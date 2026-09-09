'Maxton Hall' é a primeira série do Prime Video a usar IA na dublagem

RESUMO | O Prime Video lançou nesta quarta-feira, 9, uma tecnologia de inteligência artificial que sincroniza os movimentos labiais dos atores com dublagens em inglês. O recurso estreou nas duas primeiras temporadas de “Maxton Hall” e também será usado na terceira e última temporada, prevista para 9 de dezembro.

O Prime Video começou a usar inteligência artificial para sincronizar os movimentos da boca dos atores com o áudio de dublagens em inglês. A tecnologia estreou nesta quarta-feira, 9, em 'Maxton Hall', série alemã que se tornou a produção original internacional mais assistida da plataforma.

O recurso está disponível globalmente nas duas primeiras temporadas da série em versões dubladas em inglês, segundo a Variety. A terceira e última temporada, prevista para chegar ao catálogo em 9 de dezembro, também terá a tecnologia.

Como funciona a tecnologia

A ferramenta combina IA e efeitos visuais para modificar os movimentos da boca dos atores e aproximá-los das falas da dublagem. A intenção é reduzir a diferença visual entre o que é dito no áudio e o movimento dos personagens na tela.

A Amazon não informou quais ferramentas ou modelos de inteligência artificial foram usados no processo. Segundo a empresa, o trabalho foi desenvolvido pela equipe do Prime Video em conjunto com profissionais de efeitos visuais.

O áudio continua sendo produzido por dubladores humanos. A IA atua sobre a imagem para fazer com que os movimentos labiais acompanhem a nova faixa de voz.

'Maxton Hall' foi escolhido para o teste

A série alemã acompanha Ruby Bell e James Beaufort, interpretados por Harriet Herbig-Matten e Damian Hardung. A produção é baseada na trilogia de livros 'Save Me', da escritora alemã Mona Kasten.

O Prime Video considera 'Maxton Hall' sua série original internacional mais assistida até o momento. A produção ganhou uma segunda temporada e foi renovada para uma terceira, que encerrará a história.

Para a Amazon, a tecnologia pode facilitar a distribuição internacional de produções filmadas em outros idiomas. A empresa afirmou que pretende ampliar o uso do recurso para outros títulos do catálogo.

Assista ao trailer

Como funciona a inteligência artificial nas dublagens do Prime Video?

A tecnologia combina inteligência artificial e efeitos visuais para modificar os movimentos da boca dos atores, aproximando-os das falas da dublagem em inglês.

A inteligência artificial substitui os dubladores humanos?

Não. O áudio continua sendo produzido por dubladores humanos, enquanto a inteligência artificial atua somente sobre a imagem para sincronizar os movimentos labiais com a nova faixa de voz.

Em quais temporadas de “Maxton Hall” a tecnologia está disponível?

O recurso está disponível globalmente nas versões dubladas em inglês das duas primeiras temporadas de “Maxton Hall”. A terceira e última temporada também terá a tecnologia.

Quando estreia a terceira temporada de “Maxton Hall”?

A terceira temporada de “Maxton Hall”, que encerrará a história, está prevista para chegar ao catálogo do Prime Video em 9 de dezembro.

Por que o Prime Video escolheu “Maxton Hall” para estrear o recurso?

“Maxton Hall” é considerada pelo Prime Video sua produção original internacional mais assistida até o momento. A série alemã acompanha Ruby Bell e James Beaufort, interpretados por Harriet Herbig-Matten e Damian Hardung.

O Prime Video usará a tecnologia em outras produções?

Sim. A Amazon afirmou que pretende ampliar o recurso para outros títulos do catálogo, com o objetivo de facilitar a distribuição internacional de produções filmadas em outros idiomas.