Black Friday: entenda a origem do dia e onde surgiu o termo

A Black Friday é um fenômeno de consumo que se tornou uma tradição nos Estados Unidos e, posteriormente, se espalhou para muitos outros países. Sua origem remonta aos anos 1950, na Filadélfia, quando o termo foi cunhado por policiais para descrever o caos no trânsito e nas lojas no dia seguinte ao feriado de Ação de Graças.

Na época, os lojistas perceberam uma oportunidade de atrair consumidores com promoções especiais para dar início à temporada de compras de Natal. As lojas começaram a abrir mais cedo, oferecendo descontos significativos em produtos para incentivar as pessoas a irem às compras. À medida que a popularidade da Black Friday crescia, a tradição de compras no dia após o feriado de Ação de Graças se espalhou por todo o país.

Com o tempo, a Black Friday se tornou um evento de compras tão importante que muitas pessoas acampavam em frente às lojas na noite anterior, esperando para serem os primeiros a aproveitar as promoções. O advento da internet e das compras online também ampliou o alcance da Black Friday, permitindo que as pessoas pudessem aproveitar as ofertas sem sair de casa.

De onde veio o termo “black friday”

O termo "Black Friday" tem uma origem incerta. Pode ter sido usado pela primeira vez ainda no século XIX, relacionado a um esquema criado por investidores para enriquecer. São eles Jay Gould e Jim Fisk, que elaboraram uma forma de controlar o mercado de ações de ouro nos Estados Unidos — o que era ilegal.

Os dois conseguiram fazer o preço das ações disparar e enriqueceram, mas o governo tomou medidas, vendendo o estoque de ouro que tinha guardado. O resultado foi uma rápida desvalorização logo em seguida, que aconteceu em uma sexta-feira, ficando conhecida como "black friday".

Uma outra hipótese, como dito anteriormente, é que uma revista dos anos 1950 tenha chamado o dia após a Ação de Graças de "black friday". O motivo? De acordo com a publicação, grande parte dos trabalhadores agia na sexta-feira após o feriado como se tivessem sido contagiados pela peste negra.

Já uma última hipótese aponta que o termo se popularizou na Filadélfia. Por lá, os policiais começaram a utilizar o termo para se referir à sexta após o feriado, porque o trânsito de carros e de gente na rua ficava caótico.

Que dia é a Black Friday este ano?

A Black Friday 2023 acontece na sexta-feira 24 de novembro, mas diversos varejistas já oferecem produtos com descontos durante todo mês de novembro.

O que é Black Friday?

A Black Friday é um evento comercial, conhecido pelos descontos em produtos de diversas categorias, tanto em estabelecimentos físicos quanto em lojas online.

Quando começou a Black Friday no Brasil?

A primeira Black Friday no Brasil foi realizada em 2010. Cerca de 50 lojas do varejo nacional adotaram a data já utilizada nos Estados Unidos e conhecida pelo grande número de vendas de produtos com descontos.