Uma chave de fenda era suficiente para abrir o porta-malas de um carro sem disparar o alarme. Alessandro Lima descobriu isso depois de comprar um veículo novo, no começo dos anos 2000. Ele navegava por fóruns na internet quando encontrou motoristas reclamando do defeito. Alguns ensinavam como resolver o problema usando arruelas de 50 centavos. Alessandro procurou a montadora, confirmou a falha com a equipe técnica e percebeu uma oportunidade. Enquanto as empresas gastavam dinheiro fazendo pesquisas para descobrir o que os consumidores pensavam, os próprios clientes já discutiam problemas e soluções na internet. Por que não vender às empresas essas informações, que estavam disponíveis de graça, mas espalhadas por milhares de páginas?

Foi dessa pergunta que nasceu a Elife, empresa criada pelo jornalista Alessandro Lima e pelo cientista da computação Jairson Vitorino, ambos formados pela Universidade Federal de Pernambuco. O negócio deu origem à Buzzmonitor, plataforma que acompanha conversas sobre marcas nas redes sociais e ajuda empresas a identificar reclamações e responder consumidores. No início, cerca de 500 analistas em Recife passavam os dias copiando manualmente mensagens de blogs e comunidades do Orkut. Hoje, a empresa usa inteligência artificial para analisar informações de diferentes plataformas e atende clientes na América Latina e na Europa.

A transformação levou a Buzzmonitor à 71ª posição do ranking EXAME Negócios em Expansão 2026, na categoria de empresas com faturamento entre R$ 30 milhões e R$ 150 milhões. Sua receita operacional líquida passou de R$ 33,88 milhões em 2024 para R$ 47,24 milhões em 2025, alta de 39,4%. Considerando também os serviços de consultoria e agência do Grupo Elife, a receita global supera R$ 200 milhões, com mais de 1.000 funcionários. O curioso é que os fundadores construíram o negócio sem vender participação para fundos de investimento. Usaram o dinheiro dos próprios contratos para desenvolver a tecnologia e financiar a expansão.

O crescimento contrasta com a desconfiança enfrentada no começo. Em 2004, quando Alessandro tentava convencer empresários a pagar por informações publicadas em blogs, a proposta parecia estranha. Afinal, por que gastar dinheiro para acompanhar o que desconhecidos escreviam na internet? "Passamos duas décadas explicando pacientemente para o mercado corporativo o que era monitorar conversas na internet. Hoje, absolutamente ninguém duvida do valor estratégico e financeiro de ouvir o consumidor em tempo real antes de tomar uma decisão de negócio", diz Alessandro Lima, cofundador e presidente da Buzzmonitor.

Agora, a empresa quer usar inteligência artificial para descobrir como os consumidores poderão reagir a produtos que ainda nem chegaram ao mercado. A aposta é uma ferramenta chamada Consumidor Sintético, que combina conversas reais nas redes sociais com dados do IBGE para criar milhares de perfis virtuais. Esses personagens podem responder questionários sobre hábitos e intenções de compra em poucos minutos. O desafio será demonstrar que as simulações representam o comportamento de pessoas reais. Para entender como Alessandro chegou a essa ideia, porém, é preciso voltar a uma época em que colocar um jornal na internet já era uma aventura.

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Como um jornalista e um cientista da computação começaram a trabalhar juntos

Em 1995, antes mesmo da abertura da internet comercial no Brasil, Alessandro e Jairson já experimentavam maneiras de publicar conteúdo online. O primeiro estudava Jornalismo na Universidade Federal de Pernambuco, enquanto o segundo cursava Ciência da Computação. Usando um computador emprestado pelo professor Silvio Meira, colocaram no ar a revista Mundi, uma das primeiras publicações eletrônicas brasileiras. Pouco depois, ajudaram a levar o Jornal do Commercio, de Recife, para a internet. Jairson desenvolveu um programa que convertia arquivos do antigo sistema DOS em páginas HTML, linguagem usada para construir sites. A dupla tinha habilidades complementares: Alessandro sabia investigar comportamentos e organizar informações; Jairson dominava a programação e, anos depois, faria doutorado em inteligência artificial na Alemanha.

Essa combinação levou à criação da Mundi Multimídia, empresa que produzia programas educativos em CD-ROM para ensinar pessoas a desenvolver páginas na internet. O projeto teve seu plano de negócios financiado pelo programa Softex, de apoio à indústria brasileira de software, e manteve relações com o Porto Digital, polo tecnológico de Recife. Os produtos chegaram a ser exportados para Portugal. "Convenhamos, criar uma empresa de tecnologia não é uma tarefa trivial para um jornalista. Mas o jornalismo me deu a disciplina investigativa e a escuta apurada, enquanto o Jairson trouxe a engenharia necessária para transformar dados soltos em código e arquitetura de software", diz Alessandro. Apesar da experiência, o negócio que transformaria a vida dos dois ainda estava por surgir.

Entre 2001 e 2004, Alessandro se mudou para São Paulo e passou a comandar um instituto de pesquisas de opinião pela internet chamado diga.com. A empresa precisava encontrar pessoas dispostas a responder questionários sobre produtos e serviços, tarefa que consumia tempo e dinheiro. Ao mesmo tempo, ele fazia mestrado na Universidade de São Paulo, estudando como as pessoas se comunicavam por computadores. Foi quando percebeu uma contradição: os institutos de pesquisa precisavam convencer consumidores a dar suas opiniões, enquanto milhares de internautas já contavam espontaneamente suas experiências de compra em fóruns e blogs. O episódio do porta-malas mostrou como essas conversas poderiam ser úteis. Depois de confirmar o defeito com a montadora, Alessandro preparou uma apresentação sobre o assunto, que começou a circular entre executivos em São Paulo. Mas ainda faltava descobrir se alguém estaria disposto a pagar pelo serviço.

A resposta veio de Nova York. Em 2004, Alessandro visitou a BuzzMetrics, empresa instalada no bairro do SoHo que já vendia monitoramento de conversas online. Entre seus clientes estavam companhias farmacêuticas interessadas em identificar possíveis efeitos colaterais de medicamentos em testes clínicos antes que os problemas chegassem à FDA, agência reguladora americana. "Em 2004, quando dizíamos que as empresas deveriam pagar para saber o que os internautas falavam em blogs, muitos nos olhavam como se fôssemos loucos. Quando vi a BuzzMetrics em Nova York atendendo a indústria farmacêutica, tive a certeza absoluta de que era apenas uma questão de tempo até o mercado amadurecer", afirma Alessandro. A visita confirmou que havia um negócio a explorar. Foi assim que nasceu a consultoria Elife.

O contrato de R$ 28.500 que ajudou a tirar o negócio do papel

A ideia era acompanhar o que consumidores diziam na internet e transformar as conversas em informações úteis para empresas. O problema era fazer isso numa época em que os sites não ofereciam ferramentas para coletar dados automaticamente. Para encontrar uma reclamação, alguém precisava abrir a página, localizar a mensagem, copiar o texto e guardá-lo num banco de dados. Em Recife, a Elife chegou a reunir cerca de 500 analistas dedicados a esse trabalho. A equipe acompanhava desde queixas sobre veículos até conversas que poderiam indicar ameaças a clientes de bancos. A operação custava dinheiro, mas já demonstrava que comentários aparentemente banais podiam revelar problemas importantes.

Um desses alertas mudou a trajetória da empresa. Em 2006, a Elife identificou uma ameaça de vírus e phishing, golpe que utiliza mensagens ou páginas falsas para roubar informações, contra correntistas de um grande banco paulista. A descoberta foi feita com uma ferramenta chamada Life Monitor, que agrupava palavras recorrentes nas mensagens e permitia identificar assuntos que começavam a ganhar força. O trabalho rendeu um contrato de R$ 28.500 mensais, equivalente a aproximadamente R$ 70.000 em valores atuais, segundo a empresa. O dinheiro ajudou a financiar o desenvolvimento de uma tecnologia própria. Foi uma decisão importante: com o crescimento das redes sociais, depender de centenas de pessoas copiando mensagens seria cada vez mais caro e trabalhoso.

O Twitter e o Facebook trouxeram outro obstáculo. A Elife desenvolveu programas separados para acompanhar cada rede, como o TweetMeter, dedicado ao Twitter. Para os clientes, isso significava consultar várias telas e juntar as informações manualmente. Durante apresentações na Alemanha, Jairson percebeu que era preciso reunir tudo numa única ferramenta. No final de 2012, nasceu oficialmente a Buzzmonitor, plataforma que passou a concentrar o monitoramento de diferentes redes e o atendimento aos consumidores. As empresas podiam contratar o programa e acompanhar diretamente suas marcas, sem depender apenas dos relatórios preparados pela consultoria. O modelo abriu uma nova fonte de receita, mas exigiu investimentos constantes em desenvolvimento e manutenção.

Foi nesse momento que os fundadores tomaram uma decisão que ajudaria a definir o futuro da empresa. Em vez de procurar fundos para financiar a expansão, preferiram continuar usando o dinheiro gerado pelos contratos. O modelo é conhecido como bootstrapping, expressão em inglês para o crescimento financiado pela própria operação. "Muitos nos diziam que era impossível criar uma empresa de software no Brasil sem receber dezenas de milhões de dólares de fundos de venture capital. Preferimos seguir a disciplina do bootstrapping: reinvestir nosso próprio lucro, crescer com sustentabilidade e manter o controle total do nosso destino", diz Alessandro. A escolha preservou a independência dos sócios, mas também os obrigou a prestar atenção num risco: depender de poucos clientes grandes demais.

Por que a Buzzmonitor não quer depender das maiores marcas do mundo

Pode parecer estranho, mas a Buzzmonitor não construiu sua estratégia tentando conquistar multinacionais como Coca-Cola e L'Oréal. Essas companhias costumam escolher os programas usados em suas operações globais nas matrizes de Nova York ou Londres. Isso significa que uma filial brasileira pode gostar de determinado fornecedor e, ainda assim, precisar abandoná-lo por uma decisão tomada em outro país. Para uma empresa que cresce com dinheiro próprio, perder um contrato desse tamanho poderia desorganizar as contas. Foi por isso que os sócios decidiram concentrar esforços em grandes companhias brasileiras, negócios regionais e agências de comunicação, onde as decisões de compra costumam ser tomadas mais perto de quem utiliza o produto.

A carteira da Buzzmonitor acabou se organizando em três grupos. As agências de publicidade e comunicação representam 35% dos clientes e usam a ferramenta para acompanhar campanhas e marcas. Outro grupo reúne empresas que atendem consumidores em grande escala, como a Atento, e precisam responder a milhares de mensagens. Há ainda companhias que utilizam a plataforma diretamente em seus departamentos internos, como a Camil. A variedade de clientes ajudou a reduzir a dependência de grandes contratos e abriu caminho para a expansão internacional. Afinal, empresas de outros países enfrentavam problemas parecidos: consumidores falando em diferentes redes, reclamações espalhadas por vários canais e equipes tentando acompanhar tudo ao mesmo tempo.

Em 2010, o grupo estabeleceu uma operação no Porto, em Portugal, liderada por uma sócia portuguesa. A unidade passou a atender clientes europeus com serviços de consultoria e licenças da plataforma. A Buzzmonitor também criou uma estrutura societária nos Estados Unidos para concentrar o faturamento internacional do software. Na América Latina, montou uma equipe comercial com profissionais na Colômbia, no Chile e na Venezuela, atendendo empresas em dez países da região, com supervisão a partir da Europa. A presença internacional ampliou o mercado, mas também aumentou os custos e a complexidade da operação. As plataformas digitais passaram a controlar com mais rigor o acesso às informações, e acompanhar conversas online deixou de ser tão simples quanto abrir uma página pública.

Por que acompanhar conversas na internet ficou tão caro

Nos tempos do Orkut, boa parte do trabalho consistia em copiar mensagens publicadas em páginas abertas. Hoje, as grandes plataformas estabelecem regras sobre quais informações podem ser acessadas e compartilhadas. Para receber esses dados, empresas como a Buzzmonitor precisam utilizar conexões autorizadas, chamadas de APIs, que permitem a troca de informações entre programas diferentes. A companhia afirma manter parcerias tecnológicas oficiais com mais de 20 plataformas globais, entre elas Meta, Google, TikTok, Apple App Store, Reddit e X, antigo Twitter. Esses acordos permitem acompanhar as conversas dentro das regras de cada serviço, mas têm um custo que pode ser alto para quem pretende entrar nesse mercado.

Segundo a Buzzmonitor, determinadas conexões, como as oferecidas pelo X, exigem investimentos anuais de centenas de milhares de dólares. Também são necessárias auditorias técnicas para garantir a eliminação de informações protegidas e o cumprimento das regras de privacidade. Para um concorrente que está começando, essas despesas podem pesar antes mesmo da conquista dos primeiros clientes. Já a Buzzmonitor construiu essas relações ao longo de duas décadas. A infraestrutura se tornou uma vantagem, mas seu valor depende de algo que Alessandro percebeu desde o episódio do porta-malas: as informações só interessam às empresas quando ajudam a identificar um problema ou tomar uma decisão.

Um exemplo veio de uma cervejaria. Consumidores começaram a relatar pequenos cortes nas mãos ao abrir garrafas da marca. Quando analisadas em conjunto, as reclamações apontaram para uma máquina de envase descalibrada, responsável por uma falha na fabricação. Em outro caso, comentários de consumidores permitiram que uma rede de varejo identificasse peças de mobiliário consideradas ofensivas e as retirasse de suas lojas. Os episódios mostram como uma conversa que começa na internet pode revelar problemas em fábricas, estabelecimentos comerciais e operações de atendimento. O que antes exigia centenas de pessoas lendo mensagens agora pode ser feito por sistemas que analisam grandes volumes de informações e identificam padrões. E foi dessa capacidade que nasceu a próxima aposta da Buzzmonitor.

A próxima aposta são consumidores que não existem

A empresa está desenvolvendo uma ferramenta chamada Consumidor Sintético, que combina conversas reais acompanhadas nas redes sociais com informações do IBGE sobre idade, renda e outras características da população. O sistema utiliza esses dados para criar milhares de perfis virtuais e aplicar questionários sobre hábitos, preferências e intenções de compra. A ideia é permitir que empresas testem novos produtos, serviços e campanhas em poucos minutos, sem precisar começar necessariamente por uma pesquisa tradicional com participantes reais. Um processo que normalmente exige encontrar entrevistados, fazer perguntas e organizar as respostas poderia ter parte dessas etapas antecipada por computador.

O desafio é demonstrar que esses personagens digitais conseguem representar o comportamento das pessoas. Afinal, um perfil criado por inteligência artificial continua sendo diferente de um consumidor real. Para aumentar a qualidade das simulações, a Buzzmonitor aposta na combinação entre conversas coletadas nas redes e dados estatísticos da população. Mas a chegada de ferramentas como o ChatGPT também levanta uma pergunta: se a inteligência artificial já consegue analisar textos e produzir relatórios, por que uma empresa continuaria pagando por uma plataforma especializada? Alessandro argumenta que a diferença está nas informações disponíveis para os sistemas. Sem acesso a dados confiáveis e atualizados, mesmo os programas mais sofisticados podem produzir análises pouco úteis.

"A inteligência artificial generativa sintetiza análises com muita rapidez, mas ela depende visceralmente da matéria-prima. Sem acesso legal às APIs das redes, sem uma série histórica profunda e auditada e sem a capacidade de capturar o dado bruto em tempo real, qualquer algoritmo de IA fica completamente cego. É essa infraestrutura que construímos e aperfeiçoamos ao longo dos últimos vinte anos", afirma Alessandro Lima.

A explicação ajuda a entender a aposta dos fundadores. A Buzzmonitor começou tentando convencer empresas de que valia a pena pagar para acompanhar o que os consumidores diziam na internet. Duas décadas depois, tem clientes em diferentes países, receita de R$ 47,24 milhões e acesso autorizado a informações de algumas das maiores plataformas digitais do mundo. Agora, quer usar esse conjunto de dados para ajudar empresas a testar decisões antes de colocá-las em prática. Para quem começou descobrindo um defeito de carro num fórum de internet, a questão mudou: antes, o desafio era fazer as empresas escutarem seus consumidores. Agora, é descobrir até que ponto será possível antecipar o que eles vão dizer.

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O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2026, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2025.

São 491 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros.

Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura do evento de lançamento da edição 2026.