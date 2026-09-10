Vai chover no Rock in Rio 2026? Veja a previsão para o segundo fim de semana

Quem vai ao Rock in Rio 2026 neste segundo e último fim de semana deve se preparar para mudanças no tempo no Rio de Janeiro. A previsão indica calor e menor possibilidade de chuva na sexta-feira, 11, enquanto sábado, 12, e, principalmente, domingo, 13, exigem mais atenção.

Depois da chuva que atingiu parte do primeiro fim de semana, as capas podem voltar a aparecer na Cidade do Rock. Segundo o Climatempo, o maior mudança está prevista para domingo, quando a chegada de ar mais fresco e úmido após a passagem de uma frente fria deve provocar queda nas temperaturas e aumentar a possibilidade de chuva.

A sexta-feira, por outro lado, deve ser o dia mais quente dos três, com máxima que pode passar dos 30°C.

Veja a previsão do tempo para o Rock in Rio nos dias 11, 12 e 13 de setembro

Sexta-feira, 11 de setembro

A sexta-feira deve ter calor, sol entre nuvens e aumento gradual da nebulosidade ao longo do dia. A previsão indica mínima de 22°C e máxima de 31°C, com baixa possibilidade de chuva, que pode ocorrer de maneira isolada.

Entre os três dias do último fim de semana, sexta deve apresentar as temperaturas mais elevadas e o menor risco de chuva.

Sábado, 12 de setembro

No sábado, o calor permanece, mas a quantidade de nuvens deve aumentar. As temperaturas devem variar entre 22°C e 30°C. A possibilidade de chuva também cresce em comparação com sexta-feira.

Apesar disso, até o momento, não há indicação consistente de chuva contínua durante todo o dia.

Domingo, 13 de setembro

O domingo é o dia que exige maior atenção para quem vai ao Rock in Rio. A passagem de uma frente fria deve trazer ar mais fresco e úmido para o Rio de Janeiro. Com isso, a temperatura cai e o céu deve permanecer mais encoberto.

A previsão aponta mínima de 19°C e máxima de 22°C, além de maior possibilidade de chuva em diferentes períodos do dia.

Além disso, vale destacar que, como a previsão do tempo pode mudar conforme o fim de semana se aproxima, quem pretende ir à Cidade do Rock deve acompanhar as atualizações meteorológicas antes de seguir para o festival.

Segundo fim de semana terá Stray Kids, Maroon 5 e Twenty One Pilots

O segundo e último fim de semana do Rock in Rio 2026 começa nesta sexta-feira, 11, e segue até domingo, 13, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.

Entre as principais atrações dos três dias estão Stray Kids, Maroon 5 e Twenty One Pilots, responsáveis por encerrar o Palco Mundo em cada noite.

A programação também reúne nomes como Alok, Hwasa, Jamiroquai, Demi Lovato, J Balvin, Halsey e Ivete Sangalo.