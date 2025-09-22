O Meli tem um 'atacadão' on-line para chamar de seu: conheça o Mercado Livre Negócios

O Mercado Livre (MELI34) anunciou a criação de uma nova unidade de negócios: um market place voltado a empresas. O Mercado Livre Negócios vai funcionar como uma espécie de "atacadão" virtual para clientes com CNPJ, que costumam fazer pedidos maiores e com mais recorrência.

"A solução foi desenvolvida para atender desde pequenos empreendedores até grandes empresas e órgãos governamentais, oferecendo condições exclusivas para compras com CNPJ — mesmo a partir de uma única unidade", diz o comunicado da empresa.

A decisão da empresa de criar uma unidade B2B (business to business) é amparada por tendências globais de mercado. A plataforma alemã de coleta de dados Statista revela, em um de seus levantamentos, que o e-commerce B2B no mundo é quatro vezes maior que o voltado ao consumidor final (B2C).

Clientela estratégica

Na avaliação do Meli, o cliente corporativo é estratégico pois, além dos volumes e da frequência das aquisições, o tíquete médio das compras é consequentemente maior. Além disso, os índices de devolução são menores.

"Estamos ocupando um espaço estratégico com uma oferta que traz mais conveniência para empresas que compram no atacado, aproveitando toda a força do nosso ecossistema", Roberta Donato, vice-presidente de marketplace do Mercado Livre

A nova plataforma começou a ser testada em outubro do ano passado. O Meli identificou 4 milhões de usuários na América Latina habilitados a fazer compras no atacado. No Brasil, a empresa oferece mais de 1,3 milhão de produtos com preço exclusivo para negócios.

De acordo com o Mercado Livre, os itens mais procurados por clientes corporativos são os de escritório, tecnologia, alimentação, limpeza, mobiliário e peças automotivas.

Frete mais barato

Os compradores que se cadastrarem na plataforma Mercado Livre Negócios também terão custos de envio diferenciados, "permitindo que reduzam despesas logísticas e ofereçam preços mais competitivos", diz a nota do Meli.

Com a novidade, o Mercado Livre mostra que está disposto a atacar por diversas frentes.

O market place confirmou, recentemente, sua intenção de adentar o segmento de farmácias e até adquiriu uma unidade física para poder ter uma distribuição própria. Oficialmente, a empresa diz que essa estratégia está sendo estudada, mas executivos do Meli disseram a analistas do mercado que será uma operação diferente da que a Amazon põe em prática no exterior.