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Top 10 da Netflix: veja os filmes e séries mais assistidos da semana no Brasil

Confira quais filmes e séries lideraram as listas da Netflix nesta semana e quais produções completam o Top 10

Netflix: ranking desta terça-feira, 8, mistura dramas internacionais, reality brasileiro, produções policiais e séries que já conquistaram o público (Divulgação/Netflix)

Netflix: ranking desta terça-feira, 8, mistura dramas internacionais, reality brasileiro, produções policiais e séries que já conquistaram o público (Divulgação/Netflix)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 13h55.

Última atualização em 9 de setembro de 2026 às 13h58.

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Você sabe o que todo mundo está assistindo? O ranking semanal da Netflix Brasil reúne os filmes e séries que mais atraíram espectadores brasileiros na última semana.

O suspense "O Homem que Sussurra" liderou a lista de filmes, seguido por "A Mulher Secreta" e "13 Minutos de Tormenta". Entre as séries, “The Early Spring” lidera o ranking.

Quais filmes estão no top 10 da Netflix?

  1. O Homem que Sussurra
  2. A Mulher Secreta
  3. 13 Minutos de Tormenta
  4. Força de Proteção
  5. Shrek
  6. Shrek 2
  7. Anaconda 4
  8. La Captura
  9. Shrek Para Sempre
  10. Foge, Coelho

"O Homem que Sussurra" lidera o ranking pela segunda semana consecutiva. O suspense estrelado por Robert De Niro, Adam Scott e Michelle Monaghan acompanha um pai que busca o filho sequestrado com a ajuda do próprio pai, um detetive aposentado que capturou um serial killer ligado ao caso. O filme chegou à Netflix no final de agosto.

"A Mulher Secreta" vem logo atrás, na segunda posição. O suspense dinamarquês acompanha Louise Andersen, uma mulher que leva uma vida tranquila na Noruega até uma desconhecida afirmar que ela é, na verdade, Helene Söderberg, uma milionária dinamarquesa desaparecida há três anos.

Lançada no fim de agosto, a produção é baseada no romance dinamarquês "A Mulher Secreta", de Anna Ekberg, e combina drama, mistério e suspense psicológico.

"13 Minutos de Tormenta" completa o pódio, na terceira posição. Já "Força de Proteção" aparece em quarto lugar entre os filmes mais assistidos da Netflix Brasil. O longa de ação é estrelado por Jean-Claude Van Damme e foi lançado originalmente em 2006.

A franquia Shrek também se destaca, com três títulos no top 10: "Shrek", em quinto lugar; "Shrek 2", em sexto; e "Shrek Para Sempre", em nono.

Quais séries estão no top 10 da Netflix?

  1. The Early Spring — 1ª temporada
  2. Meu Nome é Farah — 2ª temporada
  3. A Morte da Esposa do Pastor — 1ª temporada
  4. Sua Mãe Te Conhece? — 1ª temporada
  5. Beauty in Black — 3ª temporada
  6. Meu Nome é Farah — 1ª temporada
  7. O Mentalista — 1ª temporada
  8. Outer Banks — 5ª temporada
  9. Sacrifício de Sangue — 1ª temporada
  10. Galinha Pintadinha — 2ª temporada

Entre as séries, a primeira temporada de "The Early Spring" lidera a lista. A segunda temporada de "Meu Nome é Farah" aparece em segundo lugar, enquanto a primeira ocupa a sexta posição.

A produção turca acompanha Farah, uma mulher iraniana que trabalha como faxineira e vê sua vida mudar depois de testemunhar um assassinato. As duas temporadas estão disponíveis no catálogo brasileiro da Netflix, sendo a mais recente lançada no dia 3 de setembro.

Em terceiro lugar está "A Morte da Esposa do Pastor", documentário sobre a morte de Mica Miller. A produção revisita o relacionamento dela com o pastor John-Paul e as circunstâncias que cercaram sua morte.

A primeira temporada de "Sua Mãe Te Conhece?" ocupa a quarta posição entre as séries mais assistidas da Netflix Brasil. A terceira temporada de "Beauty in Black" completa os cinco primeiros lugares.

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