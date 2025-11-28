Black Friday ou Cyber Monday? Qual é melhor para comprar celular

A Black Friday que acontece nesta sexta-feira, 28, promete descontos de até 85% para os consumidores.

Porém, outro dia de promoções está próximo: a Cyber Monday, na próxima segunda-feira, 1°. Com foco em produtos de tecnologia, como smartphones, notebooks e acessórios eletrônicos, ela ocorre tradicionalmente após a Black Friday.

Criada nos Estados Unidos e adotada no Brasil em 2012, a Cyber Monday é menos popular, mas costuma oferecer boas oportunidades para quem busca eletrônicos ou perdeu as ofertas da Black Friday.

Qual data é melhor para comprar um celular?

A principal diferença entre as duas datas está no canal de compra. A Cyber Monday oferece descontos apenas no e-commerce. Assim, quem pretende comprar o celular em loja física deve priorizar a Black Friday. Já para quem compra online, as duas datas podem valer a pena.

A melhor forma de não cair em falsas promoções em nenhuma das datas é acompanhar constantemente o valor do celular desejado. Isso permite identificar se a Black Friday traz um desconto real ou se o valor pode cair ainda mais na Cyber Monday.

Quais os descontos da Black Friday?

No site da Samsung, as promoções desta sexta-feira estão na aba "Black Shop" e são válidas para celulares, televisões e acessórios eletrônicos. A marca oferece descontos de até 60% em alguns produtos.

A Motorola também oferece condições especiais para a data. O Motorola Razr 60 5G está com redução de R$ 2.099, e o Motorola Edge 60 5G (512 gb), com desconto de R$ 1.000. Outros modelos têm economia entre R$ 190 e R$ 850.

No site da Apple, alguns produtos contam com descontos de 10% e oferecem parcelamento em até 12 vezes. Porém, em outros sites de venda, como Amazon e Mercado Livre é possível encontrar o iPhone 15 por até R$ 4.000, o menor preço de venda na história do aparelho.

Onde procurar por descontos em celulares?

Além das lojas oficiais de cada marca, os consumidores também podem aproveitar os descontos em outros sites confiáveis, como Amazon, Mercado Livre e Shopee.

A Amazon oferece cupons e descontos de até 70%. No Mercado Livre, além de frete grátis e parcelamento, as promoções podem ser de 80%. Na Shopee, cupons de até R$ 200 estão disponíveis nas lojas oficiais da plataforma.

O que esperar da Cyber Monday?

Embora os descontos que serão ofertados ainda não tenham sido divulgados pelas plataformas de venda e lojas oficiais, a Cyber Monday pode ser usada pelos lojistas para queimar o estoque que não foi vendido na Black Friday.

Assim, aparelhos celulares menos populares podem estar com desconto maior na segunda-feira, especialmente se a marca estiver com algum lançamento programado até o final do ano.

Me arrependi da compra na Black Friday, posso aproveitar a Cyber Monday?

Sim. Compras feitas online têm direito de arrependimento, que permite ao consumidor devolver o produto em até sete dias corridos, sem necessidade de justificativa.

É preciso, porém, que o item esteja em perfeito estado, sem marcas de uso e com nota fiscal. A estratégia é arriscada, mas pode ser usada por quem encontrou descontos melhores após a compra inicial.