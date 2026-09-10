Os planos da Netflix para conquistar as salas de cinema

Durante anos, a Netflix tratou a exibição nos cinemas como uma etapa secundária diante de seu modelo baseado em streaming.

Agora, a empresa começa a dar sinais de que pode estar se aproximando de uma mudança importante nessa estratégia, com lançamentos mais longos nas salas e, pela primeira vez, a divulgação de números de bilheteria de alguns filmes.

O movimento ganhou força com "La Bola Negra", drama dirigido por Javier Ambrossi e Javier Calvo que foi premiado em Cannes e vendido à Netflix por US$ 5 milhões. O filme terá 46 dias de exibição nos cinemas a partir de 16 de outubro, antes de chegar à plataforma em 2 de dezembro — o maior período de lançamento teatral já planejado pela empresa para um de seus filmes.

A estratégia também aponta para 2027. "Nárnia: O Sobrinho do Mago", de Greta Gerwig, terá uma distribuição ampla, incluindo salas IMAX, por quase 50 dias. Já "A Fantástica Fábrica de Chocolate", em versão animada da Netflix, terá 47 dias de exibição ampla durante o período de Natal.

Netflix vai divulgar bilheteria de seus filmes

A mudança não está apenas no tempo que os filmes permanecerão nos cinemas. Segundo a Variety, a Netflix também pretende divulgar a bilheteria de seis produções que chegarão às salas.

A lista inclui "Nárnia: O Sobrinho do Mago", "A Fantástica Fábrica de Chocolate", "La Bola Negra", o novo filme de David Fincher sobre Cliff Booth, "The Mosquito Bowl" e "Ink".

A divulgação representa uma mudança significativa para a empresa, que historicamente não costuma revelar os resultados de bilheteria de seus lançamentos cinematográficos.

Por que a Netflix está mudando de estratégia?

A empresa continua afirmando que seu negócio é baseado no streaming. Durante anos, seu coCEO Ted Sarandos chegou a classificar a janela tradicional de exibição nos cinemas como um modelo ultrapassado diante da lógica de consumo sob demanda.

Ao mesmo tempo, a Netflix vem aumentando sua presença no setor. Desde 2019, Spencer Klein comanda a distribuição cinematográfica da empresa e também administra cinemas pertencentes à Netflix em Nova York e Los Angeles.

A companhia ainda conseguiu seu primeiro fim de semana em primeiro lugar nas bilheterias em agosto de 2025, com uma versão para cantar junto de "Guerreiras K-Pop".

O que os cinemas esperam da Netflix?

Os exibidores tradicionalmente resistiram aos filmes da Netflix por causa da recusa da empresa em oferecer períodos tradicionais de exclusividade antes da chegada ao streaming. Atualmente, cerca de 45 dias de exibição nas salas são considerados o padrão da indústria.

Uma mudança da Netflix, portanto, poderia representar um reforço importante para o mercado de cinema. A expectativa entre executivos ouvidos pela Variety é que a empresa passe a investir mais em campanhas cinematográficas de grande escala, e não apenas em lançamentos voltados para temporadas de premiação.

Apesar disso, pessoas próximas à Netflix minimizam a ideia de uma mudança geral de estratégia. A companhia afirma que cada filme terá seu próprio modelo e que a duração da passagem pelos cinemas será definida de acordo com o que for considerado adequado para aquela produção.