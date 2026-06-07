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'Super Mario Galaxy' é o primeiro filme de 2026 a bater US$ 1 bilhão

Animação custou 'apenas' US$ 110 milhões e já é o filme mais lucrativo do ano

'Super Mario Galaxy' é o primeiro filme de 2026 a superar a marca de US$ 1 bilhão nas bilheterias (Divulgação)

'Super Mario Galaxy' é o primeiro filme de 2026 a superar a marca de US$ 1 bilhão nas bilheterias (Divulgação)

Yasmim Faria
Yasmim Faria

Colaboradora

Publicado em 7 de junho de 2026 às 18h32.

Última atualização em 7 de junho de 2026 às 18h34.

"Super Mario Galaxy" cruzou a marca de US$ 1 bilhão nas bilheterias mundiais e se tornou o primeiro filme de 2026 a atingir o feito. A animação produzida pela Universal e Illumination em parceria com a Nintendo arrecadou, aproximadamente, US$ 430 milhões nos Estados Unidos e US$ 570 milhões internacionalmente.

No mercado brasileiro, o filme já atraiu 4,3 milhões de espectadores e faturou R$ 94 milhões, ocupando a terceira posição no ranking de bilheteria do ano — atrás apenas de "O Diabo Veste Prada 2" e "Michael".

O resultado é ainda mais expressivo quando se considera o custo de produção, de US$ 110 milhões, um valor baixo para uma animação de grande porte, tornando a margem de lucro mais alta.

Vale lembrar que primeiro filme da franquia, "Super Mario Bros.: O Filme", encerrou sua exibição com quase US$ 1,4 bilhão em bilheteria global.

Elenco e direção

A sequência mantém o elenco original — Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Keegan-Michael Key e Jack Black — e adiciona Donald Glover, Glen Powell e Benny Safdie. Aaron Horvath e Michael Jelenic, diretores do primeiro filme, retornam para comandar a produção.

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