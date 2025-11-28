Amazon, Meli, Shopee ou Magalu: quem oferece mais desconto na Black Friday

A Black Friday de 2025 promete ser uma das mais intensas e competitivas da história do e-commerce brasileiro, com gigantes do varejo investindo pesado para atrair consumidores e garantir uma experiência de compra cada vez mais eficiente e vantajosa.

A Amazon, Shopee, Shein e Mercado Livre, empresas de peso no comércio eletrônico, estão apostando em estratégias robustas para maximizar sua operação logística, oferecer descontos e acelerar as entregas.

Amazon oferece descontos de 70% e R$ 50 milhões em cupons

Nesta Black Friday, a Amazon oferece descontos de até 70% em mais de 50 categorias. A gigante do e-commerce, que trabalha principalmente com estoques próprios, distribuirá R$ 50 milhões em cupons.

A companhia chega à sexta-feira de liquidação com 250 centros logísticos espalhados pelo país. “Abrimos cerca de dois novos centros por semana durante todo este ano”, afirma a empresa, em comunicado. Além dos 36 mil funcionários diretos e indiretos, a Amazon contratou 13 mil temporários.

Para vendedores parceiros que utilizam o marketplace da Amazon — cerca de 100 mil sellers — o programa FBA (Fulfillment by Amazon) está gratuito desde dezembro. Os custos de outros programas, como Delivered By Amazon (DBA) e FBA Onsite, também foram reduzidos.

Segundo reportagem da EXAME, a Amazon busca aproveitar a data para impulsionar a venda de itens do dia a dia, como café, papel higiênico e detergente, sem deixar de lado os eletrônicos, ainda campeões de vendas.

“Quem compra um PlayStation faz isso uma vez por ano. Quem compra batata Pringles faz toda semana”, comenta Thomas Krampel, líder de comunicação corporativa na Amazon Brasil.

Essa declaração reflete a estratégia de reposicionamento da Amazon como um marketplace de conveniência, mais focado em atender as necessidades diárias do consumidor do que ser apenas um destino para compras sazonais de alto valor. O movimento ganhou força em 2025 com a expansão da Amazon Mercado, uma loja dedicada a produtos essenciais.

Shopee: frete grátis para compras acima de R$ 10

A Shopee, que chegou ao Brasil apenas em 2019, agora compete diretamente com varejistas que dominam o mercado de compras online há anos.

Com a Black Friday, a empresa de Singapura se prepara para a maior temporada de compras de sua história no Brasil. Ao longo de todo o mês de novembro, a plataforma tem oferecido cupons de desconto que dobram o valor total em comparação com 2024, além de realizar sua principal campanha neste dia 28.

“Estamos preparando nossa maior temporada de compras, com recordes de benefícios e uma operação ainda mais eficiente, para que o consumidor tenha acesso a preços baixos, conveniência, confiança e rapidez na entrega dos produtos. Nos dedicamos a oferecer as melhores vantagens nas nossas campanhas para os brasileiros”, afirma Felipe Piringer, head de Marketing da Shopee, em comunicado.

Na Black Friday, os usuários terão R$ 16 milhões em cupons de desconto, incluindo cupons de R$ 200 de desconto em lojas oficiais. Além disso, serão mantidos os benefícios já populares na plataforma, como cupons adicionais de frete grátis para compras acima de R$ 10.

Para garantir o sucesso da campanha, a Shopee aposta em uma logística mais ágil e eficiente. A capacidade de processamento de pacotes da empresa mais que dobrou em comparação com novembro de 2024. A empresa inaugurou seu 14º centro de distribuição em São Bernardo do Campo, em São Paulo, capaz de processar até 3,8 milhões de pedidos por dia, e à expansão do centro de distribuição fulfillment de Franco da Rocha, também em São Paulo, que teve sua área duplicada para lidar com a alta demanda.

Para apoiar o volume esperado em novembro, a empresa contará com mais de 200 hubs logísticos em todo o país.

Além disso, neste ano, a Shopee ampliou sua cobertura de entrega rápida, agora disponível em mais de 75 cidades nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, com prazos de entrega no mesmo dia ou até o dia seguinte.

Shein: desconto de até 95%

A Shein, outra grande recém-chegada, também foca suas energias na Black Friday deste ano, com até 95% de desconto em mais de 800 mil itens, além de um cupom de frete grátis.

Para suportar a demanda, a varejista de moda e beleza anunciou no início de novembro a inauguração de um centro de desembaraço aduaneiro no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com um investimento de R$ 13 milhões.

Com isso, a empresa se tornou a primeira plataforma internacional a operar uma área alfandegada própria no aeroporto. O novo centro tem capacidade para processar até 100 mil pacotes por dia e visa acelerar o processamento das remessas, reduzindo os prazos de entrega em até 5 dias.

“Estamos prontos para atender à alta demanda durante grandes datas como Black Friday e Natal. A inauguração deste centro de desembaraço é estratégica, pois está localizado no ponto de chegada dos produtos importados da Shein”, afirma Cesar Borges, Diretor de Logística da empresa para a América do Sul.

"Com a infraestrutura e a equipe dedicada, conseguimos otimizar os processos e acelerar o prazo de entrega dos pacotes em 4 a 5 dias, melhorando a experiência dos nossos mais de 50 milhões de consumidores no Brasil", complementa.

Mercado Livre

O Mercado Livre, presente no Brasil desde 1999, vai destinar R$ 100 milhões em cupons, aumento de 150% em relação a 2024 e o maior valor já anunciado para uma Black Friday. As promoções começaram com um mês de antecedência. O frete grátis, disponível desde 2019, também permanece como um diferencial.

Para ocasião da Black Friday, a empresa abriu 20 mil vagas extras para atender a alta demanda, sendo 75% permanentes. A data cria uma nova realidade de quadro de funcionários para o market place, com um planejamento de ter 55 mil pessoas empregadas até o final do ano, um aumento de 50% em relação a dezembro de 2024.

Magalu e Americanas

Já a Magazine Luiza e Americanas decidiram unir forças neste mês de novembro. A Americanas passa a vender seus produtos na plataforma digital do Magalu como parte de um acordo estratégico entre as duas varejistas. O Magalu também vai disponb disponibilizar itens de estoque próprio no e-commerce da Americanas. Em seus sites, as varejistas anunciam até 80% de desconto em itens selecionados nesta Black Friday.

A iniciativa marca uma tentativa de reconfigurar o comércio digital brasileiro a partir de um modelo de colaboração entre gigantes. Cada empresa seguirá operando sua própria estrutura, mas agora com catálogo expandido e logística integrada.

A Americanas estreia com produtos de 50 lojas físicas integradas ao marketplace do Magalu, com presença em 15 capitais. A venda é feita com entrega a partir da loja — modelo conhecido como ship from store —, que permite acesso mais ágil a itens de consumo rápido, como alimentos, produtos de limpeza e higiene pessoal.

Magalu e Americanas têm portfólios considerados complementares. Enquanto o Magalu é forte em linha branca, móveis e eletrônicos, a Americanas domina categorias como bomboniere, utilidades domésticas e papelaria.

O acordo, segundo as empresas, fortalece a estratégia omnichannel ao integrar lojas físicas com canais digitais.

Casas Bahia

Para as Casas Bahia, o principal estímulo para as vendas será o crediário. O CEO afirmou que a empresa se prepara para liberar R$ 1,2 bilhão em crédito durante o próximo mês, um aumento de 20% em relação ao ano passado, quando o volume foi de R$ 1 bilhão.

"A única métrica que estamos abrindo é do crediário, que é o principal driver da companhia. Mesmo com o cenário de crédito desafiador, conseguimos qualificar cada cliente com muita precisão, o que nos permite crescer com segurança", disse Franklin.

A Casas Bahia também deu início à sua campanha de Black Friday, batizada de Super Black Ao Vivo, uma ação multiplataforma que reforça a integração entre lojas físicas e canais digitais. Com o objetivo de "resgatar o calor" das lojas físicas, a companhia preparou uma maratona de eventos ao vivo com promoções-relâmpago, descontos agressivos e condições inéditas no crediário.

As ações são protagonizadas pelo repórter Márcio Canuto e por influenciadores como Beatriz Reis, com transmissões simultâneas nas lojas, no site e no aplicativo.

Segundo Franklin, a Casas Bahia pretende fazer a maior Black Friday da história da empresa, com foco em ganho de market share e aceleração do crédito.