Black Friday ou Cyber Monday? Qual é melhor para comprar celular

Lojas e e-commerces oferecem promoções de smartphones na Black Friday e na Cyber Monday (SOPA Images / Colaborador/Getty Images)
Publicado em 28 de novembro de 2025 às 13h17.
A Black Friday que acontece nesta sexta-feira, 28, promete descontos de até 85% para os consumidores.
Porém, outro dia de promoções está próximo: a Cyber Monday, na próxima segunda-feira, 1°. Com foco em produtos de tecnologia, como smartphones, notebooks e acessórios eletrônicos, ela ocorre tradicionalmente após a Black Friday.
Criada nos Estados Unidos e adotada no Brasil em 2012, a Cyber Monday é menos popular, mas costuma oferecer boas oportunidades para quem busca eletrônicos ou perdeu as ofertas da Black Friday.
A principal diferença entre as duas datas está no canal de compra. A Cyber Monday oferece descontos apenas no e-commerce. Assim, quem pretende comprar o celular em loja física deve priorizar a Black Friday. Já para quem compra online, as duas datas podem valer a pena.
A melhor forma de não cair em falsas promoções em nenhuma das datas é acompanhar constantemente o valor do celular desejado. Isso permite identificar se a Black Friday traz um desconto real ou se o valor pode cair ainda mais na Cyber Monday.
No site da Samsung, as promoções desta sexta-feira estão na aba "Black Shop" e são válidas para celulares, televisões e acessórios eletrônicos. A marca oferece descontos de até 60% em alguns produtos.
A Motorola também oferece condições especiais para a data. O Motorola Razr 60 5G está com redução de R$ 2.099, e o Motorola Edge 60 5G (512 gb), com desconto de R$ 1.000. Outros modelos têm economia entre R$ 190 e R$ 850.
No site da Apple, alguns produtos contam com descontos de 10% e oferecem parcelamento em até 12 vezes. Porém, em outros sites de venda, como Amazon e Mercado Livre é possível encontrar o iPhone 15 por até R$ 4.000, o menor preço de venda na história do aparelho.
Além das lojas oficiais de cada marca, os consumidores também podem aproveitar os descontos em outros sites confiáveis, como Amazon, Mercado Livre e Shopee.
A Amazon oferece cupons e descontos de até 70%. No Mercado Livre, além de frete grátis e parcelamento, as promoções podem ser de 80%. Na Shopee, cupons de até R$ 200 estão disponíveis nas lojas oficiais da plataforma.
Embora os descontos que serão ofertados ainda não tenham sido divulgados pelas plataformas de venda e lojas oficiais, a Cyber Monday pode ser usada pelos lojistas para queimar o estoque que não foi vendido na Black Friday.
Assim, aparelhos celulares menos populares podem estar com desconto maior na segunda-feira, especialmente se a marca estiver com algum lançamento programado até o final do ano.
Sim. Compras feitas online têm direito de arrependimento, que permite ao consumidor devolver o produto em até sete dias corridos, sem necessidade de justificativa.
É preciso, porém, que o item esteja em perfeito estado, sem marcas de uso e com nota fiscal. A estratégia é arriscada, mas pode ser usada por quem encontrou descontos melhores após a compra inicial.