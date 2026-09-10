'Prison Break: Black Creek' inicia gravações e ganha primeiro teaser

O Disney+ divulgou nesta quinta-feira, 10, o primeiro teaser de Prison Break: Black Creek, um reboot da icônica série dramática da FOX do final dos anos 2000. O vídeo marca o início das gravações da produção.

O elenco conta, até o momento, com Emily Browning, como Cassidy; Drake Rodger, como Tommy; Lukas Cage, como Jackson; e Clayton Cardenas, como Michael, também conhecido como Ghost.

Os protagonistas da série da Fox, Michael Scofield (Wentworth Miller) e Lincoln Burrows (Dominic Purcell), não estarão na nova produção.

O que a nova série vai abordar?

Ambientada no mesmo universo da produção original, Prison Break: Black Creek terá uma trama diferente. A história acompanha uma ex-soldada que se torna agente penitenciária e aceita trabalhar em uma das prisões mais perigosas dos Estados Unidos para descobrir até onde está disposta a ir por alguém que ama.

Assista ao teaser: