Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

O Meli tem um 'atacadão' on-line para chamar de seu: conheça o Mercado Livre Negócios

Companhia lança plataforma de e-commerce para clientes corporativos, com condições de preço e de frete diferenciados

Companhia lança plataforma de e-commerce para clientes corporativos, com condições de preço e de frete diferenciados (Montagem com elementos Canva e Mercado Livre /Reprodução)

Companhia lança plataforma de e-commerce para clientes corporativos, com condições de preço e de frete diferenciados (Montagem com elementos Canva e Mercado Livre /Reprodução)

Mitchel Diniz
Mitchel Diniz

Editor de Invest

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 10h00.

Última atualização em 22 de setembro de 2025 às 10h55.

O Mercado Livre (MELI34) anunciou a criação de uma nova unidade de negócios: um market place voltado a empresas. O Mercado Livre Negócios vai funcionar como uma espécie de "atacadão" virtual para clientes com CNPJ, que costumam fazer pedidos maiores e com mais recorrência.

"A solução foi desenvolvida para atender desde pequenos empreendedores até grandes empresas e órgãos governamentais, oferecendo condições exclusivas para compras com CNPJ — mesmo a partir de uma única unidade", diz o comunicado da empresa.

A decisão da empresa de criar uma unidade B2B (business to business) é amparada por tendências globais de mercado. A plataforma alemã de coleta de dados Statista revela, em um de seus levantamentos, que o e-commerce B2B no mundo é quatro vezes maior que o voltado ao consumidor final (B2C). 

Clientela estratégica

Na avaliação do Meli, o cliente corporativo é estratégico pois, além dos volumes e da frequência das aquisições, o tíquete médio das compras é consequentemente maior. Além disso, os índices de devolução são menores. 

"Estamos ocupando um espaço estratégico com uma oferta que traz mais conveniência para empresas que compram no atacado, aproveitando toda a força do nosso ecossistema", Roberta Donato, vice-presidente de marketplace do Mercado Livre

A nova plataforma começou a ser testada em outubro do ano passado. O Meli identificou 4 milhões de usuários na América Latina habilitados a fazer compras no atacado. No Brasil, a empresa oferece mais de 1,3 milhão de produtos com preço exclusivo para negócios. 

De acordo com o Mercado Livre, os itens mais procurados por clientes corporativos são os de escritório, tecnologia, alimentação, limpeza, mobiliário e peças automotivas.

Frete mais barato

Os compradores que se cadastrarem na plataforma Mercado Livre Negócios também terão custos de envio diferenciados, "permitindo que reduzam despesas logísticas e ofereçam preços mais competitivos", diz  a nota do Meli.

Com a novidade, o Mercado Livre mostra que está disposto a atacar por diversas frentes.

market place confirmou, recentemente, sua intenção de adentar o segmento de farmácias e até adquiriu uma unidade física para poder ter uma distribuição própria. Oficialmente, a empresa diz que essa estratégia está sendo estudada, mas executivos do Meli disseram a analistas do mercado que será uma operação diferente da que a Amazon põe em prática no exterior. 

Acompanhe tudo sobre:Mercado Livree-commerceVarejo

Mais de Invest

Ibovespa começa semana em baixa e se distancia dos 146 mil pontos

Dólar começa a semana em alta, na contramão do exterior

Petrobras (PETR4; PETR3) paga 2ª parcela de R$ 11,7 bilhões em dividendos; veja quem tem direito

Cartões BTG Pactual: benefícios, exclusividade e soluções financeiras completas

Mais na Exame

Mercados

Ibovespa começa semana em baixa e se distancia dos 146 mil pontos

Mundo

Cidades francesas hasteiam bandeira palestina antes de reconhecimento oficial

Esporte

Bola de Ouro 2025: saiba o horário, onde ver e quais brasileiros estão indicados

Future of Money

Bitcoin hoje: criptomoeda despenca para US$ 112 mil e tem oportunidade de compra, diz analista