlin, a reunião entre os três líderes não objetiva decidir o futuro de outros países.

"Dizer que alguém pretende decidir o destino do mundo não tem nada a ver com a Rússia nem com a China. Não queremos que ninguém decida nosso destino e nunca tentaremos decidir o destino de outros países", disse o porta-voz Dmitry Peskov.

O que quer cada país?

Por outro lado, a expectativa de cada potência participante sobre o resultado da reunião dialoga com os interesses mais urgentes de cada país. A promessa de tratar sobre armas nucleares interessa especialmente aos Estados Unidos, por exemplo, que deseja frear a indústria bélica chinesa.

A China pretende chegar a 1.000 ogivas até 2030 e a 1.500 até 2035, segundo relatórios do Pentágono, centro de inteligência e defesa americano.

Simultaneamente, Estados Unidos e Rússia passaram as últimas décadas atados pelo acordo New START, assinado em 2010 para limitar o arsenal nuclear dos dois países, mas expirou em fevereiro deste ano. Desde então, Trump defende a criação de um novo acordo que inclua a China.

A China, por sua vez, vê parte de sua estratégia ameaçada pela guerra entre os Estados Unidos e o Irã, de quem é importante parceira comercial sobretudo no mercado de petróleo. A Rússia também está envolvida no tema, pois coopera com a inteligência do país islâmico.

Outra prioridade de Putin para o encontro, segundo agências de notícias internacionais, é redesenhar a influência russa sobre a Europa. O presidente visa a redução dos limites da Otan e a reversão da aliança militar no Leste Europeu, o que é visto como inadmissível pela União Europeia. Esta é, inclusive, uma das motivações na guerra contra a Ucrânia.

Já o principal objetivo de Xi Jinping é garantir que outras potências se mantenham distantes das disputas territoriais da China na Ásia, especialmente em Taiwan, uma ilha que o governo chinês reivindica como território interno.