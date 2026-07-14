Veja a trajetória da França até a semifinal da Copa do Mundo

Michael Olise: a seleção francesa tem 100% de aproveitamento na Copa do Mundo de 2026 (ANGELA WEISS / AFP)
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Publicado em 14 de julho de 2026 às 07h42.
A França entra em campo nesta terça-feira, 14, em busca de uma vaga na final da Copa do Mundo de 2026. O duelo será diante da Espanha, às 16h (horário de Brasília), no AT&T Stadium, em Dallas.
A seleção francesa chegou ao Mundial como uma das grandes favoritas, com um elenco recheado de astros do futebol mundial. Até aqui, a equipe comandada por Didier Deschamps tem correspondido em campo e tem 100% de aproveitamento no torneio.
A França passou pela fase de grupos sem nenhum problema. Na estreia, já mostrou sua força e, contra uma das principais seleções africanas, o Senegal, venceu com tranquilidade, por 3 a 1.
Na sequência, derrotou o Iraque por 3 a 0. Por fim, contra a Noruega, uma seleção que chegou até as quartas de final, ganhou por 4 a 1, aproveitando que o rival mandou uma escalação alternativa a campo.
No primeiro jogo do mata-mata, teve a Suécia pela frente, que não conseguiu parar Kylian Mbappé e companhia, que venceram por 3 a 0, carimbando a classificação para as oitavas de final.
Diante do Paraguai, na fase seguinte, a França enfrentou dificuldades diante de uma defesa bem postada do rival sul-americano. Porém, Mbappé apareceu novamente e, em cobrança de pênalti, garantiu a classificação, com o triunfo por 1 a 0.
Por fim, nas quartas de final, veio Marrocos, uma seleção que fazia boa campanha. Porém, novamente, a seleção francesa não encontrou tanta dificuldade e venceu por 2 a 0, garantindo sua vaga na semifinal.
Contra Senegal
Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Theo Hernández, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Michael Olise, Ousmane Dembélé (Rayan Cherki), Désiré Doué (Bradley Barcola) e Kylian Mbappé.
Contra Iraque
Mike Maignan; Jules Koundé (Malo Gusto), William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Digne, Adrien Rabiot, Manu Koné, Ousmane Dembélé (Rayan Cherki), Michael Olise (Désiré Doué), Bradley Barcola (Maghnes Akliouche) e Kylian Mbappé (Marcus Thuram).
Contra Noruega
Mike Maignan; Jules Koundé (Malo Gusto), Maxence Lacroix, Dayot Upamecano (Ibrahima Konaté), Theo Hernández, Manu Koné, Aurélien Tchouaméni, Michael Olise (Rayan Cherki), Ousmane Dembélé (Bradley Barcola), Désiré Doué e Kylian Mbappé (Jean-Philippe Mateta).
Contra Suécia
Mike Maignan; Jules Koundé (Malo Gusto), William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Digne (Theo Hernández), Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Ousmane Dembélé (Désiré Doué), Michael Olise (Rayan Cherki), Bradley Barcola e Kylian Mbappé (Jean-Philippe Mateta).
Contra Paraguai
Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Digne, Adrien Rabiot, Manu Koné, Ousmane Dembélé (Rayan Cherki), Michael Olise, Bradley Barcola (Désiré Doué) e Kylian Mbappé.
Contra Marrocos
Mike Maignan; Jules Koundé (Malo Gusto), William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Digne, Adrien Rabiot, Manu Koné (Warren Zaïre-Emery), Désiré Doué (Bradley Barcola), Michael Olise, Ousmane Dembélé e Kylian Mbappé.
Capitão da França, Kylian Mbappé vem mostrando em campo por que é o grande nome da seleção francesa. O atacante vem liderando os europeus na competição e sendo um dos principais jogadores do torneio.
O atacante francês luta pela artilharia da Copa do Mundo de 2026 com Lionel Messi. Ambos estão empatados na liderança, com 8 gols cada. Além disso, eles duelam pelo feito de se tornarem os jogadores com mais gols na história do Mundial. O argentino lidera com 21 tentos, enquanto o francês tem 20.
Além disso, Mbappé se tornou o jogador com mais gols em mata-mata no torneio. Com os quatro tentos anotados em 2026, dois sobre a Suécia, um contra o Paraguai e um contra o Marrocos, o francês chegou à marca de 12 bolas na rede em jogos eliminatórios.
Os gols marcados diante do Marrocos, pelas quartas de final, colocaram Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé em um seleto grupo da história das Copas do Mundo. A dupla francesa se tornou a primeira de uma mesma seleção a alcançar a marca de cinco ou mais gols em uma única edição do torneio desde o Brasil campeão mundial em 2002.
Na campanha da França rumo à semifinal, Kylian Mbappé já balançou as redes oito vezes, enquanto Dembélé chegou ao quinto gol no Mundial. Os dois foram protagonistas também no confronto contra os marroquinos: Mbappé abriu o placar, e Dembélé marcou o segundo na vitória por 2 a 0, resultado que garantiu os franceses entre os quatro melhores da competição.
A França chegou à sua terceira semifinal seguida. Na Copa do Mundo de 2018, superou a Bélgica por 1 a 0 na fase e derrotou a Croácia na decisão, ficando com o título.
Já em 2022, no Catar, derrotou o Marrocos por 2 a 0, na semifinal. Porém, na final, ficou com o vice-campeonato ao ser derrotada pela Argentina.