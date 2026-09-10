Quem é Milo J, argentino de 19 anos que estreia no Rock in Rio e esgotou shows em São Paulo

Aos 19 anos, Milo J já vive uma fase que muitos artistas levam décadas para alcançar. O cantor e rapper argentino chega ao Brasil neste fim de semana para estrear no país com três apresentações, duas delas em São Paulo. A primeira data na capital paulista está esgotada.

Antes dos shows na cidade, o artista sobe ao Palco Supernova do Rock in Rio neste sábado, 12 de setembro, às 18h.

Em São Paulo, Milo J se apresenta na Audio nos dias 13 e 15 de setembro. As duas datas fazem parte da programação do MUCHO! Ciudad Sonora.

Quem é Milo J?

Milo J é o nome artístico de Camilo Joaquín Villarruel, nascido em Morón, na província de Buenos Aires, em 2006. O artista começou a participar de batalhas de freestyle ainda na adolescência e passou a publicar músicas nas redes sociais em 2021.

A primeira grande virada aconteceu em 2022, quando "Milagrosa" viralizou e colocou o jovem argentino no radar da cena urbana. A partir daí, vieram colaborações com artistas como Nicki Nicole, Duki, Bizarrap, TINI e Peso Pluma.

Sua música combina trap, rap, hip-hop, baladas e diferentes ritmos latino-americanos. A proposta também incorpora elementos do folk e referências ligadas à identidade cultural argentina, características que ganharam espaço especialmente em seus trabalhos mais recentes.

A trajetória musical de Milo J

A discografia do argentino começou com o EP "511", lançado em 2023. No mesmo ano, ele apresentou o álbum "111", seguido por "166", de 2024.

Em 2025, chegou "La Vida Era Más Corta", projeto que ampliou a dimensão pessoal de sua música. O disco aborda suas raízes e questões relacionadas à identidade latino-americana, além de aproximar sua base no rap e no trap de gêneros tradicionais como chacarera, zamba, chamamé e murga.

Na Argentina, o termo "marrom" foi historicamente usado de forma depreciativa para se referir a pessoas com traços indígenas. Nos últimos anos, porém, a expressão passou por um processo de ressignificação e passou a ser adotada também como símbolo de orgulho e identidade.

É nesse contexto que Milo J associa a cor à própria identidade e à América Latina. "Eu sou marrom, o disco é marrom, a cor secundária da Argentina é marrom, a América Latina é marrom", afirmou o rapper em entrevista à Billboard Argentina.

Entre as músicas mais conhecidas do repertório estão "Rara Vez", "Niño", "Gil", "Bajo de la Piel", "M.A.I." e "Una Bala".

Um Tiny Desk cheio de referências latino-americanas

Um dos momentos mais marcantes da carreira de Milo J aconteceu em abril de 2026, quando o argentino estreou no "Tiny Desk Concert", série da NPR que reúne artistas de diferentes partes do mundo em apresentações intimistas dentro do escritório da rádio pública americana. Ele se tornou o artista argentino mais jovem a participar do formato.

Para a apresentação, Milo J levou ao escritório da NPR uma versão de sua música que se aproxima ainda mais das raízes latino-americanas. O artista foi acompanhado pela Agarrate Catalina, uma das principais murgas do Uruguai, além de músicos tocando instrumentos associados ao folclore argentino, como charango, tiple e instrumentos de sopro.

A repercussão foi grande. Em agosto, Milo J lançou "Live from NPR's Tiny Desk", EP que reúne as sete músicas registradas na sessão. O vídeo da apresentação já havia ultrapassado 18 milhões de reproduções no YouTube.

Do fenômeno local ao sucesso internacional

O crescimento de Milo J também aparece nos principais prêmios da música argentina. Em 2026, o artista acumulou 13 Prêmios Gardel, incluindo o Gardel de Ouro de Álbum do Ano, reconhecimento que consolidou sua posição entre os nomes de maior destaque da nova geração musical do país.

Nas plataformas digitais, os números acompanham essa evolução. Atualmente, Milo J tem cerca de 14,8 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

Milo J no Rock in Rio

A passagem pelo Brasil acontece depois de uma temporada de Milo J pela Europa. Antes de desembarcar no Rio de Janeiro, o artista esteve em festivais pelo continente, levando o repertório de "La Vida Era Más Corta" a cidades como Milão, Londres e Madrid.

Já a estreia brasileira será justamente em um dos maiores festivais de música do país. No Rock in Rio, Milo J se apresenta no Palco Supernova no dia 12 de setembro, às 18h.

No mesmo palco tocarão outros três artistas brasileiros: Celo Dut, às 14h30, Yago Oproprio, às 16h, e Delacruz, às 20h10.

O próprio Rock in Rio descreveu Milo J como "uma das vozes de destaque da nova música argentina" e ressalta a mistura entre trap, folk e novas sonoridades em seu trabalho.

Shows em São Paulo

Depois do festival, Milo J segue para São Paulo. O primeiro show acontece no domingo, 13, na Audio, na Água Branca, e já está esgotado.

A procura levou à abertura de uma segunda apresentação, marcada para terça-feira, 15 de setembro, no mesmo local, que já conta com poucos ingressos disponíveis. As entradas estão disponíveis no Sympla.