Uma nova era para smartphones dobráveis? Samsung revela dispositivo 'trifold'

A Samsung vai revelar seu aguardado smartphone trifold durante a cúpula do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec) na Coreia do Sul, prevista para o final deste mês.

Esse dispositivo se destaca por contar com duas dobradiças, permitindo que ele se transforme de um smartphone convencional para um tablet significativamente maior quando as três telas forem totalmente desdobradas.

A exibição ocorrerá em uma mostra de tecnologia avançada ao lado do evento multilateral, segundo a Bloomberg.

Líder no segmento de smartphones dobráveis, o lançamento marca o primeiro modelo da Samsung com a tecnologia de duas dobradiças, uma inovação que visa reforçar sua imagem como pioneira em engenharia.

A exibição será realizada em Gyeongju, na Coreia do Sul, país-natal da Samsung, e a empresa espera que o evento ofereça uma vitrine internacional para um produto que pode fortalecer ainda mais sua reputação no segmento de dispositivos dobráveis.

No evento, entretanto, o novo modelo deve ser exibido sob vidro, o que significa que os participantes não poderão manuseá-lo, segundo uma fonte familiarizada com os planos disse à Bloomberg. A estreia comercial do smartphone, por sua vez, deve ocorrer ainda neste ano.

Segmento de smartphones dobráveis

Desde que entrou no segmento, em 2019, a Samsung tem liderado o desenvolvimento e as vendas de smartphones dobráveis. No entanto, a chinesa Huawei foi a primeira a lançar um modelo com três telas, o Mate XT, inicialmente no mercado local, ainda em 2024, mas que chegou neste ano ao Brasil, com preço de R$ 33 mil.

Nos últimos anos, o mercado de dobráveis se tornou altamente competitivo, com diversas fabricantes chinesas lutando por uma fatia, embora o número de vendas globais em 2025 seja estimado em apenas 22 milhões de unidades, cerca de 2% do total.

Lançado em julho, o Galaxy Z Fold 7, que é o mais recente dispositivo dobrável da Samsung, tem se destacado entre os consumidores, principalmente pela sua versão mais fina e leve. Mesmo assim, as estimativas indicam que o segmento pode encolher 4% neste ano.

Há expectativa de que esse cenário possa ser alterado com a entrada da Apple no mercado, com o lançamento do primeiro iPhone dobrável previsto para 2026.