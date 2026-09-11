11 de Setembro: 15 filmes e documentários sobre os atentados que completam 25 anos

11 de setembro: produções mostram diferentes perspectivas sobre os ataques de 2001 e os acontecimentos que vieram depois. (AFP/AFP)
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Publicado em 11 de setembro de 2026 às 00h11.
Em 11 de setembro de 2001, quatro aviões foram sequestrados nos Estados Unidos. Dois atingiram as Torres Gêmeas, em Nova York, um atingiu o Pentágono, na Virgínia, e outro caiu na Pensilvânia depois que passageiros e tripulantes reagiram aos sequestradores.
Os ataques deixaram quase 3 mil mortos e desencadearam mudanças que ultrapassaram as fronteiras dos Estados Unidos. A chamada Guerra ao Terror, as invasões do Afeganistão e do Iraque, novas políticas de segurança e o debate sobre vigilância e direitos civis passaram a fazer parte do cenário internacional.
Ao longo dos 25 anos seguintes, o cinema e a televisão produziram documentários, séries e filmes que abordam diferentes partes dessa história. Há obras centradas nas horas dos ataques, outras dedicadas aos sobreviventes e produções que acompanham as consequências políticas e sociais do episódio.
Confira 15 títulos para assistir no aniversário de 25 anos dos atentados:
A minissérie documental da Netflix é uma das opções mais abrangentes para entender o contexto do 11 de Setembro. A produção começa com as origens da Al-Qaeda nos anos 1980 e acompanha os ataques, a resposta do governo George W. Bush, a Guerra do Afeganistão e a retirada das tropas americanas duas décadas depois.
Os cinco episódios também abordam as políticas de vigilância e os métodos de interrogatório adotados pelos Estados Unidos após os atentados.
Onde assistir: Netflix.
Lançada em 2026 para marcar os 25 anos dos ataques, a produção volta o olhar para as pessoas que cresceram sob a influência do 11 de Setembro.
A série reúne relatos em primeira pessoa e investiga como os atentados e suas consequências marcaram uma geração ao longo de 25 anos.
Onde assistir: Netflix.
A docussérie acompanha os acontecimentos de 11 de setembro a partir dos relatos de testemunhas, sobreviventes e pessoas que participaram das operações de resgate.
A produção utiliza imagens de arquivo e depoimentos para reconstruir a sequência dos acontecimentos, desde o primeiro impacto até o resgate dos últimos sobreviventes dos escombros.
Onde assistir: Disney+.
O documentário utiliza vídeos, fotografias e gravações de áudio para reconstruir o dia dos atentados a partir de registros feitos por pessoas que estavam em Nova York e em outros pontos dos Estados Unidos.
A produção apresenta diferentes relatos sobre as horas em que o país foi atacado e ajuda a compreender como a dimensão da tragédia foi percebida à medida que os acontecimentos se desenrolavam.
Onde assistir: Plex, gratuitamente com anúncios.
Como o título indica, o documentário organiza os acontecimentos praticamente minuto a minuto. A produção utiliza gravações de controle de tráfego aéreo, forças armadas, bombeiros e outros registros oficiais para reconstruir a resposta aos quatro sequestros.
É uma alternativa para quem procura uma reconstituição cronológica do dia.
Onde assistir: Plex, gratuitamente com anúncios.
O documentário apresenta os acontecimentos pela perspectiva do então presidente George W. Bush e de integrantes de sua equipe.
A produção reúne depoimentos de Bush, Dick Cheney, Condoleezza Rice e outros integrantes do governo para mostrar as decisões tomadas durante as horas que se seguiram aos ataques.
Onde assistir: Apple TV.
Com apenas 30 minutos, o documentário foi produzido pela HBO com foco em explicar os atentados para o público mais jovem.
Historiadores, sobreviventes, familiares de vítimas e outras pessoas ligadas ao episódio ajudam a contextualizar o que aconteceu naquele dia.
Onde assistir: HBO Max.
Lançado em 2026, o especial olha para um aspecto posterior aos ataques: como os americanos reconstruíram suas vidas e buscaram recuperar espaços de convivência.
A produção aborda o papel dos esportes, da música, da Broadway e da comédia no processo de recuperação da sociedade americana após a tragédia.
Onde assistir: Disney+.
Lançada em 2025, a série documental acompanha a caçada internacional a Osama bin Laden, fundador da Al-Qaeda e apontado como responsável pela organização dos atentados de 11 de setembro de 2001. A produção mostra como a busca pelo líder terrorista se estendeu por quase uma década.
Onde assistir: Netflix.
Dirigido por Paul Greengrass, o filme reconstitui os acontecimentos a bordo do voo 93, que caiu na Pensilvânia depois que passageiros e tripulantes reagiram aos sequestradores.
A produção acompanha praticamente em tempo real as decisões tomadas dentro da aeronave e também o trabalho dos controladores de voo e das autoridades que acompanhavam a situação.
Onde assistir: Amazon Prime Video, Apple TV Store, Claro TV+ e YouTube, para aluguel ou compra.
Dirigido por Oliver Stone, o filme acompanha dois policiais da Autoridade Portuária que ficam presos nos escombros do World Trade Center depois de entrarem no local para ajudar no resgate das vítimas.
Nicolas Cage e Michael Peña interpretam os agentes John McLoughlin e Will Jimeno, personagens baseados em pessoas reais.
Onde assistir: Amazon Prime Video, Apple TV Store, Claro TV+ e YouTube, para aluguel ou compra.
O drama acompanha Oskar, um garoto que perde o pai nos ataques ao World Trade Center. Depois de encontrar uma chave entre os pertences do pai, ele passa a procurar a fechadura correspondente pela cidade de Nova York.
O filme utiliza a tragédia como ponto de partida para abordar luto, memória e a relação entre pai e filho.
Onde assistir: Prime Video, para aluguel ou compra.
Adam Sandler interpreta Charlie Fineman, um homem que perdeu a esposa e as filhas nos atentados. Anos depois, ele reencontra um antigo colega de faculdade, interpretado por Don Cheadle.
A história acompanha a tentativa de reconstrução da vida de Charlie e mostra os efeitos do trauma sobre quem perdeu familiares na tragédia.
Onde assistir: Prime Video, para aluguel ou compra.
O filme acompanha o advogado Kenneth Feinberg, responsável por administrar o Fundo de Compensação às Vítimas do 11 de Setembro.
Michael Keaton interpreta Feinberg, que precisa estabelecer critérios para indenizar familiares das vítimas e lidar com uma discussão difícil: como calcular financeiramente uma perda humana.
Onde assistir: Netflix.
O drama acompanha Mohamedou Ould Salahi, preso na Baía de Guantánamo após ser acusado de envolvimento com os atentados. A história aborda as consequências da política de segurança adotada pelos Estados Unidos após o 11 de Setembro.
A produção se concentra nos efeitos da chamada Guerra ao Terror sobre suspeitos detidos sem julgamento e no trabalho jurídico para libertar Salahi.
Onde assistir: Prime Video.