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'Stuart Não Consegue Salvar o Universo': veja data e horário do 8º episódio da série

Spin-off de "The Big Bang Theory" se tornou o segundo maior lançamento de comédia da história da plataforma

'Stuart Não Consegue Salvar o Universo': temporada conta com participações de nomes de “The Big Bang Theory” (Divulgação/HBO Max)

'Stuart Não Consegue Salvar o Universo': temporada conta com participações de nomes de “The Big Bang Theory” (Divulgação/HBO Max)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 16h11.

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O oitavo episódio de “Stuart Não Consegue Salvar o Universo” estreia na quinta-feira, 10, na HBO Max. A série é derivada do universo de "The Big Bang Theory" e se tornou o segundo maior lançamento de comédia da história da plataforma.

A trama acompanha Stuart Bloom, dono de uma loja de quadrinhos, que precisa consertar a realidade após quebrar um dispositivo criado por Sheldon e Leonard, desencadeando um apocalipse envolvendo múltiplos universos.

Ele conta com a ajuda da namorada, Denise, do amigo geólogo Bert e do físico Barry Kripke — e, no caminho, o grupo esbarra em versões alternativas de personagens conhecidos de "The Big Bang Theory".

O elenco é formado por Kevin Sussman (Stuart), Lauren Lapkus (Denise), Brian Posehn (Bert) e John Ross Bowie (Barry).

A temporada conta com participações de nomes de “The Big Bang Theory”, como Kaley Cuoco, Kunal Nayyar, Christine Baranski e Mayim Bialik. Os sete primeiros episódios já estão disponíveis na HBO Max.

O oitavo episódio vai ao ar às 22h (horário de Brasília). O final está previsto para 24 de setembro.

Segunda temporada confirmada

A segunda temporada de "Stuart Não Consegue Salvar o Universo" já foi confirmada. Na trama, Stuart e seus amigos continuam viajando pelo universo enquanto tentam consertar um apocalipse multiversal.

Criada por Chuck Lorre, Zak Penn e Bill Prady, a produção estreou com boa repercussão de crítica e público. 

Além disso, a série recebeu o selo "Certified Fresh" no Rotten Tomatoes e teve elogios de veículos como NPR, The Wall Street Journal, CBR, TV Line e TheWrap.

Channing Dungey, chairman e CEO do Warner Bros. Television Group e da WBD US Networks, destacou que a série trouxe uma abordagem original para uma franquia consolidada, mantendo a essência que consagrou o programa original.

"Foi uma alegria absoluta ver o público abraçar esta nova fase com tanta paixão, e mal podemos esperar para continuar explorando o multiverso na segunda temporada", disse. 

Os episódios da primeira temporada continuam sendo lançados semanalmente, às quintas-feiras, na HBO Max.
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