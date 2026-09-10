Derrota histórica e sorriso no rosto: Alcaraz avalia retorno 'positivo' após cinco meses afastado

A partida de tênis entre Carlos Alcaraz e Ben Shelton terminou às 3h33 da madrugada de quarta-feira, 9, no complexo Billie Jean King National Tennis Center, em Nova York. Os gritos e aplausos da torcida deram lugar ao som dos caminhões de limpeza que circulavam pelo entorno da quadra Arthur Ashe para restaurar a ordem após uma noite de esporte intenso. Eliminado do torneio de Grand Slam, o espanhol surpreendeu ao deixar o local sorrindo.

O tenista sofreu derrota por 3 sets a 2, com parciais de 6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6 e 7-6(10-7), em um confronto de quartas de final do US Open que se transformou em um espetáculo de madrugada. O duelo exigiu esforço físico extremo de ambos os atletas, com momentos em que Alcaraz demonstrou desgaste visível, conversando com a própria equipe e lidando com o cansaço extremo de atuar nas primeiras horas da manhã após quase cinco meses de inatividade decorrente de uma grave lesão no punho direito, sofrida no torneio de Barcelona em abril.

A recuperação física e o planejamento a longo prazo

O histórico de lesões recentes de Alcaraz gerou incertezas sobre seu desempenho na competição norte-americana. O atleta optou por se retirar da defesa de seu título em Roland Garros um mês antes do início, ficou de fora da disputa de Wimbledon com semanas de antecedência e cancelou sua participação no torneio preparatório de Cincinnati dias antes do debute. Embora essas decisões tivessem gerado preocupação no circuito profissional, o desfecho em Nova York evidenciou que a cautela médica surtiu efeito para garantir sua integridade.

"Eu saio da quadra feliz. Saio da quadra com um sorriso, saudável, e era isso que eu precisava", afirmou o espanhol nos corredores do estádio após o término da partida. O atleta explicou que a prioridade no momento era testar o condicionamento físico e a resistência do punho após o longo período de recuperação, superando as expectativas iniciais ao alcançar a fase de quartas de final de um torneio principal do circuito sem dores persistentes.