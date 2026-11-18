O Disney+ divulgou o trailer e o pôster da sexta temporada de Only Murders in the Building, intitulada Only Murders in London. Os novos episódios estreiam em 8 de dezembro de 2026, com Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short de volta aos papéis principais.

Desta vez, a história deixa Nova York e leva o trio de investigadores a Londres, onde Charles, Oliver e Mabel precisam solucionar um novo assassinato envolvendo uma personagem conhecida da série.

Os episódios serão disponibilizados semanalmente, às terças-feiras, até 26 de janeiro de 2027, quando está prevista a estreia do último capítulo da temporada.

Qual é a história da 6ª temporada de 'Only Murders in the Building'?

Em Only Murders in London, Charles, Oliver e Mabel são convocados para investigar a morte de Cinda Canning, personagem interpretada por Tina Fey.

Segundo a sinopse divulgada pelo Disney+, Cinda aparece à porta dos protagonistas e os convoca a Londres para capturar seu assassino.

Na capital britânica, os três investigadores, conhecidos por produzir um podcast sobre crimes reais, encontram novos suspeitos e personagens excêntricos enquanto tentam desvendar o caso.

A trama também explora a relação do trio com Cinda, responsável pelo podcast que influenciou a trajetória dos protagonistas.

Quem está no elenco da 6ª temporada?

A sexta temporada mantém Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez como protagonistas.

O elenco também reúne participações especiais de Tina Fey, Olivia Colman, Meryl Streep, David Tennant, Nicola Coughlan e Martin Freeman, entre outros nomes.

A série foi criada por Steve Martin e John Hoffman, que também atuam como roteiristas.

A produção executiva da nova temporada reúne John Hoffman, Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez, Dan Fogelman, Jess Rosenthal, Ben Smith, Jennifer Crittenden e Gabrielle Allan.

Quando estreia a 6ª temporada de 'Only Murders in the Building'?

A sexta temporada estreia em 8 de dezembro de 2026, exclusivamente no Disney+.

Os episódios serão lançados às terças-feiras, com o encerramento previsto para 26 de janeiro de 2027.

A nova temporada chega com o título Only Murders in London, em referência à mudança de cenário da história para a capital britânica.

Perguntas frequentes

Quando estreia a 6ª temporada de 'Only Murders in the Building'? A sexta temporada estreia em 8 de dezembro de 2026, exclusivamente no Disney+.

Onde assistir à 6ª temporada de 'Only Murders in the Building'? Os novos episódios estarão disponíveis exclusivamente no Disney+, com lançamentos semanais às terças-feiras.

Qual é a história de 'Only Murders in London'? Charles, Oliver e Mabel viajam a Londres para investigar um assassinato envolvendo Cinda Canning, personagem de Tina Fey.