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Após morte de 'Puro Osso', presidente do UFC faz post fumando charuto com emoji feliz

Dana White esteve presente naquela que acabou sendo a última luta da carreira de Allan

(Reprodução Instagram)

(Reprodução Instagram)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 4 de agosto de 2026 às 19h35.

O presidente do UFC, Dana White, recebeu críticas de fãs nas redes sociais após uma sequência de publicações feitas no mesmo dia em que foi anunciada a morte do lutador Allan "Puro Osso" Nascimento. Pouco depois de compartilhar uma mensagem de pesar pelo falecimento do atleta, o dirigente publicou uma foto acompanhada da legenda "Grande dia", o que gerou repercussão negativa entre os seguidores.

As postagens foram feitas nos Stories do Instagram de Dana White. Inicialmente, ele republicou o comunicado oficial do UFC lamentando a morte do brasileiro. Cerca de duas horas depois, compartilhou uma imagem em que aparece acendendo um charuto e escreveu "Grande dia!!", acompanhando a mensagem com um emoji sorridente.

Embora não haja indícios de que as duas publicações estivessem relacionadas, a proximidade entre elas foi considerada inadequada por parte dos fãs. No X (antigo Twitter), diversos usuários criticaram a atitude do presidente da organização. "No mínimo, de péssimo tom", escreveu um internauta. Outro afirmou que se tratava de "um dos stories com pior timing da história de Dana White". Houve ainda quem classificasse a sequência como "uma das coisas mais imbecis" que já tinha visto.

A morte de 'Puro Osso'

Allan "Puro Osso" Nascimento foi encontrado morto na manhã de segunda-feira, aos 34 anos, segundo informou o UFC. De acordo com as informações divulgadas, o lutador sofreu um ataque cardíaco enquanto dormia e não resistiu. Integrante da equipe Chute Boxe Diego Lima, de São Paulo, o peso-mosca acumulava cartel de 22 vitórias e sete derrotas no MMA profissional.

Representando o Brasil no UFC desde outubro de 2021, Allan disputava a divisão até 57 kg e construiu uma trajetória sólida dentro da organização. Sua passagem pelo Ultimate terminou com quatro vitórias e duas derrotas.

Dana White esteve presente naquela que acabou sendo a última luta da carreira de Allan. Em 20 de junho, em Las Vegas, o brasileiro foi derrotado por Mitch Raposo em decisão dividida dos juízes. O confronto marcou sua despedida involuntária do octógono antes de sua morte precoce.

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