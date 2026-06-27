Quando começa o BBB 27? Reality já tem data e novidades começam a ser reveladas

Tadeu Schmidt é o apresentador do BBB 26 (Fábio Rocha/Globo/Divulgação)
Colaboradora
Publicado em 27 de junho de 2026 às 11h07.
A nova edição do Big Brother Brasil tem lançamento previsto para 11 de janeiro de 2027 e, caso mantenha o formato tradicional de 100 dias, ficará no ar até 21 de abril, segundo novas informações da colunista Carla Bittencourt. O reality seguirá sob o comando de Tadeu Schmidt, que chega ao sexto ano consecutivo na apresentação.
As informações são da colunista Carla Bittencourt.
Depois do sucesso da temporada do Big Brother Brasil de 2026, a Globo já iniciou o planejamento do BBB 27. A previsão é que o reality show estreie em 11 de janeiro, mantendo o calendário tradicional da emissora.
Se repetir o formato das últimas edições, o programa permanecerá no ar por aproximadamente 100 dias, com encerramento previsto para 21 de abril de 2027.
A apresentação oficial do BBB 27 deve acontecer em outubro, durante o tradicional upfront da Globo, evento voltado ao mercado publicitário.
Na ocasião, a emissora também deverá anunciar os patrocinadores oficiais da nova temporada e revelar as principais novidades que farão parte da próxima edição do reality.
As inscrições para o BBB 27 estão temporariamente encerradas, mas quem deseja participar da próxima edição ainda terá uma nova oportunidade.
Tradicionalmente, a Globo reabre o processo seletivo ao longo do ano, em datas que não são divulgadas antecipadamente. Por isso, os interessados devem acompanhar diariamente o site oficial da emissora para verificar a abertura de novas vagas.
O processo seletivo do BBB 27 conta com diversas etapas eliminatórias.
Na inscrição, o candidato deve responder um extenso questionário, contar sua história, enviar fotos e gravar um vídeo de apresentação.
Os participantes aprovados seguem para a chamada "etapa selfie", em que precisam produzir conteúdos mostrando o dia a dia e encaminhá-los para a equipe de seleção do programa.
Na fase final, os candidatos passam pela conhecida cadeira elétrica, etapa em que respondem a perguntas consideradas mais delicadas diante de psicólogos, integrantes da produção e da direção do reality.
Com a data de estreia já definida e o cronograma em andamento, a expectativa agora é pela divulgação das novidades da próxima edição do BBB 27 e pela reabertura das inscrições para novos participantes.