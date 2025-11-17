Como evitar golpes e fraudes na Black Friday: guia para não ser enganado

Nos EUA, a Black Friday ocorre na sexta-feira seguinte ao Dia de Ação de Graças. Portanto, em 2025, ela será em 28 de novembro. Já no Brasil, promoções e descontos se estendem por todo o mês de novembro, marcando também o início das compras de Natal e do final de ano.

Apesar das grandes oportunidades anunciadas, a Black Friday no Brasil, especialmente em seus primeiros anos, também se tornou sinônimo de golpes e práticas comerciais enganosas, conhecidas como "Black Fraude" ou promoções "metade do dobro", que não oferecem descontos reais.

Para garantir que sua economia seja real e sua segurança digital esteja preservada, preparamos um guia com algumas dicas essenciais para compras online durante a Black Friday.

Não caia em golpes

Golpistas costumam explorar a desatenção do consumidor. A principal regra é nunca clicar em links suspeitos enviados por e-mail, WhatsApp ou redes sociais. Para garantir que o site seja seguro, digite sempre o endereço oficial da loja diretamente no navegador.

Antes de finalizar qualquer compra, verifique o link (URL): se houver erros de português, letras trocadas ou terminações incomuns (diferentes de .com, .br ou .com.br), desconfie, pois isso pode indicar um golpe.

Além disso, pesquise a reputação da loja em plataformas como o Reclame Aqui. Desconfie também de lojas recém-criadas ou com muitas reclamações não resolvidas.

Por fim, cuidado com ofertas "milagrosas": descontos exagerados (acima de 70% ou 80%) em produtos caros/recém-lançados ou combos com brindes gratuitos são a principal isca para sites fraudulentos.

Use comparadores de preço

Uma prática comum de fraude é a maquiagem de preços – quando o valor do produto é inflacionado dias ou semanas antes da Black Friday para, em seguida, simular um grande desconto. A solução para isso está no uso de comparadores de preço e na análise do histórico de variação.

Plataforma como Zoom e Buscapé oferecem gráficos de histórico de preços, além de reunir ofertas de diversas lojas. Se o preço de um produto subiu drasticamente antes da Black Friday e depois "caiu" para o valor original, o desconto provavelmente é falso. A promoção é real quando o preço ofertado for o menor registrado nos últimos meses – ou, pelo menos, estiver abaixo da média.

Além de verificar o histórico, utilize as funções de “Alerta de Preço” dessas plataformas para ser notificado quando o valor cair. Isso automatiza o processo de vigilância e aumenta as chances de encontrar uma oferta realmente vantajosa.

Outras dicas úteis