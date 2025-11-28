Black Friday 2025: 14 estratégias das grandes marcas

Como grandes marcas de diversas frentes e especialidades se posicionam durante a Black Friday? Neste dia, onde o consumidor é ávido e as ofertas são muitas, já sabemos que, segundo a Cuponomia, 63% do público pretende antecipar as compras de Natal.

Para saber como as empresas aproveitam a data – e descobrir como outras podem se inspirar – analisamos as estratégias de 14 empresas de diferentes segmentos.

Arno e Rochedo aposta em descontos progressivos

Arno e Rochedo, marcas pertencentes ao Groupe SEB, anunciam promoções de Black Friday 2025 que incluem itens de cozinha e cuidados para o lar com condições especiais válidas até o dia 1 de dezembro.

Além do preço baixo, as marcas contam com desconto progressivo em todo site.

Na compra de dois produtos, o consumidor ganha mais 15% de desconto,

Na compra de três produtos, 20%.

Também, na página oficial da Black Friday da empresa, acontecem ofertas relâmpagos em que, a cada 24 horas, uma nova oferta é divulgada.

OPPO prepara pacote especial e ampla oferta

A OPPO anunciou campanha de Black Friday com descontos de até 30% em modelos selecionados.

A promoção, válida até 30 de novembro, oferece reduções de até R$1.000, parcelamento em até 10 vezes sem juros e garantia de dois anos.

As ofertas estarão disponíveis nas lojas físicas e online de grandes varejistas nacionais, incluindo Magalu, Casas Bahia, Mercado Livre, Vivo e Claro, além de parceiros regionais como Armazém Paraíba, Bemol, Fujioka, Gazin, Martinello e Sipolatti.

Aplicativo é foco da estratégia do Burger King

O Burger King realiza iniciativas que ampliam a experiência dos consumidores no app BK e também visam reforçar o foco da marca em conveniência e personalização.

Entre as ações, a oferta 4 por R$20, válida até 30 de novembro, permite montar um combo com 1 Burger, 1 Acompanhamento, Free Refill e 1 Sobremesa.

A marca também reforça a interação no app BK com o “Taca Fogo”, em que os usuários sacodem a tela para descobrir itens na faixa ou cupons, válidos por 30 minutos nos restaurantes participantes.

Para novos usuários, há ainda a oferta de boas-vindas: Cheeseburger ou Chicken Jr. por R$4,99 na primeira compra via “Clique e Retire”.

Sephora coloca marcas exclusivas em duas ondas de ofertas

Este ano, a Sephora aproveita a Black Friday com duas ondas de ofertas nas suas marcas exclusivas.

A partir de 20 de novembro, todos os produtos das marcas Rare Beauty, Sephora Collection, Nudestix, Anastasia Beverly Hills, Laura Mercier, Biossance, Bare Minerals, Glow Recipe, Dermalogica, Laneige, Sol de Janeiro, Briogeo e KAYALI, entram em promoção com 20% de desconto.

E entre os dias 27 e 30 de novembro, a intensidade sobe: os descontos variam de mínimo 20% até 50% off, em maquiagem, fragrância, cabelo e skincare.

Com curadoria das marcas mais desejadas do portfólio global, a “Sephora Friday” reúne best-sellers que conquistaram espaço nas rotinas de beleza pelo desempenho e pela experiência sensorial que entregam ao cliente.

Privalia vê redes sociais como principal vitrine das ofertas

A Privalia dá início à sua Black Friday 2025 com uma curadoria que reúne seus melhores produtos em moda, beleza, décor e lifestyle.

A plataforma aposta em ofertas de até 90% em marcas desejadas e em uma dinâmica interativa com cupons exclusivos liberados diariamente por meio das redes sociais da marca.

A Pri Friday reúne nomes como Nike, MAC Cosmetics, Clinique, Arezzo, Crocs, Loungerie, entre outras.

Para garantir os cupons exclusivos, os consumidores devem acompanhar as redes sociais da Privalia.

Diariamente, nos stories do Instagram, a marca anunciará um novo cupom, liberado exclusivamente para os seguidores que interagirem por mensagem direta (direct).

Grupo DPSP quer marcar Black Friday com saúde e bem-estar

Durante o mês de novembro, as redes Drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo, do Grupo DPSP, terão uma série de ações em comemoração à Black Friday. Objetivo é aumentar o acesso à saúde e ao bem-estar.

A proposta é oferecer consistência e benefícios aos clientes ao longo de todo o mês de Novembro, com ofertas em diversas categorias.

Nesse período, as lojas, site e app contarão com descontos de até 70%.

O Grupo DPSP também terá datas especiais com descontos maiores, eventos em parceria com a indústria e a inauguração de um novo modelo de loja na região do Méier, no Rio de Janeiro.

“Tamanho” é a palavra para a Subway

Subway foca no tamanho para a sua Black Friday. A marca anuncia a “Black Week Subway”, que acontece entre os dias 24 e 28 de novembro.

Durante o período, o consumidor compra um sanduíche Footlong (30cm) do sabor do dia pelo preço médio aproximado de um sanduíche de 15cm, pagando o valor especial de R$22,90.

A cada dia da semana, um novo sabor entra na promoção.

CNA+ entende que novos alunos são o público certo para a Black Friday

As marcas CNA Idiomas e Ctrl+Play estão com ações estratégicas para o mercado de educação e tecnologia nessa Black Friday.

Até o dia 30 de novembro, novos alunos poderão garantir vantagens que somam até R$1.500, incluindo descontos, reduções em etapas do curso e acesso a formações complementares em áreas de alta demanda.

No CNA Idiomas, os estudantes que fecharem plano anual garantem:

50% de desconto no primeiro material didático (equivalente a R$ 250,00),

Desconto nos estágios (equivalente a R$ 750,00),

Curso de Inteligência Artificial gratuito (R$ 278,40),

Curso Influencer gratuito (equivalente a R$ 239,90).

Na Ctrl+Play, os novos alunos têm acesso a: 50% de desconto em cada material didático. Desconto nos estágios, Cursos gratuitos de Inteligência Artificial e Influencer.

MRV aproveita 13°

A MRV estruturou uma campanha nacional de Black November para responder ao aumento da demanda por condições facilitadas de aquisição habitacional.

Até o dia 30 de novembro, a empresa está oferecendo descontos no mesmo valor do 13º salário – com limite de até R$ 5 mil –, uso do FGTS, entrada parcelada em até 60 vezes e ato em até 5x.

No Rio, a companhia concentra a ação em empreendimentos com obras avançadas e, em alguns casos, agrega benefícios adicionais — como isenção de ITBI e registro, condomínio grátis por três meses ou seguro Caixa.

Panobianco Academia foca no B2B pela primeira vez

A Panobianco Academia lança, pela primeira vez, uma campanha de Black Friday voltada ao público B2B, com foco na expansão da rede de franquias.

Até 28 de novembro, empresários, investidores ou mesmo os franqueados da rede que quiserem ampliar seus negócios e investir em um dos setores que mais cresce no Brasil, terão taxa de franquia reduzida de R$120 mil para R$80 mil, mais de 33%.

Ao reduzir a taxa de franquia em mais de 33%, a Panobianco posiciona-se exatamente no momento em que investidores e empreendedores buscam entrar em um segmento com demanda crescente, margens favorecidas pela escala e cadeia de expansão.

Com alta demanda, Grupo Carrefour Brasil amplia estratégia

O Grupo Carrefour Brasil iniciou sua estratégia de Black Friday 2025, focada em atender ao aumento da demanda, observando a antecipação das compras de fim de ano e a busca por qualidade e economia real por parte dos consumidores.

Para a varejista, a data se consolida como uma antecipação natural das festas de fim de ano, impulsionando itens tradicionais da época.

Para otimizar o atendimento, o Carrefour reforçou seu esquema operacional, ampliando o calendário promocional para quatro dias (quinta a domingo), com horários estendidos.

Essa ação é precedida por iniciativas como "Sinal Black" e "Feriadão Black" para ampliar o alcance das ofertas.

Sam’s Club age para reforçar valor do seu clube de compras

No Sam’s Club, a Black Friday visa reforçar o valor do clube de compras para os sócios, com foco em exclusividade.

A estratégia abrange três pilares: não alimentar (casa/eletro), alimentos premium e categorias básicas, com o objetivo de entregar boas oportunidades.

A campanha foi antecipada, contando com pré-venda online e mais de 200 ofertas até 28 de novembro.

Natura prioriza impacto socioambiental

A Natura Friday 2025 une ofertas e impacto socioambiental durante todo o mês de novembro.

A cada R$119 em compras, R$1 será revertido para projetos liderados por Consultoras de Beleza que transformam suas comunidades, fortalecendo a venda direta como motor de inclusão.

A campanha estará em todos os canais — site, app, Minha Loja, TikTok Shop, lojas próprias e franqueadas e Vendas por Relações — com descontos de até 60% e cashback.

Neste ano, mais de 500 consultoras participam de formação em mobilização social, recebendo apoio para desenvolver iniciativas em educação, meio ambiente, direitos das mulheres e empreendedorismo.

BB Seguros lança campanha com benefícios para novas contratações de seguros

A BB Seguros iniciou, em novembro, a campanha BB Friday, que oferece benefícios para clientes que contratarem determinados produtos do portfólio de seguros e capitalização durante o período promocional.

Para participar da campanha “Comprou, Cadastrou, Ganhou”, o cliente precisa, além de comprar uma modalidade de seguro, fazer cadastro no site da promoção.

Os destaques desta edição concentram-se nos seguros Vida, Empresarial e Residencial. A campanha prevê o acúmulo de Pontos Livelo em diferentes proporções conforme o produto contratado.

No caso da contratação conjunta do Seguro de Vida e do Seguro Residencial, pessoas físicas também podem receber cashback de até R$ 450, distribuído em seis parcelas iguais, desde que o contrato permaneça vigente e adimplente.