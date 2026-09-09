‘Da Magia à Sedução’: onde assistir ao primeiro filme antes da sequência?

Lançado em 1998, "Da Magia à Sedução" acompanha as irmãs Sally e Gillian Owens, interpretadas por Sandra Bullock e Nicole Kidman. As duas descendem de uma família de bruxas marcada por uma antiga maldição: os homens que se apaixonam por uma mulher da linhagem estão destinados a morrer.

Atualmente, o filme está disponível no HBO Max no Brasil por assinatura. Também é possível alugar ou comprar o longa digitalmente no Prime Video, Apple TV e YouTube Play. O aluguel aparece a partir de R$ 9,90, enquanto a compra parte de R$ 19,90.

Qual é a história do primeiro filme?

A trama apresenta Sally e Gillian desde a infância, quando as duas são criadas pelas tias Frances e Jet, também bruxas. Enquanto Sally tenta levar uma vida mais convencional, Gillian assume uma personalidade mais impulsiva e se envolve em relacionamentos perigosos.

A situação muda quando Gillian se envolve com Jimmy Angelov, um homem violento interpretado por Goran Visnjic. Após a morte dele, as irmãs recorrem à magia para trazê-lo de volta à vida, desencadeando uma série de acontecimentos que colocam a família Owens em perigo.

O filme foi dirigido por Griffin Dunne e é baseado no romance homônimo de Alice Hoffman, publicado em 1995. Além de Bullock e Kidman, o elenco conta com Dianne Wiest, Stockard Channing, Aidan Quinn e Evan Rachel Wood.

O que esperar de 'Da Magia à Sedução 2'?

A sequência chega quase três décadas depois do primeiro filme e reúne novamente Sandra Bullock e Nicole Kidman como Sally e Gillian Owens. A nova história avança para uma geração seguinte da família, com Joey King e Maisie Williams entre as novas integrantes do elenco.

O longa é inspirado em "O Livro da Magia", romance de Alice Hoffman publicado em 2021, que expande a história da família Owens. A trama acompanha novos conflitos envolvendo a maldição familiar e coloca personagens mais jovens no centro da história.

O filme estreia no Brasil na próxima quinta-feira, 10.

Veja o trailer de 'Da Magia à Sedução 2'