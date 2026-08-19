Juliette Freire: 'Marcas ainda caem na tentação de querer resultados imediatos'

Quando entrou no Big Brother Brasil 21, Juliette Freire tinha pouco mais de 4 mil seguidores no Instagram. Ao longo do reality show, a advogada e maquiadora paraibana se transformou em um dos maiores fenômenos da história do programa: ainda confinada, ultrapassou a marca de 20 milhões de seguidores. Cinco anos depois, ela ainda mantém 28 milhões de seguidores.

De certa forma, Juliette criou uma marca sem acompanhar de perto essa construção. "Foi assustador no início e, claro, um desafio entender como transformar esse alcance em negócio. Mas, aos poucos, entendi que essa marca foi construída por quem eu sou, e isso me tranquilizou", conta Juliette em entrevista ao Marketing Trends, videocast da EXAME, em episódio especial gravado durante o Rio Innovation Week, no Rio de Janeiro.

Com a marca em mãos, veio um segundo desafio: transformar a atenção conseguida naquele momento em uma carreira sustentável.

Em 2021, Juliette lidou com uma avalanche de contratos publicitários, convites e projetos. Cada escolha, segundo a influenciadora, foi guiada por pilares como coerência de marcas e produtos, além de valores que ela queria associar à própria imagem.

"Dizem que eu fui a pessoa que mais fez publicidade no Brasil em 2021. Acredito que sim, porque realmente foi um fenômeno. Mas, por incrível, eu dei mais 'nãos'."

Da influência ao empreendedorismo

Em cinco anos de vida pública, Juliette afirma ter trabalhado com mais de 50 marcas. Nesse tempo, passou a encarar o relacionamento com anunciantes não como uma entrega pontual, mas como um projeto de longo prazo.

"Gosto de participar e entender todos os processos. Gosto de realmente viver a marca."

Como empresária, Juliette gerencia contratos publicitários, produtos licenciados, a carreira como apresentadora e a própria marca de maquiagem, com lançamento previsto para 2026. Tudo isso exigiu o desenvolvimento de habilidades que não faziam parte de sua rotina antes da fama.

“Entendi que precisava entender processos e fluxos, ou então a coisa emperra. Gosto de aprender, mas sei que não domino todas as áreas e que preciso de especialistas para me ajudar a escalar o negócio”, diz.

A busca por resultados imediatos

Toda essa experiência no mercado também deu a Juliette uma visão crítica sobre a relação entre marcas e influenciadores. Na avaliação da empresária, um dos problemas do mercado é a busca por resultados imediatos e pela “modinha”, em detrimento de relações construídas no longo prazo.

"As marcas ainda caem na tentação de querer resultados imediatos. Mas nem sempre a atenção é confiança ou credibilidade."

Para ela, uma campanha pode gerar grande alcance sem necessariamente produzir uma associação consistente entre marca e criador. O desafio, portanto, é identificar quando uma parceria tem potencial para construir posicionamento, e não apenas gerar exposição.

"O consumo é mais verdadeiro quando passa o ápice da euforia", conclui.

Assista à entrevista com Juliette Freie no Marketing Trends: