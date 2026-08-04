Após morte de 'Puro Osso', presidente do UFC faz post fumando charuto com emoji feliz

As postagens foram feitas nos Stories do Instagram de Dana White. Inicialmente, ele republicou o comunicado oficial do UFC lamentando a morte do brasileiro. Cerca de duas horas depois, compartilhou uma imagem em que aparece acendendo um charuto e escreveu "Grande dia!!", acompanhando a mensagem com um emoji sorridente.

Um dos atletas da companhia do cara morre, e no story seguinte, ele posta um story com “great day” fumando charuto. No mínimo, de péssimo tom. pic.twitter.com/i1zskUySur — Vinicius Gambeta (@vinidaagencia) August 4, 2026

Posting this shit back to back might be the dumbest shit I’ve ever seen in my life man. pic.twitter.com/rqCkj9mQfW — TheMMAlien👊🏼👽👊🏼 (@TheMMAlien) August 4, 2026

Embora não haja indícios de que as duas publicações estivessem relacionadas, a proximidade entre elas foi considerada inadequada por parte dos fãs. No X (antigo Twitter), diversos usuários criticaram a atitude do presidente da organização. "No mínimo, de péssimo tom", escreveu um internauta. Outro afirmou que se tratava de "um dos stories com pior timing da história de Dana White". Houve ainda quem classificasse a sequência como "uma das coisas mais imbecis" que já tinha visto.

A morte de 'Puro Osso'

Allan "Puro Osso" Nascimento foi encontrado morto na manhã de segunda-feira, aos 34 anos, segundo informou o UFC. De acordo com as informações divulgadas, o lutador sofreu um ataque cardíaco enquanto dormia e não resistiu. Integrante da equipe Chute Boxe Diego Lima, de São Paulo, o peso-mosca acumulava cartel de 22 vitórias e sete derrotas no MMA profissional.

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Representando o Brasil no UFC desde outubro de 2021, Allan disputava a divisão até 57 kg e construiu uma trajetória sólida dentro da organização. Sua passagem pelo Ultimate terminou com quatro vitórias e duas derrotas.

Dana White esteve presente naquela que acabou sendo a última luta da carreira de Allan. Em 20 de junho, em Las Vegas, o brasileiro foi derrotado por Mitch Raposo em decisão dividida dos juízes. O confronto marcou sua despedida involuntária do octógono antes de sua morte precoce.