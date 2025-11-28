Black Friday 2025: 14 estratégias das grandes marcas

Confira ofertas e estratégias de descontos das grandes empresas brasileiras durante a Black Friday (akinbostanci/Getty Images)
Publicado em 28 de novembro de 2025 às 07h00.
Como grandes marcas de diversas frentes e especialidades se posicionam durante a Black Friday? Neste dia, onde o consumidor é ávido e as ofertas são muitas, já sabemos que, segundo a Cuponomia, 63% do público pretende antecipar as compras de Natal.
Para saber como as empresas aproveitam a data – e descobrir como outras podem se inspirar – analisamos as estratégias de 14 empresas de diferentes segmentos.
Arno e Rochedo, marcas pertencentes ao Groupe SEB, anunciam promoções de Black Friday 2025 que incluem itens de cozinha e cuidados para o lar com condições especiais válidas até o dia 1 de dezembro.
Além do preço baixo, as marcas contam com desconto progressivo em todo site.
Também, na página oficial da Black Friday da empresa, acontecem ofertas relâmpagos em que, a cada 24 horas, uma nova oferta é divulgada.
A OPPO anunciou campanha de Black Friday com descontos de até 30% em modelos selecionados.
A promoção, válida até 30 de novembro, oferece reduções de até R$1.000, parcelamento em até 10 vezes sem juros e garantia de dois anos.
As ofertas estarão disponíveis nas lojas físicas e online de grandes varejistas nacionais, incluindo Magalu, Casas Bahia, Mercado Livre, Vivo e Claro, além de parceiros regionais como Armazém Paraíba, Bemol, Fujioka, Gazin, Martinello e Sipolatti.
O Burger King realiza iniciativas que ampliam a experiência dos consumidores no app BK e também visam reforçar o foco da marca em conveniência e personalização.
A marca também reforça a interação no app BK com o “Taca Fogo”, em que os usuários sacodem a tela para descobrir itens na faixa ou cupons, válidos por 30 minutos nos restaurantes participantes.
Este ano, a Sephora aproveita a Black Friday com duas ondas de ofertas nas suas marcas exclusivas.
Com curadoria das marcas mais desejadas do portfólio global, a “Sephora Friday” reúne best-sellers que conquistaram espaço nas rotinas de beleza pelo desempenho e pela experiência sensorial que entregam ao cliente.
A Privalia dá início à sua Black Friday 2025 com uma curadoria que reúne seus melhores produtos em moda, beleza, décor e lifestyle.
A Pri Friday reúne nomes como Nike, MAC Cosmetics, Clinique, Arezzo, Crocs, Loungerie, entre outras.
Para garantir os cupons exclusivos, os consumidores devem acompanhar as redes sociais da Privalia.
Diariamente, nos stories do Instagram, a marca anunciará um novo cupom, liberado exclusivamente para os seguidores que interagirem por mensagem direta (direct).
Durante o mês de novembro, as redes Drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo, do Grupo DPSP, terão uma série de ações em comemoração à Black Friday. Objetivo é aumentar o acesso à saúde e ao bem-estar.
A proposta é oferecer consistência e benefícios aos clientes ao longo de todo o mês de Novembro, com ofertas em diversas categorias.
O Grupo DPSP também terá datas especiais com descontos maiores, eventos em parceria com a indústria e a inauguração de um novo modelo de loja na região do Méier, no Rio de Janeiro.
Subway foca no tamanho para a sua Black Friday. A marca anuncia a “Black Week Subway”, que acontece entre os dias 24 e 28 de novembro.
A cada dia da semana, um novo sabor entra na promoção.
As marcas CNA Idiomas e Ctrl+Play estão com ações estratégicas para o mercado de educação e tecnologia nessa Black Friday.
Até o dia 30 de novembro, novos alunos poderão garantir vantagens que somam até R$1.500, incluindo descontos, reduções em etapas do curso e acesso a formações complementares em áreas de alta demanda.
No CNA Idiomas, os estudantes que fecharem plano anual garantem:
Na Ctrl+Play, os novos alunos têm acesso a: 50% de desconto em cada material didático. Desconto nos estágios, Cursos gratuitos de Inteligência Artificial e Influencer.
A MRV estruturou uma campanha nacional de Black November para responder ao aumento da demanda por condições facilitadas de aquisição habitacional.
No Rio, a companhia concentra a ação em empreendimentos com obras avançadas e, em alguns casos, agrega benefícios adicionais — como isenção de ITBI e registro, condomínio grátis por três meses ou seguro Caixa.
A Panobianco Academia lança, pela primeira vez, uma campanha de Black Friday voltada ao público B2B, com foco na expansão da rede de franquias.
Até 28 de novembro, empresários, investidores ou mesmo os franqueados da rede que quiserem ampliar seus negócios e investir em um dos setores que mais cresce no Brasil, terão taxa de franquia reduzida de R$120 mil para R$80 mil, mais de 33%.
Ao reduzir a taxa de franquia em mais de 33%, a Panobianco posiciona-se exatamente no momento em que investidores e empreendedores buscam entrar em um segmento com demanda crescente, margens favorecidas pela escala e cadeia de expansão.
O Grupo Carrefour Brasil iniciou sua estratégia de Black Friday 2025, focada em atender ao aumento da demanda, observando a antecipação das compras de fim de ano e a busca por qualidade e economia real por parte dos consumidores.
Para a varejista, a data se consolida como uma antecipação natural das festas de fim de ano, impulsionando itens tradicionais da época.
Para otimizar o atendimento, o Carrefour reforçou seu esquema operacional, ampliando o calendário promocional para quatro dias (quinta a domingo), com horários estendidos.
Essa ação é precedida por iniciativas como "Sinal Black" e "Feriadão Black" para ampliar o alcance das ofertas.
No Sam’s Club, a Black Friday visa reforçar o valor do clube de compras para os sócios, com foco em exclusividade.
A Natura Friday 2025 une ofertas e impacto socioambiental durante todo o mês de novembro.
Neste ano, mais de 500 consultoras participam de formação em mobilização social, recebendo apoio para desenvolver iniciativas em educação, meio ambiente, direitos das mulheres e empreendedorismo.
A BB Seguros iniciou, em novembro, a campanha BB Friday, que oferece benefícios para clientes que contratarem determinados produtos do portfólio de seguros e capitalização durante o período promocional.
Para participar da campanha “Comprou, Cadastrou, Ganhou”, o cliente precisa, além de comprar uma modalidade de seguro, fazer cadastro no site da promoção.
Os destaques desta edição concentram-se nos seguros Vida, Empresarial e Residencial. A campanha prevê o acúmulo de Pontos Livelo em diferentes proporções conforme o produto contratado.
No caso da contratação conjunta do Seguro de Vida e do Seguro Residencial, pessoas físicas também podem receber cashback de até R$ 450, distribuído em seis parcelas iguais, desde que o contrato permaneça vigente e adimplente.