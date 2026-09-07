Nicolas Cage comenta cancelamento de ‘Spider-Noir’ pela Prime Video

O ator Nicolas Cage comentou a decisão da Prime Video de não produzir uma segunda temporada deSpider-Noir, série em que interpretou o personagem Ben Reilly, versão do Homem-Aranha.

Em declaração à Deadline, o ator comentou que a produção teve uma conclusão satisfatória, mesmo com apenas uma temporada.

“Para mim, uma temporada é perfeita, já que consegui dizer tudo o que queria com este Homem-Aranha perigoso, inovador e pop-art”, disse. “Avante, para cima, para dentro.”

A série estreou em maio, primeiro no canal linear MGM+ e depois na plataforma Prime Video. Antes mesmo da confirmação do cancelamento, Cage já havia demonstrado dúvidas sobre a possibilidade de renovação.

Em entrevista à Variety, disse que, independentemente do futuro da produção, a equipe havia conseguido realizar o que pretendia e que a história funcionava por conta própria.

A primeira temporada deixou apenas alguns pontos em aberto, mas contou uma história considerada essencialmente completa.

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