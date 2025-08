Motorola aposta no lifestyle e na moda para vender smartphones premium

A Motorola tem buscado expandir sua presença no mercado premium, com um foco em dispositivos que combinem inovação tecnológica com materiais de alta qualidade e design diferenciado. Em entrevista a EXAME, Ruben Castano, Vice-Presidente de CX da Motorola Global, destaca a importância dessa estratégia para a empresa, que viu seus resultados financeiros crescerem significativamente, especialmente no segmento de smartphones premium.

Nos últimos anos, a Motorola tem focado em dois modelos principais para sua linha premium: o Motorola Razr 60 e o Motorola Edge 60. Castano explica que, até recentemente, o foco da marca estava em modelos de entrada e intermediários. No entanto, com os lançamentos dos smartphones dobráveis e da linha Edge, a Motorola viu um crescimento considerável na sua receita, com esses produtos respondendo por 31% das vendas totais da empresa, uma grande mudança em relação ao passado, quando esses modelos representavam apenas 4% da receita.

"Nosso objetivo sempre foi oferecer inovação sem preços elevados para os consumidores, e esses modelos exemplificam esse equilíbrio", diz o executivo. De acordo com ele, a Motorola trabalha para entregar um produto de alta qualidade, mas a preços acessíveis. Para isso, a empresa usa uma estratégia eficiente em sua cadeia de suprimentos, aproveitando da estrutura da Lenovo.

A parte estética também é um fator essencial para a marca. O modelo Razr 60 busca combinar durabilidade e design, com versões com materiais como Alcantara, couro vegano e madeira certificada, sem comprometer a resistência. Castano destaca que o Razr 60 é projetado para resistir a quedas e impactos, sendo à prova d'água, poeira e suportando temperaturas extremas.

"A durabilidade e resistência dos nossos dispositivos são pontos-chave. Além disso, o design é pensado para não apenas oferecer funcionalidade, mas também para ser agradável ao toque e ao olhar", diz. O uso de materiais como o Alcantara, que é comum na indústria automobilística, e a madeira certificada, são opções que a Motorola acredita serem importantes para se conectar com um público que valoriza não apenas a tecnologia, mas também o estilo.

Colaborações estratégicas

A Motorola tem se associado a algumas das marcas mais conhecidas para reforçar sua identidade no mercado premium. Entre essas parcerias estão Pantone, Bose e Swarovski. A colaboração com a Pantone assegura que as cores dos dispositivos sejam fiéis e precisas, com telas calibradas para oferecer uma experiência visual precisa.

"A Pantone tem sido um parceiro essencial para garantir que as cores dos nossos dispositivos se alinhem com as preferências culturais e de mercado", diz. Já a parceria com Bose apresenta uma experiência de áudio superior nos seus dispositivos, oferecendo certificação Sound by Bose em todos os smartphones de áudio da marca. A parceria com a Bose também se uniu à Swarovski, que adicionou seus cristais austríacos aos fones de ouvido e ao novo modelo do Razr, disponível em apenas mil unidades.

“O smartphone é o dispositivo mais pessoal que carregamos o tempo todo. É o seu item de tecnologia mais pessoal. Então, por que o design não teria materiais e acabamentos que vêm do mundo da moda? Assim como você escolhe o sapato e o vestido que irá usar, agora também pode escolher o modelo de celular que representa a sua marca pessoal”, diz.

A Motorola também tem se empenhado em ser mais sustentável. A empresa utiliza materiais reciclados, como couro vegano e madeiras certificadas em seus dispositivos, além de trabalhar com práticas de produção mais responsáveis. Castano menciona que a empresa está em processo de atingir a neutralidade de carbono até 2050 e que a embalagem dos dispositivos é 100% reciclável.

"A sustentabilidade é parte essencial da nossa estratégia. Usamos materiais que são tanto ecológicos quanto funcionais, buscando reduzir o impacto ambiental de nossos produtos", diz.

O Brasil é um dos três maiores mercados da Motorola, com uma base de consumidores crescente. A empresa tem fábricas no país, em Jaguariúna e Manaus. Castano afirma que os dispositivos premium têm se mostrado bem-sucedidos no Brasil, especialmente o Razr e o Edge, com um crescimento substancial nas vendas.

"O Brasil é fundamental para nossa operação global. Estamos vendo um aumento na demanda por nossos produtos premium, e a estratégia de focar nesses dispositivos tem gerado bons resultados", explica Castano.