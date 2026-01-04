Herdeiro do Grupo Rodobens morre na Bahia, aos 51 anos

O empresário Giuliano Finimundi Verdi, acionista e membro do conselho de administração da Rodobens, morreu aos 51 anos em Trancoso, na Bahia, onde passava o final de ano com a família. De acordo com a Folha de S. Paulo, Verdi teve um infarto fulminante na última sexta-feira, 2.

"Giuliano teve participação relevante na trajetória do Grupo, contribuindo com dedicação, senso de responsabilidade e respeito às pessoas", diz a nota de falecimento, publicada nos perfis da Rodobens em redes sociais.

Verdi também era membro do conselho de administração da RNI, incorporadora do grupo Rodobens.

O executivo fazia parte da família fundadora do conglomerado. Era neto de Waldemar de Oliveira Verdi, morto em 2015, aos 97 anos, e filho de Waldemar de Oliveira Verdi Júnior. De acordo com a Folha, a família se afastou do comando executivo do grupo ainda no final do década de 1990 para se dedicar aos conselhos das empresas do conglomerado.

Ele deixa esposa e três filhos.