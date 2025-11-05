Amazon anuncia parceria com Nubank para desbancar rivais no e-commerce

A Amazon Brasil fechou um acordo com o Nubank para oferecer condições especiais de pagamento e maiores limites de crédito, em um cenário de competitividade cada vez mais intensa no e-commerce. A parceria da companhia com a fintech foi informada pela Bloomberg.

Por meio dessa parceria, o Nubank integrará seu serviço de pagamentos online, o NuPay, à plataforma da Amazon, permitindo que os clientes paguem diretamente no site da varejista com a conta do Nubank. Entre os benefícios oferecidos, estão um limite de crédito adicional e mais opções de parcelamento.

Com o NuPay, os clientes poderão fazer compras na Amazon e concluir o pagamento diretamente, sem precisar sair do site. O banco também oferecerá aos clientes elegíveis a possibilidade de parcelar as compras em até 24 vezes com juros.

A funcionalidade será implementada de forma gradual, com a disponibilização do crediário e limites de crédito adicionais inicialmente, e a opção de parcelamento sem juros no cartão de crédito e a função débito, segundo a Bloomberg.

Carta na manga na guerra entre as varejistas

O acordo do Nubank com a gigante varejista reflete o aumento da competição no setor, que tem se intensificado nos últimos meses. A Amazon, por exemplo, anunciou recentemente a isenção de todas as taxas de logística do programa Fulfillment by Amazon (FBA), incluindo as relacionadas ao estoque e entrega, além das comissões de vendas para novos parceiros que utilizarem o FBA. A medida visa tornar o marketplace gratuito durante o pico da temporada de final de ano.

O plano da Amazon foi colocado em ação pouco tempo após o Mercado Livre reduzir o valor mínimo para frete grátis em compras acima de R$ 19 no Brasil - parte de uma estratégia para atrair mais consumidores. O Mercado Livre também anunciou recentemente a disponibilização de R$ 100 milhões em cupons para clientes durante o mês de novembro, em preparação para a Black Friday.

Mas a rivalidade não se limita ao varejo. A companhia argentina também disputa com o Nubank no setor de fintechs, por meio do Mercado Pago, seu banco digital, que alcançou 72,2 milhões de clientes no terceiro trimestre. Embora a empresa não divulgue o número exato de clientes por país, a maior parte de sua base dessa área está no Brasil. Já o Nubank tem cerca de 123 milhões de clientes até junho, considerando todos os países em que opera.