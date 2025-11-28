Esse modelo de iPhone chegou a menor preço da história na Black Friday

Em plena Black Friday, os brasileiros aproveitam os descontos no e-commerce e em lojas físicas para adquirir uma vasta gama de produtos, desde itens de cama, mesa e banho até eletrodomésticos como geladeiras e fogões. Entre os produtos mais cobiçados, um em particular se destaca entre os eletrônicos: o iPhone, da Apple, que ocupa o terceiro lugar na lista de produtos mais desejados pelos consumidores segundo o Zap Casas Bahia, ferramenta de inteligência artificial desenvolvida pelas Casas Bahia.

A ferramenta de atendimento no WhatsApp foi criada durante a Black Friday desse ano para auxiliar o consumidor, que diz o que quer para a IA, por texto, áudio ou imagem. Televisores são os itens mais procurados no canal. Em seguida vem refrigeradores e, em terceiro, iPhone. Em quarto está fogões e, em quinto, camas.

A tradicional data de promoções, que movimenta bilhões de reais no comércio nacional, tem sido a oportunidade ideal para aqueles que buscam renovar seus aparelhos.

Amazon, Meli, Shopee ou Magalu: quem oferece mais desconto na Black Friday

Segundo levantamento feito pelo site Tudo Celular, o modelo iPhone 15 pode ser encontrado por até R$ 3.569 na versão de 128 GB nas cores preto, azul ou rosa no site da Amazon — desde que comprado por Pix no aplicativo da varejista, utilizando o cupom APP300OFF. A EXAME fez o teste, mas o cupom já havia expirado.

O modelo verde também está em oferta, mas no Mercado Livre, saindo a R$ 3.583 para quem fizer o pagamento no PIX ou saldo do Mercado Pago e ativar o cupom de R$ 250 OFF.

De onde surgiu a Black Friday?

A Black Friday é um fenômeno de consumo que se tornou uma tradição nos Estados Unidos e, posteriormente, se espalhou para muitos outros países. Sua origem remonta aos anos 1950, na Filadélfia, quando o termo foi cunhado por policiais para descrever o caos no trânsito e nas lojas no dia seguinte ao feriado de Ação de Graças.

Na época, os lojistas perceberam uma oportunidade de atrair consumidores com promoções especiais para dar início à temporada de compras de Natal. As lojas começaram a abrir mais cedo, oferecendo descontos significativos em produtos para incentivar as pessoas a irem às compras. À medida que a popularidade da Black Friday crescia, a tradição de compras no dia após o feriado de Ação de Graças se espalhou por todo o país.

Com o tempo, a Black Friday se tornou um evento de compras tão importante que muitas pessoas acampavam em frente às lojas na noite anterior, esperando para serem os primeiros a aproveitar as promoções. O advento da internet e das compras online também ampliou o alcance da Black Friday, permitindo que as pessoas pudessem aproveitar as ofertas sem sair de casa.

Que dia é a Black Friday este ano?

A Black Friday 2023 acontece na sexta-feira 28 de novembro, mas diversos varejistas já oferecem produtos com descontos durante todo mês de novembro.

Quando começou a Black Friday no Brasil?

A primeira Black Friday no Brasil foi realizada em 2010. Cerca de 50 lojas do varejo nacional adotaram a data já utilizada nos Estados Unidos e conhecida pelo grande número de vendas de produtos com descontos.