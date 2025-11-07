5 celulares Android para considerar na Black Friday – de R$ 1.000 a R$ 3.000

Com o início de novembro, o mês da Black Friday, aumentam as buscas por celulares com bom desempenho e preço acessível. Para ajudar quem está procurando um smartphone Android novo, listamos cinco modelos com ótimo custo-benefício para monitorar durante o mês.

A seleção vai dos modelos mais básicos aos intermediários e avançados, organizados por faixa de preço, com opções que partem de menos de R$ 1.000 até os R$ 3.000, para quem está disposto a gastar um pouco mais. Os preços foram apurados em 7 de novembro de 2025.

R$ 1.000

Modelo recomendado: Samsung Galaxy A15 5G

Destaque: tela e custo-benefício

Entre os modelos de entrada, o Galaxy A15 5G se destaca por trazer uma tela Super AMOLED — algo raro nessa faixa —, com cores vivas e bom contraste. O celular também já conta com conectividade 5G e atende bem tarefas básicas, como redes sociais, mensagens e navegação.

Preço atual: a partir de R$ 1.099

R$ 1.500

Modelo recomendado: Xiaomi Poco X6

Destaque: fluidez e desempenho para jogos

Equipado com o chip Snapdragon 7s Gen 2, o Poco X6 entrega desempenho robusto para jogos e multitarefa. A tela AMOLED de 120 Hz e o carregamento rápido reforçam o bom custo-benefício. É a escolha ideal para quem quer desempenho acima da média nessa faixa de preço.

Preço atual: a partir de R$ 1.533

R$ 2.000

Modelo recomendado: Samsung Galaxy A56 5G

Destaque: resistência à água e câmeras

O Galaxy A56 5G é um intermediário muito completo da Samsung e combina bom desempenho, câmeras versáteis e resistência à água (IP67). Com promessa de atualizações prolongadas, é indicado para quem busca um celular equilibrado e durável.

Preço atual: a partir de R$ 1.746

Outro modelo recomendado: Xiaomi Poco X7 Pro 5G

Destaque: desempenho bruto e bateria

Com bateria de 6.000 mAh, carregamento de 90 W e processador potente, o Poco X7 Pro é uma das opções mais rápidas da categoria. É ideal para quem joga no celular ou usa apps mais exigentes.

Preço: a partir de R$ 1.820

R$ 3.000

Modelo recomendado: Samsung Galaxy S24

Destaque: câmera potente e tamanho compacto

Lançado no começo de 2024, o Galaxy S24 ainda é uma ótima opção da linha premium da Samsung, com tela de 6,2 polegadas e resolução Full HD+. É voltado para quem busca desempenho avançado e boa ergonomia, sem abrir mão de potência.

O celular traz câmera principal de 50 MP com gravação em 8K, conectividade 5G e 256 GB de armazenamento. Portanto, também é uma das melhores escolhas para quem prioriza fotografia, fluidez e atualizações garantidas por anos.

Preço atual: a partir de R$ 2.978

Dicas para comprar com desconto real

Acompanhe os preços desde já : monitorar os valores atuais ajuda a identificar se a promoção é realmente vantajosa;

: monitorar os valores atuais ajuda a identificar se a promoção é realmente vantajosa; Prefira pagamento via Pix e uso de cupons : as melhores oportunidades costumam estar atreladas a essas condições;

: as melhores oportunidades costumam estar atreladas a essas condições; Fique atento às variantes: muitos modelos têm versões com diferentes configurações de RAM e armazenamento. Certifique-se de qual está sendo ofertada no valor promocional.

Por fim, além dos marketplaces, recomenda-se acompanhar as promoções nos sites oficiais das fabricantes, ofertas de operadoras com pacotes de serviços e também ações promocionais de bancos.