Parada LGBT+ de São Paulo reúne 36,8 mil pessoas, aponta levantamento

A 30ª edição da Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo reuniu cerca de 36,8 mil pessoas no pico de público registrado neste domingo, 7, segundo levantamento do projeto Monitor do Debate Político, desenvolvido pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap-USP) em parceria com a ONG More in Common.

De acordo com a estimativa, o maior fluxo de participantes foi registrado às 14h37 na Avenida Paulista, quando o evento concentrava entre 32,3 mil e 41,2 mil pessoas, considerando a margem de erro de 12% da metodologia.

O número representa uma redução em relação aos anos anteriores. Em 2025, o mesmo levantamento apontou pico de aproximadamente 48,7 mil participantes. Já em 2024, a estimativa chegou a 73,6 mil pessoas.

Como foi feita a medição

Para calcular o público, os pesquisadores realizaram registros aéreos da Avenida Paulista em seis horários diferentes ao longo do evento: 11h32, 12h22, 12h58, 13h32, 14h12 e 14h37. O pico foi determinado a partir da análise de 27 imagens captadas no momento de maior concentração, cobrindo toda a extensão da manifestação sem sobreposição.

Segundo os responsáveis pelo estudo, a metodologia apresenta precisão de 72,9% e acurácia de 69,5% na identificação de indivíduos em grandes eventos. O erro percentual absoluto médio é de 12%, para mais ou para menos, em imagens com mais de 500 pessoas.

Menos patrocinadores e redução da estrutura

A edição deste ano aconteceu em meio a desafios financeiros e políticos. A Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo (APOLGBT-SP), organizadora do evento, estima que a receita destinada à realização da festa caiu cerca de 60% entre 2025 e 2026, após a saída de grandes patrocinadores.

Em 2025, a Parada contou com o apoio de 12 marcas. Neste ano, apenas três empresas participam oficialmente do evento: a Amstel, como patrocinadora principal; o Grupo L'Oréal no Brasil, como copatrocinador; e a Philip Morris Brasil, como apoiadora.

A redução dos investimentos também impactou a infraestrutura. Foram confirmados 14 trios elétricos para a edição de 2026, ante 19 veículos utilizados no ano anterior.

Além das dificuldades financeiras, os organizadores também enfrentam resistência política, incluindo a tramitação de um projeto de lei municipal que busca impor restrições à realização da celebração.

*Com informações de O Globo