Streaming representa 76% do consumo nas Smart TVs Samsung em agosto

O streaming segue ampliando seu espaço na rotina de consumo de conteúdo nas telas conectadas. Em agosto, 76% do tempo de consumo nas Smart TVs Samsung foi dedicado ao streaming, enquanto a TV linear tradicional, aberta e paga, respondeu por 24%. Os dados fazem parte do Mapa do Consumo da Samsung Ads Brasil, levantamento mensal que acompanha os hábitos de consumo em sua base de TVs ativas e conectadas.

O levantamento considera uma base de mais de 26,1 milhões de Smart TVs ativas e conectadas no Brasil, que, juntas, registraram mais de 2,2 bilhões de horas de consumo por mês, somando TV linear, streaming e aplicativos. A partir de uma média de 3,2 pessoas por Smart TV, o universo representa mais de 83,5 milhões de potenciais consumidores.

Streaming ganha espaço e se diversifica

Em agosto, 88% da base ativa consumiu conteúdo de streaming, sendo que 38% consumiram exclusivamente aplicativos de streaming. Entre os usuários classificados como Heavy Streamers, o consumo médio chegou a 207 horas por mês.

Outro destaque é o avanço das plataformas AVOD (Advertising-Based Video on Demand, ou vídeo sob demanda financiado por publicidade), que representaram 61% do tempo total dedicado ao streaming no mês, incluindo o Samsung TV Plus, que aparece como o aplicativo número um em usuários ativos mensais na base analisada. Em média, cada Smart TV consumiu cinco aplicativos por mês.

"A Smart TV se consolidou como um ambiente de consumo cada vez mais plural. O usuário transita entre diferentes formatos, plataformas e conteúdos ao longo do mês, e o crescimento do streaming, especialmente do AVOD, mostra como a publicidade pode fazer parte dessa experiência de forma integrada ao entretenimento", afirma José Melchert, diretor sênior de vendas e operações Latam da Samsung Ads.

TV linear continua relevante

Apesar da predominância do streaming, a TV linear tradicional continua fazendo parte da rotina de uma parcela significativa da audiência. Segundo o levantamento, 55% da base ativa consumiu TV linear aberta ou paga em agosto, com média de 98 horas mensais entre os usuários classificados como Heavy Linear — na região Sudeste, essa média chegou a 104 horas.

Em média, cada Smart TV consumiu 12 canais por mês. Entre os gêneros mais consumidos na TV aberta e paga, notícias e esportes aparecem nas primeiras posições, seguidos por entretenimento; na TV aberta, documentários e drama completam o Top 5, enquanto na TV paga essas posições ficam com talk shows e drama.

Os dados também revelam diferentes perfis dentro da audiência: 18,3% da base consome menos de uma hora por dia de TV linear, classificados como Light Linears, enquanto 45% não consomem mais nenhum conteúdo de TV linear tradicional — os chamados Non Linears.

Gaming amplia o ecossistema de consumo

A Smart TV também funciona como porta de entrada para outras formas de entretenimento. Em agosto, 8,3% da base ativa tinha um console conectado ao dispositivo, sendo 80% desse público masculino.

Além disso, 78% dos usuários de gaming consumiram conteúdos em todas as plataformas analisadas — TV linear, streaming, aplicativos e gaming.

Entre os consoles mais acessados no período, PlayStation 5, PlayStation 4 e Xbox ocupam as três primeiras posições. Já entre os gêneros de jogos, ação, aventura e shooter lideraram o ranking.