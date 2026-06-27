Quando começa o BBB 27? Reality já tem data e novidades começam a ser reveladas

A nova edição do Big Brother Brasil tem lançamento previsto para 11 de janeiro de 2027 e, caso mantenha o formato tradicional de 100 dias, ficará no ar até 21 de abril, segundo novas informações da colunista Carla Bittencourt. O reality seguirá sob o comando de Tadeu Schmidt, que chega ao sexto ano consecutivo na apresentação.

As informações são da colunista Carla Bittencourt.

BBB 27 já tem data para começar

Depois do sucesso da temporada do Big Brother Brasil de 2026, a Globo já iniciou o planejamento do BBB 27. A previsão é que o reality show estreie em 11 de janeiro, mantendo o calendário tradicional da emissora.

Se repetir o formato das últimas edições, o programa permanecerá no ar por aproximadamente 100 dias, com encerramento previsto para 21 de abril de 2027.

Globo deve apresentar novidades do BBB 27 em outubro

A apresentação oficial do BBB 27 deve acontecer em outubro, durante o tradicional upfront da Globo, evento voltado ao mercado publicitário.

Na ocasião, a emissora também deverá anunciar os patrocinadores oficiais da nova temporada e revelar as principais novidades que farão parte da próxima edição do reality.

Inscrições para o BBB 27 serão reabertas

As inscrições para o BBB 27 estão temporariamente encerradas, mas quem deseja participar da próxima edição ainda terá uma nova oportunidade.

Tradicionalmente, a Globo reabre o processo seletivo ao longo do ano, em datas que não são divulgadas antecipadamente. Por isso, os interessados devem acompanhar diariamente o site oficial da emissora para verificar a abertura de novas vagas.

Como funciona a seleção para o BBB 27

O processo seletivo do BBB 27 conta com diversas etapas eliminatórias.

Na inscrição, o candidato deve responder um extenso questionário, contar sua história, enviar fotos e gravar um vídeo de apresentação.

Os participantes aprovados seguem para a chamada "etapa selfie", em que precisam produzir conteúdos mostrando o dia a dia e encaminhá-los para a equipe de seleção do programa.

Na fase final, os candidatos passam pela conhecida cadeira elétrica, etapa em que respondem a perguntas consideradas mais delicadas diante de psicólogos, integrantes da produção e da direção do reality.

Com a data de estreia já definida e o cronograma em andamento, a expectativa agora é pela divulgação das novidades da próxima edição do BBB 27 e pela reabertura das inscrições para novos participantes.