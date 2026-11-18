Quem deixar a casa do "Big Brother Brasil 27" (BBB 27) terá um encontro com quem acompanhou o jogo do lado de fora. A primeira entrevista com o eliminado será exibida na TV Globo, às terças-feiras, logo após o programa, com plateia e a participação de um fã e um hater. Os dois representantes das torcidas estarão na conversa ao lado dos apresentadores.

O formato incluirá o primeiro acesso do participante às próprias redes sociais após o confinamento e uma ligação telefônica ao vivo. Os detalhes foram divulgados durante a apresentação das novidades da Globo para 2027.

Quais serão as mudanças no Bate Papo com o eliminado?

A entrevista colocará o recém-eliminado diante de duas perspectivas sobre sua passagem pela casa: a de alguém que torceu por ele e a de um espectador crítico à sua participação. Os convidados participarão do bate-papo com os apresentadores, diante da plateia.

O eliminado também verá suas redes sociais pela primeira vez após sair da casa e terá direito a uma ligação telefônica ao vivo depois do confinamento.

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Depois da etapa na TV Globo, a conversa seguirá no "Bate-Papo BBB", no gshow e no Globoplay. A continuação terá foco na repercussão da trajetória do eliminado nas redes sociais.

Quando estreia o BBB 27?

O "BBB 27" estreia em 11 de janeiro de 2027, com apresentação de Tadeu Schmidt e duração prevista de 100 dias. O elenco reunirá Pipocas, Camarotes e Veteranos, combinando anônimos, famosos e ex-participantes.

Antes da estreia, o "Seleção BBB", de 8 a 10 de janeiro, acompanhará os candidatos das Casas de Vidro nas cinco regiões do Brasil. Essa etapa definirá parte do elenco e terá disputas por vantagens para usar no jogo.

Quais serão as outras novidades do BBB 27?

O "BBB 27" terá duas edições aos domingos. A primeira será exibida após o "Temperatura Máxima", com o início da formação do Paredão. A segunda entrará no ar depois do "Fantástico", com a conclusão da dinâmica após a Prova Bate e Volta.

O Sincerão ganhará um formato mais ágil e com elementos de jogo, descrito por Tadeu Schmidt como “gamificado”. Já os candidatos das Casas de Vidro disputarão provas diárias que valerão vantagens para levar à casa principal. O público acompanhará essa seleção entre 8 e 10 de janeiro, no "Seleção BBB".

A temporada também terá um ambiente virtual no Roblox, com espaços inspirados na casa, desafios e interação entre fãs. Fora das telas, o BBB Experience será realizado no Rio de Janeiro, com ambientes imersivos baseados no reality.