Samsung tem maior lucro trimestral desde 2022 com demanda aquecida por chips e IA

A Samsung registrou seu maior lucro trimestral em mais de três anos. A demanda aquecida por chips e mais serviços envolvendo inteligência artificial explicam os números positivos da maior empresa sul-coreana.

A companhia reportou um lucro operacional de 12,1 trilhões de wons no trimestre de setembro (US$ 8,5 bilhões), em comparação com a projeção dos analistas de 9,70 trilhões de wons, de acordo com um relatório preliminar de lucros divulgado na terça-feira pela Bloomberg. A receita subiu para 86 trilhões de wons (US$ 60 bilhões).

As ações da Samsung subiram mais de 60% desde o início de junho, impulsionadas por sinais de recuperação em sua divisão de semicondutores, que normalmente responde por 50% a 70% dos lucros anuais da empresa.

Boom para os próximos anos

A Samsung quer se posicionar para aproveitar o esperado boom da IA ​​nos próximos anos. A empresa garantiu um pedido da AMD enquanto aguarda a aprovação final dos chips HBM3E da Nvidia.

Os investidores estão apostando que a Samsung pode alcançar sua rival menor, SK Hynix Inc., no fornecimento de chips HBM para a Nvidia.

Neste mês, as duas empresas coreanas fecharam acordos para fornecer chips para o projeto Stargate da OpenAI. Sua projeção de demanda representava mais que o dobro da capacidade global atual de chips HBM, o que mostra o quão esse mercado está aquecido.

Em sua mais recente call de conferência de resultados, realizada em julho, a empresa disse que esperava uma "expansão significativa" em chips de ponta para servidores no segundo semestre do ano.

Explicando o HBM

HBM é um tipo de memória usada para computação de inteligência artificial, incluindo chips da Nvidia — uma importante cliente da SK Hynix.

De acordo com a CNBC, espera-se que esses chips sejam o "cérebro" da próxima geração de componentes da Nvidia - a ideia é ter um chip de IA parrudo para data centers importantes espalhados pelo mundo.

A SK Hynix tem sido a principal fornecedora de chips da Nvidia, enquanto a rival Samsung estaria trabalhando para obter a certificação de seus chips HBM4 pela Nvidia, segundo a CNBC.